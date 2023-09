Điểm trường tiểu học đầu tiên trên đảo Cồn Cỏ

Ngày 16.9, UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết đã phối hợp với UBND H.Gio Linh (Quảng Trị) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập điểm trường tiểu học và tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại đảo Cồn Cỏ.

Buổi lễ đã công bố quyết định của UBND H.Gio Linh về việc thành lập điểm trường tiểu học tại đảo Cồn Cỏ (thuộc Trường tiểu học thị trấn Cửa Việt, H.Gio Linh).

Từ nay, trên đảo Cồn Cỏ sẽ có điểm trường tiểu học T.L

Được biết, nhiều năm qua, các học sinh mầm non đang theo học tại Trường mầm non Hoa Phong Ba khi lên tiểu học phải vào đất liền. Việc thành lập điểm trường tiểu học đã đáp ứng nguyện vọng, mong ước của các hộ dân trên đảo, giúp các hộ dân yên tâm sinh sống, bám biển, giữ đảo quê hương.

Cô giáo phụ trách Trường mầm non Hoa Phong Ba Lê Thị Thùy Linh cho biết, trường được thành lập từ năm 2008 và hằng năm có từ 10 - 12 học sinh là con em trên đảo đang theo học. Các cháu không thể tiếp tục học tiểu học tại địa phương vì chưa có lớp.



Nhiều phần quà được tặng điểm trường đặc biệt nhân dịp khai giảng T.L

Năm học 2023 - 2024 này, điểm trường huyện đảo Cồn Cỏ có 1 lớp với 5 học sinh lớp 1 vừa hoàn thành bậc học mầm non tại Trường mầm non Hoa Phong Ba. Giáo viên phụ trách lớp học là cô Võ Thị Thơi, 52 tuổi. Hiện tại, lớp học được tổ chức tại một phòng học của Trường mầm non Hoa Phong Ba. Sau lễ khai giảng, nhà trường sẽ tổ chức cho các em học sinh thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GD-ĐT.