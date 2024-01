Điểm xung đột: Điểm xung đột: Houthi tấn công biển Đỏ; Ukraine có pháo phòng không mới

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an “yêu cầu Houthi ngay lập tức chấm dứt tất cả các cuộc tấn công như vậy, vốn cản trở thương mại toàn cầu và làm suy yếu các quyền và tự do hàng hải cũng như hòa bình và an ninh khu vực”.

Nghị quyết được thông qua với sự ủng hộ của nhiều thành viên Hội đồng Bảo an, trong khi Nga, Trung Quốc, Mozambique và Algeria bỏ phiếu trắng.

Phản ứng về nghị quyết của Hội đồng Bảo an, Reuters dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Cách mạng tối cao Houthi Mohammed Ali al-Houthi cho rằng nghị quyết này là “trò chơi chính trị”. Ông al-Houthi cho rằng những gì lực lượng vũ trang Yemen đang làm đều nằm trong khuôn khổ phòng thủ chính đáng và bất kỳ hành động nào nhằm vào họ sẽ bị phản ứng.

Trong khi đó, ngày 11.1, Tòa án Công lý Quốc tế sẽ mở phiên tòa xem xét vụ kiện do Nam Phi đứng đơn chống lại Israel.

Nam Phi khởi kiện Israel vì cho rằng mức độ chết chóc, tàn phá và quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza đã chạm ngưỡng được quy định trong Công ước về Diệt chủng năm 1948. Nam Phi cũng yêu cầu tòa án lệnh cho Israel ngừng tấn công vào Gaza.

Người phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định “Nhà nước Israel sẽ xuất hiện trước Tòa án Công lý Quốc tế để xua tan lời phỉ báng vô lý của Nam Phi”.

Ngay trước sự kiện này, Thủ tướng Netanyahu đã có bài phát biểu, qua đó làm rõ ý định của Israel trong chiến dịch quân sự tại Gaza. Ông cũng nói rằng quân đội Israel đang “làm hết sức” để tránh thiệt mạng cho dân thường, nhưng nhóm Hamas sử dụng những người dân làm “lá chắn sống”.

Về tình hình chiến sự tại Ukraine, báo cáo tối 10.1 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân đội Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi đầu cầu ở tả ngạn sông Dnipro. Theo báo cáo này, trong suốt 24 giờ trước đó, Nga đã thực hiện 10 cuộc tấn công nhưng bất thành. Lực lượng Kiev vẫn giữ vững đầu cầu ở Kherson và gây ra nhiều tổn thất cho đối phương.



Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng thừa nhận, tình hình hoạt động chung ở miền đông và miền nam vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhzhia.

Còn theo Bộ Quốc phòng Nga, báo cáo cập nhật tối 10.1 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị quân sự Ukraine ở tỉnh Donetsk, làm thiệt mạng và bị thương khoảng 280 quân Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không nước này đã chặn 3 quả rốc két thuộc hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) và hệ thống rốc két phóng loạt Uragan, đồng thời bắn hạ 34 UAV của Ukraine. Không thể xác minh độ chính xác về thông tin chiến trường do hai bên đưa ra.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 11.1.2024 của Báo Thanh Niên.