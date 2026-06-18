'Điểm mặt' 5 thủ đoạn phạm tội, trong đó có 'sở hữu kỳ nghỉ'

Theo thông báo kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới 1.985 vụ án/4.671 bị can, truy tố 1.886 vụ án/4.520 bị can, xét xử sơ thẩm 1.721 vụ án/4.415 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an ẢNH: GIA HÂN

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhất là trong triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, an sinh xã hội, hành chính công.

Sai phạm xảy ra ở các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân cũng có xu hướng gia tăng, gây thất thoát tài sản lớn.

Đáng chú ý, Bộ Công an nhận diện 5 thủ đoạn phạm tội nổi lên. Trong đó, các đối tượng câu kết, móc nối giữa người trong cơ quan nhà nước và ngoài xã hội, hình thành chuỗi hoạt động xuyên suốt từ đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu, quyết toán. Một số trường hợp lợi dụng lợi ích nhóm, cài cắm tiêu chí kỹ thuật, nâng khống dự toán công trình, can thiệp cho nhà thầu trúng thầu, sử dụng doanh nghiệp hệ sinh thái che giấu dòng tiền tham nhũng.

Bên cạnh đó, tình trạng lợi dụng nhiệm vụ việc cấp giấy phép và giải quyết thủ tục hành chính để thu thêm phí ngoài vẫn xảy ra. Một số còn lợi dụng quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp để định giá thấp tài sản nhà nước, chuyển nhượng quyền sử dụng đất công, bán tài sản không qua định giá, đấu giá, gây thất thoát.

Thủ đoạn mới cũng xuất hiện khi các đối tượng lợi dụng chuyển đổi số, tin nhắn mã hóa, tài sản ảo, hồ sơ điện tử, giao dịch tài chính trực tuyến để che giấu tội phạm. Đặc biệt, một số mô hình kinh doanh mới như bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ hay huy động vốn dự án đang bị lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

Mới đây nhất, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can có liên quan.

Để ngăn chặn vi phạm, Bộ Công an sẽ tăng cường các giải pháp nhận diện từ sớm, đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa và triển khai các biện pháp đấu tranh quyết liệt hơn.

Vẫn theo Người phát ngôn Bộ Công an, từ tháng 12.2023 - tháng 5.2026, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố điều tra 6.685 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế; thu hồi 37.522 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 57,7%.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số khó khăn như chuyển dịch tài sản, hợp thức hóa đứng tên người thân hoặc bên thứ ba; tẩu tán, chuyển hóa tài sản tinh vi qua nhiều tài khoản trung gian, ví điện tử, đầu tư cổ phiếu hoặc chuyển ra nước ngoài. Ngoài ra, việc giám định, định giá, xác định thiệt hại đôi khi kéo dài; việc phối hợp với nước ngoài truy vết, phong tỏa tài sản còn phụ thuộc vào cơ chế tương trợ tư pháp…

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kiểm sát, tòa án, ngân hàng, đất đai, chứng khoán, thuế… để kịp thời phong tỏa, kê biên, ngăn chặn giao dịch tài sản; đồng thời nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp hoặc tài sản đứng tên người thứ ba nhưng có căn cứ xác định liên quan đến hành vi phạm tội...