Điểm tựa hồi sinh, vượt lên nghịch cảnh sau bão Yagi

N ẾU KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ, TÔI KHÔNG BIẾT LẤY GÌ ĐỂ NUÔI CON

Ngay sau bão Yagi, Báo Thanh Niên đã triển khai chương trình bảo trợ 24 trẻ mồ côi tại Cao Bằng. Trong đó, em Sào Thanh Ngọc, có bố là Sào Tòn Nhậy, thiệt mạng do sạt lở đất là thành viên nhỏ tuổi nhất. Khi đó, Ngọc vừa chào đời được 6 tháng, nay em đã lớn, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy to tròn, tinh nghịch.

Nhớ lại những ngày gặp biến cố đau đớn nhất đời, chị Triệu Mùi Lai, mẹ Ngọc, cho biết sau khi chồng mất, 2 mẹ con rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ nhiều giúp gia đình ổn định lại cuộc sống nhưng sự giúp đỡ dài hạn, đều đặn của Báo Thanh Niên dành cho con gái đặc biệt ý nghĩa.

Cũng theo chị Lai, chồng mất được gần 1 năm, 2 mẹ con chuyển nhà từ xã Ca Thành về xóm Lũng Khoen, xã Tĩnh Túc định cư. Số tiền nhà hảo tâm giúp đỡ vừa đủ để chị Lai mua mảnh đất, dựng căn nhà nhỏ ở gần nhà ông bà ngoại. Hiện tại, Ngọc còn quá nhỏ nên chị Lai chưa thể đi xa nhận việc làm thuê, chỉ quanh quẩn làm nương, làm ruộng gần nhà.

Cháu Nguyễn Anh Đức, con trai út chị Đàm Thị Phương, chăm chỉ học bài bên góc học tập của mình Ảnh: ĐÀM PHƯƠNG

Theo đó, với chị Lai, khoản hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng của Báo Thanh Niên chính là điểm tựa giúp hai mẹ con vượt qua những ngày tháng khó khăn, chật vật. "Quanh năm tôi chỉ làm ruộng, nuôi vài con gà nên thu nhập cũng lèo tèo, bếp bênh. Nếu không được Báo Thanh Niên hỗ trợ, tôi thật sự không biết lấy gì để nuôi con. Số tiền nhận hằng tháng, tôi dành để mua sữa, quần áo và những đồ dùng cần thiết cho cháu", chị Lai nói rồi âu yếm nhìn con gái ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng.

Nhìn bé Thanh Ngọc ngày một lớn khôn, chị Lai có thêm hy vọng về tương lai tươi sáng. Chị dự định năm học này sẽ cho Ngọc theo học trường mầm non trong xã để có thêm thời gian tìm thêm việc làm, kiếm có thêm thu nhập nuôi con.

"Tôi luôn chắt chiu, sử dụng thật tiết kiệm số tiền Báo Thanh Niên giúp đỡ để dành cho con ăn học. Sau nỗi đau mất chồng, con là tài sản lớn nhất, là niềm hy vọng duy nhất để tôi tiếp tục bước về phía trước", chị Lai nói.

Được Báo Thanh Niên hỗ trợ, chị Triệu Mùi Lai có điều kiện nuôi nấng, chăm lo cho con gái Sào Thanh Ngọc Ảnh: Đình Huy

G IEO CHỮ CHO CON, VỮNG BƯỚC VÀO ĐỜI

Chồng thiệt mạng trong vụ chiếc xe khách bị lũ cuốn sau bão Yagi xảy ra ở xã Ca Thành, chị Đàm Thị Phương, nhà ở xã Tĩnh Túc, vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi dạy 2 con trai đang tuổi ăn tuổi lớn là Nguyễn Anh Quân (12 tuổi, học lớp 6, Trường THCS Tĩnh Túc) và Nguyễn Anh Đức (7 tuổi, năm nay lên lớp 2, Trường tiểu học Tĩnh Túc).

Hai con chị Phương đang được Báo Thanh Niên hỗ trợ hằng tháng với số tiền 2 triệu đồng mỗi cháu. Chị Phương kể từ ngày chồng mất, một mình phải gánh vác, lo lắng kinh tế, mọi việc trong gia đình. Nguồn thu nhập chính hiện giờ là tiệm tạp hóa nhỏ, nhưng từ sau bão Yagi đến nay, việc kinh doanh ngày càng khó khăn hơn. Người dân thắt chặt chi tiêu, thanh niên địa phương cũng tìm về các tỉnh đồng bằng làm công nhân, làm việc xa nhà nên lượng khách hàng mua sắm giảm mạnh, hàng bán chậm.

Không chỉ đối mặt với bài toán kinh tế, chị Phương đang lo lắng cho sức khỏe của đứa con nhỏ. Mới đây khi về Hà Nội thăm khám, cháu Nguyễn Anh Đức bị phát hiện hội chứng bàn chân bẹt, thừa cân nặng phải có chế độ chăm sóc riêng, thăm khám định kỳ.

Ngôi nhà nhỏ của 2 mẹ con chị Triệu Mùi Lai ở xóm Lũng Khoen, xã Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng Ảnh: Đình Huy

Cũng theo chị Phương, cứ đúng ngày 10 hằng tháng, chị đến điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội đặt tại UBND xã Tĩnh Túc để nhận 4 triệu đồng của Báo Thanh Niên hỗ trợ cho 2 con. Số tiền tuy không lớn so với chi phí sinh hoạt ngày một đắt đỏ, nhưng đang là khoản "cứu cánh" kịp thời giúp chị Phương trang trải học phí, mua sắm sách vở và đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các con.

Nhờ có điểm tựa này, chị Phương mạnh dạn đưa ra một quyết định quan trọng, trong năm học tới sẽ chuyển trường cho con trai Nguyễn Anh Quân về học tập tại Trường THCS Đề Thám, ở P.Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, để con có điều kiện học tập, phát triển toàn diện hơn. "Chuyển về học trường mới, cháu sẽ ở nhờ nhà người quen. Số tiền Báo Thanh Niên đang hỗ trợ vừa đủ để trang trải chi phí học tập. Tôi không đặt áp lực quá lớn lên vai các con mà chỉ mong mỗi ngày lớn lên đều khỏe mạnh, chăm ngoan và chí thú học hành, có tri thức vững bước vào đời. Tôi bây giờ chỉ biết cố gắng hết sức để lo cho các con ăn học đầy đủ. Sau này các con lớn, tùy theo khả năng và nguyện vọng muốn học nghề hay học tiếp lên đại học, cao đẳng, tôi đều ủng hộ", chị Phương nói.