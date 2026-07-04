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Điểm sàn và điểm chuẩn: Hai khái niệm thí sinh cần phân biệt rõ
Video Giáo dục

Điểm sàn và điểm chuẩn: Hai khái niệm thí sinh cần phân biệt rõ

Yến Thi
Yến Thi
Điểm sàn của Bộ GD-ĐT quy định chung lấy 3 môn đạt 15 điểm mới đủ điều kiện xét tuyển ĐH. Ngoài ra, còn có điểm sàn của các trường căn cứ trên điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho hay năm nay là năm đặc biệt vì có những quy định mới, thay đổi mới trong xét tuyển ĐH. Điểm sàn của Bộ GD-ĐT quy định chung lấy 3 môn đạt 15 điểm mới đủ điều kiện xét tuyển ĐH. Ngoài ra, còn có điểm sàn của các trường căn cứ trên điểm sàn của Bộ GD-ĐT, các trường sẽ có điểm sàn của riêng mình trừ ngành sức khỏe, giáo viên và luật. Trường dự kiến điểm sàn 15, riêng ngành luật sẽ đợi thông tin từ Bộ GD-ĐT, điểm sàn phương thức đánh giá năng lực là 600 và học bạ là 18 điểm,

Tuy nhiên, điểm sàn chỉ là mức điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ. Điểm chuẩn còn căn cứ vào số lượng nộp hồ sơ, phổ điểm của thí sinh nộp vào. Có trường điểm chuẩn có cách biệt lớn với điểm sàn, có trường tương đương.

Điểm sàn và điểm chuẩn: Hai khái niệm thí sinh cần phân biệt rõ

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