Ngày 20.11, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hỗ trợ phát triển chuyên môn sau gần 6 tháng triển khai chương trình phối hợp với 7 bệnh viện tuyến cuối TP.HCM. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Từ cấp cứu đột quỵ đến những ca phẫu thuật phức tạp

Một trong những kết quả nổi bật sau gần 6 tháng triển khai chương trình là năng lực cấp cứu, điều trị người bệnh nặng tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa được nâng lên rõ rệt. Từ sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh viện đã thành lập đơn nguyên đột quỵ trực thuộc Khoa Thần kinh, bước đầu triển khai cấp cứu người bệnh nhồi máu não trong thời gian cửa sổ dưới 4,5 giờ.

TS-BS Phạm Hữu Đoàn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa báo cáo sơ kết tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN LONG

Cùng với đó, 4 ê kíp cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Bà Rịa đã hoàn thành chương trình đào tạo do Bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ. Đáng chú ý, 100% trường hợp chuyển viện thuộc diện hỗ trợ đều được hội chẩn trước khi chuyển, góp phần bảo đảm an toàn cho người bệnh và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

BS CKII Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết đơn vị đã hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa xây dựng 5 quy trình liên quan đến tiếp nhận, cấp cứu người bệnh nặng, báo động đỏ và các phác đồ điều trị.

Không chỉ dừng lại ở cấp cứu đột quỵ, nhiều kỹ thuật ngoại khoa phức tạp cũng từng bước được triển khai tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa thông qua sự đồng hành của các bệnh viện tuyến cuối. Bệnh viện Bình Dân hỗ trợ hội chẩn, phẫu thuật ngoại khoa, phối hợp thực hiện phẫu thuật nội soi cắt lách và đào tạo thực hành ngay trên các ca bệnh thực tế.

Các chuyên gia cũng phối hợp thực hiện phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, vi phẫu chuyển vạt da, giúp đội ngũ bác sĩ địa phương có điều kiện tiếp cận kỹ thuật mới, nâng cao kinh nghiệm xử trí những trường hợp bệnh khó.

Ở lĩnh vực nhi khoa, Bệnh viện Nhi Đồng 1 duy trì tập huấn, hội chẩn từ xa qua hệ thống Telehealth, tư vấn 6 trường hợp bệnh nhi nặng, phức tạp, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật siêu âm mạch máu và đặt catheter tĩnh mạch trung tâm.

Trong lĩnh vực sản khoa, Bệnh viện Từ Dũ hỗ trợ xử trí các trường hợp sản phụ nặng, tổ chức sinh hoạt chuyên môn và đào tạo hồi sức sơ sinh. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tập trung hỗ trợ chuyên môn về bệnh truyền nhiễm, quản lý sử dụng kháng sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Các lĩnh vực chuyên sâu khác cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM hỗ trợ đào tạo nội soi mũi xoang, chăm sóc hậu phẫu và chuẩn bị các điều kiện chuyển giao kỹ thuật. Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM tổ chức khám chuyên gia, đào tạo chỉnh nha; đồng thời 24 dịch vụ kỹ thuật implant chuyên sâu đã được phê duyệt.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, sự hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa chuyển giao kỹ thuật mà còn giúp đội ngũ y tế thay đổi phương pháp tiếp cận, xử trí bệnh lý phức tạp, từng bước nâng cao tính chủ động trong điều trị.

Chuyển đổi số, nâng chất lượng quản trị bệnh viện

Một điểm nhấn khác trong chương trình hỗ trợ là công tác quản trị bệnh viện và chuyển đổi số. Bên cạnh đào tạo chuyên môn, các bệnh viện tuyến cuối còn hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa trong quản lý chất lượng, điều dưỡng, dược lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn, công nghệ thông tin và quản lý trang thiết bị.

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại hội nghị

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử trên toàn viện, giảm khoảng 70% hồ sơ giấy. Đây là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hoạt động khám, chữa bệnh, góp phần rút ngắn quy trình, tăng khả năng kết nối và khai thác thông tin phục vụ điều trị.

Các quy trình chuyên môn được rà soát, chuẩn hóa; công tác giám sát tuân thủ được tăng cường. Hệ thống quản lý chất lượng từng bước hoàn thiện, hướng đến nâng cao hiệu quả vận hành và bảo đảm an toàn người bệnh.

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đánh giá sau 6 tháng được hỗ trợ, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa đã có nhiều thay đổi, từ tổ chức bộ máy đến phát triển chuyên môn sâu. Những kết quả đạt được cho thấy việc kết nối các bệnh viện tuyến cuối với bệnh viện khu vực là hướng đi đúng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo ông Thượng, chương trình hỗ trợ được triển khai trong thời gian 2 năm. Ông kỳ vọng đến cuối lộ trình, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa có thể phát triển năng lực chuyên môn đến mức các bệnh viện tuyến cuối không còn phải hỗ trợ theo cách thức ban đầu, bởi bệnh viện đã có thể tự đảm nhận, duy trì các kỹ thuật được chuyển giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của ngành y tế cùng các bệnh viện trong công tác hỗ trợ phát triển chuyên môn.

Ông đánh giá cao việc các bệnh viện tuyến cuối cử chuyên gia trực tiếp đến đào tạo, phối hợp phẫu thuật, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ quản trị bệnh viện.

Theo ông Lộc, sau khi sắp xếp địa giới hành chính, TP.HCM có quy mô dân số, địa bàn quản lý và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng. Do đó, hệ thống y tế cần được phát triển đồng bộ, liên thông, có sự phân công và phối hợp hiệu quả giữa các tuyến, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Ông nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy hỗ trợ theo từng đợt, từng hoạt động sang đồng hành, xây dựng năng lực chuyên môn lâu dài, thực chất và bền vững. Hiệu quả hỗ trợ không chỉ được đo bằng số lớp tập huấn, lượt chuyên gia hay số kỹ thuật chuyển giao, mà quan trọng hơn là bệnh viện tiếp nhận có thực sự làm chủ, duy trì được kỹ thuật thường quy, bảo đảm an toàn và chất lượng điều trị hay không.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị ngành y tế xây dựng kế hoạch phát triển năng lực chuyên môn cho các bệnh viện đa khoa khu vực giai đoạn 2026 - 2030, trong đó xác định rõ kỹ thuật ưu tiên, lộ trình chuyển giao và các điều kiện cần thiết về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu Sở Y tế quan tâm tháo gỡ những vướng mắc về nhân lực, mua sắm trang thiết bị, thanh toán bảo hiểm y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu và nâng cao chất lượng quản trị bệnh viện.