Các đại biểu tham dự hội nghị ảnh: thụy miên

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đoàn công tác do tiến sĩ Rajesh S Gokhale, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ, dẫn đầu, các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện mang đến cơ hội để các nhà khoa học và doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học, một lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống kinh tế, xã hội và con người.

Mở ra cơ hội hợp tác mới

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết hội nghị diễn ra sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5, qua đó hai nước nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh ảnh: thụy miên

Trong giai đoạn mới, các lĩnh vực công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi, trong đó có công nghệ sinh học và dược phẩm, được mở rộng hợp tác, và hội nghị là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác mới.

Đối với TP.HCM, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là những động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thành phố đang đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp sinh học và kinh tế sinh học.

Trong bối cảnh này, với những thành tựu trong công nghệ sinh học, công nghiệp dược phẩm, phát triển vaccine, công nghệ y sinh, cùng kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, Ấn Độ có nhiều thế mạnh có thể bổ trợ thiết thực cho định hướng phát triển của TP.HCM.

Tiến sĩ Rajesh S Gokhale, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ ảnh: thụy miên

Các tiềm năng để tăng trưởng

Về phần mình, Thứ trưởng Rajesh S Gokhale cho hay hội nghị tập trung vào việc làm thế nào để chuyển hóa tiềm năng công nghệ sinh học thành các mục tiêu phát triển kinh tế sinh học của quốc gia, và đặt ra câu hỏi liệu công nghệ sinh học có thể trở thành động lực tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế sinh học hay không.

Thứ trưởng đánh giá cao tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ sinh học, vốn đã được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, giữ vai trò đối tác trọng điểm trong hợp tác song phương.

Ông cho hay Ấn Độ có thể mang lại những lợi thế lớn, như tiềm năng về dữ liệu hệ gien, nguồn tài nguyên sinh học và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những nguồn lực có giá trị đặc biệt và có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Bên cạnh đó, Ấn Độ đang tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực dược phẩm sinh học và vaccine; công nghệ sinh học trong nông nghiệp, gắn với bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm và các hoạt động sản xuất nông nghiệp; công nghệ sinh học trong lĩnh vực năng lượng và kinh tế biển.

Hội nghị thảo luận nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học ảnh: thụy miên

Những hướng phát triển và hợp tác chiến lược

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu thảo luận cơ hội hợp tác song phương về công nghệ sinh học hướng tới nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, bao gồm thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững thông qua công nghệ sinh học theo hướng giảm thiểu sử dụng kháng sinh; phát huy quan hệ đối tác công nghệ sinh học Việt Nam - Ấn Độ hướng tới nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực.

Hội nghị cũng nghe thảo luận cơ hội hợp tác song phương về công nghệ sinh học y học và dược phẩm sinh học, như thúc đẩy tái tạo mô thông qua công nghệ in sinh học 3D và vật liệu sinh học chức năng; những cơ hội mới nổi của Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

PGS. TS. Lê Quang Luân, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM, đã tổng kết những nội dung đạt được, chẳng hạn hướng tiếp cận để tạo ra những dòng giống đột phá chịu mặn, chịu hạn, giảm phát thải khí nhà kính; kết hợp nguồn tài nguyên dược liệu nhiệt đới vô cùng giá trị của Việt Nam như sâm Ngọc Linh, trinh nữ hoàng cung, đẳng sâm, với công nghệ chiết xuất, quy mô sản xuất nông nghiệp…

Hội nghị cũng đề xuất những hướng phát triển và hợp tác chiến lược, như hình thành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) liên quốc gia; kêu gọi phía Ấn Độ đầu tư vào hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) ở Việt Nam; hình thành Quỹ R&D và đổi mới sáng tạo công - tư; phát triển nguồn nhân lực liên ngành và Mạng lưới giám sát hệ gien dịch tễ Việt - Ấn "One Health Grid".