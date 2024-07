Điểm xung đột: Ukraine khi nào phản công? Israel tiếp tục bị tố thảm sát ở Gaza

Nhận định này được đưa ra sau khi báo The New York Times hôm 11.7 dẫn lời một quan chức cấp cao của NATO cho biết Ukraine sẽ phải chờ thêm hỗ trợ an ninh của phương Tây và triển khai thêm lực lượng ra mặt trận trước khi tiến hành các hoạt động phản công. Vì vậy, Kyiv dường như sẽ không thể tiến hành các hoạt động phản công cho đến năm 2025.

Cũng theo bài báo trên The New York Times thì một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho rằng Ukraine sẽ tiếp tục ở thế phòng thủ cho đến tháng 1.2025, và lực lượng Nga khó có thể đạt được những thắng lợi đáng kể trong thời gian đó.

Kyiv trong thời gian này đang giải quyết các vấn đề nhân sự và thành lập một số lữ đoàn mới. Tiến độ cung cấp hỗ trợ an ninh cần thiết của phương Tây để trang bị cho các lữ đoàn này sẽ quyết định thời điểm và quy mô phản công của Ukraine.

Tuy nhiên, theo ISW, các cuộc phản công nhỏ hơn của Ukraine mang lại cơ hội đạt được các mục tiêu tác chiến quan trọng. Các hoạt động như vậy sẽ cho phép Kyiv bắt đầu làm suy yếu khả năng của Moscow trong việc sử dụng lợi thế trên toàn bộ chiến trường nhanh hơn và giảm bớt áp lực lên các lực lượng phòng thủ nhanh hơn.

Theo ISW, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã sử dụng một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin để lặp lại những yêu cầu của Nga nhằm buộc Washington rút lại hỗ trợ cho Kyiv. Đây là lần thứ hai chỉ trong 3 tuần hai vị bộ trưởng này điện đàm với nhau.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 12.7 cho rằng tổng cộng trong hai tháng qua, Nga mất hơn 70.000 binh sĩ. Tình trạng trên phản ánh việc Nga mở mặt trận mới tại Kharkiv trong khi vẫn duy trì tiến độ tiến công tại các mặt trận khác.

Anh cho rằng sự phòng thủ hiệu quả của Ukraine và việc binh lính Nga thiếu đào tạo đã làm giảm khả năng đạt được các thành công chiến thuật của Moscow, bất chấp đã gia tăng sức ép trên tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Anh dự báo thương vong của Nga sẽ duy trì ở mức trên 1.000 người mỗi ngày trong hai tháng tới khi Nga cố gắng áp đảo các vị trí của Ukraine. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Anh không nói rõ cơ sở cho số liệu này. Quân đội Ukraine ước tính con số thương vong phía Nga từ đầu xung đột là 556.650 người. Nga chưa lập tức bình luận về những con số trên.

Chuyển sang thông tin về xung đột ở Gaza. Các chuyên gia đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn của Israel và Ai Cập đang thảo luận về một hệ thống giám sát điện tử dọc biên giới giữa Gaza và Ai Cập, cho phép Israel rút quân khỏi khu vực này nếu thỏa thuận ngừng bắn được nhất trí.

Câu hỏi về việc liệu lực lượng Israel có ở lại biên giới hay không là một trong những vấn đề cản trở thỏa thuận ngừng bắn vì cả lực lượng Hamas và Ai Cập, bên trung gian trong các cuộc đàm phán, đều phản đối việc Israel giữ lực lượng ở đó.

Israel lo ngại rằng nếu quân đội của mình rời khỏi khu vực biên giới, được Israel gọi là hành lang Philadelphi, thì cánh vũ trang của Hamas có thể tuồn lậu vũ khí và vật tư từ Ai Cập vào Gaza qua các đường hầm cho phép họ tái vũ trang và một lần nữa đe dọa Israel.

Do đó, một hệ thống giám sát, nếu các bên tham gia đàm phán đồng ý về các chi tiết, có thể giúp con đường đi đến thỏa thuận ngừng bắn trở nên dễ dàng hơn - mặc dù vẫn còn nhiều trở ngại khác.

Các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Qatar và Ai Cập về một thỏa thuận, được Mỹ hậu thuẫn, cho phép tạm dừng giao tranh ở Gaza, hiện đã bước sang tháng thứ 10, và thả các con tin bị Hamas bắt giữ.

Tại Gaza, lực lượng cứu hộ của Palestine cho biết quân đội Israel đã để lại hàng chục thi thể người Palestine khi họ rời khỏi một số khu vực của thành phố Gaza trong đêm sau một cuộc tấn công dữ dội kéo dài một tuần. Các nhóm cứu hộ cho biết đã thu nhận được khoảng 60 thi thể cho đến nay.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 13.7.2024 của Báo Thanh Niên.