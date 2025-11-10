Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Điện ảnh thế giới qua 'Cine7' phiên bản mới

Thu Thủy
Thu Thủy
10/11/2025 09:01 GMT+7

Từ ngày 9.11, khán giả truyền hình VN được thưởng thức loạt phim điện ảnh nổi tiếng thế giới qua chương trình Cine7 phiên bản mới trên kênh VTV3, phát sóng lúc 21 giờ chủ nhật hằng tuần.

Cine7 phiên bản mới được kỳ vọng là điểm hẹn quen thuộc của khán giả yêu phim, với loạt tác phẩm như: Người Nhện: Trở về nhà, Erin Brockovich, Đám cưới bạn thân, Mưu cầu hạnh phúc, Jerry Maguire, Đêm không ngủ ở Seattle… Không chỉ dừng ở những bộ phim Mỹ nổi tiếng, chương trình còn giới thiệu nhiều tác phẩm đến từ Úc, Hungary, Iran… để mở rộng góc nhìn về điện ảnh toàn cầu.

Điện ảnh thế giới qua 'Cine7' phiên bản mới - Ảnh 1.

Những phim nước ngoài sẽ lên sóng Cine7

ẢNH: VTV

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là Thái Trang - gương mặt quen thuộc của Cine7 - Ký ức phim Việt, cùng Ngọc Huy - biên tập viên mảng điện ảnh từng gắn bó với Ghiền Cine. Thái Trang và Ngọc Huy sẽ mang đến cho khán giả những câu chuyện hậu trường cũng như chia sẻ về thông điệp của từng bộ phim. Chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức điện ảnh quốc tế chất lượng cao của khán giả Việt.

