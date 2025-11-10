Điện ảnh thế giới qua 'Cine7' phiên bản mới

Cine7 phiên bản mới được kỳ vọng là điểm hẹn quen thuộc của khán giả yêu phim, với loạt tác phẩm như: Người Nhện: Trở về nhà, Erin Brockovich, Đám cưới bạn thân, Mưu cầu hạnh phúc, Jerry Maguire, Đêm không ngủ ở Seattle… Không chỉ dừng ở những bộ phim Mỹ nổi tiếng, chương trình còn giới thiệu nhiều tác phẩm đến từ Úc, Hungary, Iran… để mở rộng góc nhìn về điện ảnh toàn cầu.

Những phim nước ngoài sẽ lên sóng Cine7 ẢNH: VTV

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là Thái Trang - gương mặt quen thuộc của Cine7 - Ký ức phim Việt, cùng Ngọc Huy - biên tập viên mảng điện ảnh từng gắn bó với Ghiền Cine. Thái Trang và Ngọc Huy sẽ mang đến cho khán giả những câu chuyện hậu trường cũng như chia sẻ về thông điệp của từng bộ phim. Chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức điện ảnh quốc tế chất lượng cao của khán giả Việt.