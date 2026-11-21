Ngày 21.11, phường Vũng Tàu, TP.HCM tổ chức lễ ra mắt mô hình "Điểm sinh hoạt - chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng" ở số 1 đường Ba Cu.

Các đại biểu cắt băng khánh thành điểm sinh hoạt, chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng ở phường Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Đến dự có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết thực hiện chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM với tinh thần "giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có chất lượng", địa phương đã xây dựng kế hoạch tổ chức 3 điểm sinh hoạt.

Trước mắt thí điểm tại số 1 đường Ba Cu, hoạt động vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần; 2 điểm còn lại dự kiến đi vào hoạt động trong quý 2/2027, sau khi được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và thiết bị đáp ứng điều kiện.

Tại đây, người cao tuổi có thể tham gia tập dưỡng sinh, yoga, dân vũ, giao lưu văn nghệ, đọc sách báo, chơi cờ. Trạm y tế phường Vũng Tàu sẽ bố trí nhân viên y tế tư vấn phòng bệnh, hướng dẫn tự chăm sóc và theo dõi một số chỉ số sức khỏe cơ bản.

Dịp này, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và lãnh đạo phường Vũng Tàu trao 10 phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tặng quà cho học sinh khu phố 5, phường Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Cùng ngày ông Nguyễn Phước Lộc đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 5, phường Vũng Tàu, với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình".

Theo báo cáo của Ban Vận động khu phố 5, khu phố hiện có 875 hộ với hơn 3.100 nhân khẩu, đời sống kinh tế chủ yếu gắn với dịch vụ lưu trú, du lịch và kinh doanh ăn uống.

Đến nay, khu phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, trên 95% người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Hơn 80% người dân đã được khám sức khỏe và tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được cắp sách đến trường, không có hiện tượng trẻ bỏ học giữa chừng.

Tại ngày hội, lãnh đạo TP.HCM trao 10 phần quà cho các hộ dân tiêu biểu. Phường Vũng Tàu trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 50 phần quà cho các hộ gia đình.