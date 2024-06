Điểm danh những điểm đến thân thiện với du khách mê đạp xe ở Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Xe Đạp Thế Giới (3.6) và Ngày Môi Trường Thế Giới (5.6), chuyên trang du lịch đặt phòng Booking.com đã công bố những thành phố thân thiện phù hợp cho khách du lịch đạp xe. 6 thành phố được công bố là Huế, Hội An, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hà Nội và thị xã Sa Pa.

Tại Huế, với lợi thế địa hình khá bằng phẳng cùng những con đường rộng rãi, Huế là lựa chọn thích hợp cho hoạt động đạp xe du lịch.

Đặt mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố xe đạp đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2030, Huế đã không ngừng nỗ lực thực hiện cam kết của mình bằng cách nâng cấp hệ thống giao thông đô thị, đảm bảo sự an toàn, thoải mái và thuận tiện cho việc di chuyển bằng xe đạp của cả người dân lẫn du khách ở mọi độ tuổi.

Ngày Xe Đạp Thế Giới (3.6)

Hội An là Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Hội An nổi tiếng với những căn nhà cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn và những con phố rực rỡ ánh lồng đèn về đêm. Với việc hạn chế lưu thông xe ô tô và xe máy nên với những người thích đạp xe du lịch, đây quả thật là một thiên đường cho xe đạp. Du khách có thể thuê xe đạp dễ dàng để sau đó thoải mái tận hưởng một bầu không khí "rất Hội An" trên hành trình cùng chiếc xe hai bánh.

Khách du lịch đạp xe ở phố cổ Hội An Lê Nam

Đà Nẵng là thành phố biển nhộn nhịp nổi tiếng với nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp, là điểm đến phù hợp để những du khách yêu thích khám phá du lịch sinh thái bắt đầu chuyến phiêu lưu cùng chiếc xe đạp.

Để khuyến khích khách du lịch sử dụng phương tiện di chuyển bền vững này, Đà Nẵng đã đầu tư một tuyến đường ven biển dành riêng cho xe đạp. Ngoài ra, thành phố còn lắp đặt hệ thống xe đạp công cộng thuận tiện, chạy bằng năng lượng mặt trời và có thể thuê được dễ dàng các điểm gần trạm xe buýt, giúp du khách thuận tiện đi lại trên các tuyến đường và tham quan các điểm du lịch của thành phố.

Đạp xe tại Đà Lạt

Tại Đà Lạt, với khí hậu mát mẻ, những triền dốc phủ đầy thông xanh và kiến trúc đặc trưng từ thời Pháp thuộc, Đà Lạt là điểm đến lý tưởng cho cả những người yêu thích hoạt động đạp xe. Không khó để du khách tìm thấy những cửa hàng cho thuê xe trong thành phố để sẵn sàng cho hành trình khám phá trên chiếc xe hai bánh bất cứ lúc nào.

Hà Nội có bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời và điều đó khiến hành trình trên những chiếc xe đạp trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, việc triển khai giảm thiểu các loại ô tô và xe máy trong khu phố cổ, cũng giúp nơi này trở nên thân thiện hơn với những du khách thích trải nghiệm bằng xe đạp hoặc đi bộ.

Điểm danh những điểm đến thân thiện với du khách mê đạp xe ở Việt Nam

Còn với Sa Pa nằm ẩn mình dưới dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nơi này sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên và nét văn hóa độc đáo mà chỉ có thể được khám phá trọn vẹn nhất bằng xe đạp. Du khách có thể đạp xe băng qua những thửa ruộng bậc thang, ghé thăm các bản làng dân tộc và cảm nhận cuộc sống của người dân miền núi.

Không chỉ 6 điểm đến vừa rồi, Quảng Trị cũng là địa danh lý tưởng với khách du lịch yêu thích đạp xe. Cuối tháng 6 tới đây, giải đạp xe Vì Hoà Bình sẽ diễn ra ở mảnh đất thiêng này.

Ban tổ chức thông báo không thu bất kỳ một khoản phí nào cho những ai muốn tham gia "Ngày hội đạp xe Vì hòa bình" với vai trò là vận động viên.

Đông đảo VĐV đạp xe ở Quảng Trị chờ đón Ngày hội đạp xe Vì hòa bình Nguyễn Phúc

Các vận động viên trải qua hành trình từ bờ bắc di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (H.Vĩnh Linh), đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (H.Gio Linh) và kết thúc ở Công viên Fidel (TP.Đông Hà).

Ngoài việc cổ vũ cho phong trào tập luyện môn xe đạp thể thao đang ngày càng phát triển ở Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung, ngày hội còn tôn vinh giá trị của hòa bình, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, vùng đất, con người Quảng Trị,…