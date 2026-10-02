Bệnh viện đa khoa Bà Rịa có khu thụ tinh trong ống nghiệm, ngân hàng sữa mẹ

Ngày 2.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đã khởi công dự án mở rộng Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Dự án nằm bên trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TP.HCM).

Các đại biểu thực hiện lễ động thổ dự án mở rộng Bệnh viện đa khoa Bà Rịa ẢNH: NGUYỄN LONG

Đây là một dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển hệ thống y tế của TP.HCM, từng bước giảm áp lực quá tải đối với bệnh viện hiện hữu cũng như các cơ sở y tế tuyến trên, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, chuyên sâu ngay tại địa phương.

Dự án thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp II, có thời hạn sử dụng theo thiết kế hơn 50 năm. Khối công trình chính được đầu tư với quy mô 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và tầng kỹ thuật, chiều cao hơn 43 m, với tổng diện tích sàn trên 20.000 m2 (chưa bao gồm diện tích tầng hầm).

Công trình được định hướng phục vụ điều trị nội trú với quy mô 300 giường cho khối sản - nhi.

Bệnh viện đa khoa Bà Rịa hiện nay ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Trần Giàu, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM, cho biết các tầng của công trình được bố trí nhiều khu chức năng chuyên môn, trong đó có khoa sản, khoa nhi, khu cấp cứu, khu khám và điều trị, khu phòng mổ, phòng sinh, hậu sản, khu điều trị nội trú, hồi sức sơ sinh, hồi sức cấp cứu nhi cùng các không gian chức năng phục vụ người bệnh và nhân viên y tế

Dự án còn bố trí các khu chức năng chuyên sâu như ngân hàng sữa mẹ, khu thụ tinh trong ống nghiệm, khu chăm sóc mẹ và bé, cùng hệ thống hồi sức sơ sinh và hồi sức cấp cứu dành cho bệnh nhi. Đây là những hạng mục góp phần mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho phụ nữ và trẻ em.

Ông Trần Giàu, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: NGUYỄN LONG

Bên cạnh khối công trình chính, dự án đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật như cầu nối, nhà khí trung tâm, nhà đặt máy phát điện, nhà thu gom rác thải, trạm xử lý nước thải, nhà để xe, hệ thống giao thông nội bộ và cây xanh.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 740 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách TP.HCM, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế chuyên sâu

Theo định hướng của Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa không chỉ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân địa phương mà còn giữ vai trò tiếp nhận, xử trí cấp cứu ban đầu, điều trị các bệnh lý phổ biến và kết nối hiệu quả với mạng lưới bệnh viện chuyên sâu của thành phố.

Dự án mở rộng Bệnh viện đa khoa Bà Rịa kỳ vọng sẽ từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, quản trị và chất lượng phục vụ, trở thành điểm tựa y tế tin cậy cho người dân khu vực đông nam TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Triệu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, cho biết việc đầu tư xây dựng một tòa nhà riêng biệt cho khối sản - nhi không chỉ là mong mỏi từ lâu của tập thể y bác sĩ bệnh viện, mà còn là nguyện vọng thiết tha của người dân.

"Với quy mô 300 giường bệnh cùng trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, dự án khi hoàn thành sẽ giải quyết triệt để tình trạng quá tải; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế chuyên sâu, tạo không gian khám chữa bệnh an toàn, thân thiện cho người bệnh", bác sĩ Triệu nói.