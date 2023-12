Điểm xung đột: Nga sơn đen UAV tự sát; Israel đang ráo riết săn lùng ai?

Theo báo The Times of Israel, binh sĩ IDF đã yêu cầu yểm trợ trên không sau khi xác định được một nhóm đặc nhiệm Hamas ở gần đó, nhưng một trực thăng chiến đấu Apache được điều động để tấn công vào các thành viên Hamas đã bắn nhầm tòa nhà nói trên do “việc khai hỏa không chính xác từ mặt đất” của các binh sĩ Israel.

Phản hồi về thông tin trên, IDF nói rằng vụ việc đang được điều tra. Đến nay đã có 91 binh sĩ Israel tử trận kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch đổ bộ nhằm tiêu diệt Hamas ở Gaza vào ngày 27.10. Trong số đó, có cả con trai của Bộ trưởng Chính phủ Israel Gadi Eisenkot, đã tử trận ở Dải Gaza.

Trong khi đó, Reuters đưa tin, Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas nói rằng một binh sĩ Israel bị bắt làm con tin đã thiệt mạng vào sáng sớm nay trong cuộc đụng độ giữa các thành viên Hamas và một đơn vị đặc biệt của Israel đang tiến hành cuộc giải cứu các con tin.

Theo The Times of Israel, quân đội Israel sáng nay 8.12 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào hơn 450 mục tiêu ở Dải Gaza. Trong số những địa điểm đó có các khu quân sự, trạm quan sát và kho vũ khí.

Quân đội Israel đang mở rộng chiến dịch quân sự trên khắp Dải Gaza với tâm điểm là TP.Khan Younis ở miền nam dải đất này. Khan Younis được coi là biểu tượng cho sự quản lý chính trị và quân sự của Hamas khi toàn bộ bộ máy lãnh đạo của lực lượng này lớn lên từ đây.

Tại đây, quân đội Israel cũng cho biết đã bao vây nơi ẩn náu của ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza, và việc bắt được ông này “chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Về tình hình cuộc xung đột ở Ukraine, Bộ Năng lượng Ukraine ngày 7.12 thông báo một nhà máy nhiệt điện của nước này gần tiền tuyến đã bị lực lượng Nga pháo kích, khiến hai tổ máy ngừng hoạt động.

Hậu quả là đã gây ra tình trạng thiếu điện tạm thời tại Ukraine, trong bối cảnh nước này bắt đầu bước vào mùa đông và nhu cầu sưởi ấm tăng lên. Giới quan sát cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Nga đã bắt đầu các đợt tập kích mùa đông nhắm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Các quan chức Kyiv cho rằng lực lượng Nga đã tích trữ UAV và tên lửa để tấn công mạng lưới năng lượng đang gặp khó khăn của Ukraine trong những tháng mùa đông và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Theo không quân Ukraine, Nga hôm 7.12 đã phóng 18 UAV tấn công tự sát làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng ở tỉnh miền nam Odessa và khiến một dân thường thiệt mạng. Lực lượng Ukraine đã bắn hạ được 15 UAV.

Trang The Kyiv Independent ngày 8.12 đưa tin giới chức Mỹ và Ukraine vừa ký tuyên bố về dự định cùng sản xuất các vũ khí trọng yếu và trao đổi dữ liệu song phương “nhằm giải quyết các nhu cầu khẩn cấp của Lực lượng Vũ trang Ukraine”.

Theo đó, Ukraine sẽ tiếp nhận năng lực cần thiết để thành công trước mắt trên chiến trường, hồi phục kinh tế dài hạn và củng cố lĩnh vực quốc phòng.

Một trong những ưu tiên là tập trung vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Thỏa thuận giữa Kyiv và Washington được cho là sẽ góp phần xây dựng các cơ sở sản xuất ở Ukraine để cung cấp vũ khí cho quân đội, đặc biệt là thiết bị phòng không và đạn dược, cũng như các dịch vụ sửa chữa và bảo trì.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 8.12.2023 của Báo Thanh Niên.