Bảo trợ trẻ mồ côi do bão Yagi: Chắp cánh cho những mầm xanh sau bão

Đ ỨNG DẬY SAU LŨ DỮ

Trận mưa lũ sau bão Yagi tháng 9.2024 khiến em Sùng Thị Giấy - khi đó là học sinh lớp 10, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bát Xát, mất cùng lúc cả cha lẫn mẹ. Nhận tin dữ khi đang học nội trú, đường sạt lở, giao thông chia cắt, Sùng Thị Giấy quyết tâm đi bộ gần 40 km về nhà nhưng không kịp gặp cha mẹ lần cuối. Nhà cửa cùng toàn bộ tài sản của gia đình đều bị vùi lấp, anh em Giấy rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Sùng Thị Giấy (phải) và Phàn Sử Mẩy tự tin trong buổi gặp các chú bộ đội biên phòng Lào Cai và đại diện Báo Thanh Niên Ảnh: ĐÌNH HUY

Khi biết hoàn cảnh éo le của Sùng Thị Giấy, Báo Thanh Niên quyết định đưa em vào chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Bảo trợ trẻ mồ côi sau bão Yagi, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng đến khi em học hết lớp 12. Ngoài ra, gia đình em Sùng Thị Giấy là một trong 28 hộ dân có nhà cửa bị vùi lấp sau mưa lũ được Báo Thanh Niên kết nối với Tập đoàn Hòa Phát tài trợ 200 triệu đồng, phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai xây dựng nhà mới.

Đến nay cuộc sống của gia đình Sùng A Giấy đã ổn định, có nơi ở mới khang trang, an toàn hơn. "Nhà mới bây giờ ở gần đường giao thông, giúp việc đi lại thuận tiện hơn nhiều. Gia đình em không còn lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ về", Giấy nói.

Năm học 2025 - 2026, Sùng Thị Giấy nằm trong số ít học sinh trong lớp đạt danh hiệu học sinh giỏi và vừa hoàn thành chứng chỉ tiếng Trung trình độ HSK4 - đủ giao tiếp thành thạo ở mức cơ bản. Đây là những kết quả mà cô học trò chưa từng nghĩ đến sau khi tai họa ập xuống gia đình.

Sùng Thị Giấy nhớ lại khi bố mẹ qua đời, anh trai đang làm công nhân ở Hải Dương (cũ) phải bỏ việc về nhà chăm lo cho các em. Nhà cửa không còn, tài sản bố mẹ tích góp cũng mất sạch, không biết lấy tiền đâu để tiếp tục ăn học. Sùng Thị Giấy từng nghĩ sẽ nghỉ học để đi làm thêm phụ giúp anh trai. May mắn thay, gia đình được Báo Thanh Niên đồng hành giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất, và đây là bước ngoặt lớn để em quyết tâm biến nỗi đau thành động lực học tập, vươn lên.

Từ một nữ sinh mồ côi có ý định nghỉ học đi làm thuê, đến nay Sùng Thị Giấy đặt mục tiêu rõ ràng, phấn đấu trở thành học sinh giỏi lớp 12, chinh phục kỳ thi đại học, cao đẳng với chuyên ngành tiếng Trung.

Đ IỂM TỰA GIÚP CÁC EM VỮNG BƯỚC TỚI TRƯỜNG

Vụ sạt lở đất trong mưa lũ sau bão Yagi khiến 3 chị em Phàn Sử Mẩy (18 tuổi), Phàn Ú Mẩy (14 tuổi) và Phàn Láo Lở (11 tuổi), nhà ở thôn Ngải Trồ, xã A Mú Sung, vĩnh viễn mất đi người mẹ thân yêu. Thông qua sự kết nối của Tỉnh đoàn Lào Cai, Báo Thanh Niên quyết định đưa 3 chị em Phàn Sử Mẩy vào chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Bảo trợ trẻ mồ côi sau bão Yagi, không để các em phải nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khi đó đặc biệt khó khăn.

Đại diện Báo Thanh Niên, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai trao quà động viên em Sùng Thị Giấy và Phàn Sử Mẩy Ảnh: ĐÌNH HUY

Cuộc gặp gỡ mới đây giữa chúng tôi và Phàn Sử Mẩy, học sinh lớp 12A Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Bát Xát, diễn ra tại hội trường Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lào Cai. Em kết thúc năm học lớp 11 với thành tích học tập đạt loại khá và vốn tiếng Trung giao tiếp lưu loát.

Giữa hội trường, Phàn Sử Mẩy tự tin nói trôi chảy, giới thiệu ngắn gọn về bản thân, gia đình và ước mơ sau này khi học hết lớp 12. Mẩy cho biết sự giúp đỡ của Báo Thanh Niên là điểm tựa giúp 3 chị em vững bước đến trường. Bởi mẹ mất đi, chị gái cả đi lấy chồng, một mình bố phải làm việc nuôi 4 miệng ăn chắc chắn không đủ điều kiện để nuôi Mẩy cùng 2 em ăn học.

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, cho biết sau mưa bão Yagi, Báo Thanh Niên và Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp triển khai nhiều hoạt động cứu trợ, hỗ trợ đồng bào biên giới phục hồi sau thiên tai. Nếu như dự án xây dựng 28 ngôi nhà ở xã Y Tý (trước đây là xã A Lù, H.Bát Xát, tỉnh Lào Cai) giúp các hộ dân có chỗ an cư ổn định thì chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Bảo trợ trẻ mồ côi sau bão Yagi có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp những mầm xanh vượt qua nghịch cảnh. Sự đồng hành của Báo Thanh Niên giúp các em tiếp tục đến trường học tập, xây dựng nền tảng tri thức để tự tin bước vào đời lập nghiệp.

"Sự hồi sinh của những gia đình sau thiên tai, cùng tinh thần hiếu học, ý chí tự lập của các bạn trẻ Sùng Thị Giấy, Phàn Sử Mẩy hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho giá trị bền vững mà các chương trình đồng hành, hỗ trợ của Báo Thanh Niên mang lại cho dải dất biên cương Lào Cai sau thiên tai", đại tá Nguyễn Ngọc Anh nói.