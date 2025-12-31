Diễn biến mới căng thẳng ở vùng Vịnh

Bộ Quốc phòng UAE ngày 30.12 khẳng định việc rút quân là quyết định tự nguyện, chấm dứt nhiệm vụ của các đơn vị chống khủng bố - lực lượng duy nhất còn hiện diện tại Yemen kể từ khi Abu Dhabi tuyên bố kết thúc vai trò quân sự vào năm 2019. Theo UAE, sự hiện diện còn lại của nước này chỉ giới hạn ở các nhân sự chuyên trách, phối hợp với các đối tác quốc tế trong khuôn khổ chống khủng bố.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Ả Rập Xê Út tại cảng Mukalla phía nam Yemen ngày 30.12.2025 ẢNH: REUTERS

Hãng thông tấn nhà nước WAM dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng UAE cho biết những diễn biến gần đây đã thúc đẩy Abu Dhabi tiến hành đánh giá toàn diện và quyết định rút lực lượng nhằm tránh leo thang căng thẳng.

Trước đó vài giờ, liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành không kích cảng Mukalla ở miền nam Yemen. Ả Rập Xê Út cho biết cuộc tấn công nhằm vào một lô hàng vũ khí có liên hệ với UAE, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng nhất trong mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa 2 nước vùng Vịnh, theo Reuters ngày 31.12.

Về phần mình, Ả Rập Xê Út cáo buộc UAE gây sức ép buộc Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) tiến gần biên giới nước này, coi đây là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và là "lằn ranh đỏ".

UAE bác bỏ cáo buộc, cho biết họ bất ngờ trước cuộc không kích tại Mukalla và khẳng định các lô hàng bị nhắm tới không chứa vũ khí, mà chỉ phục vụ cho lực lượng của UAE. UAE nhấn mạnh đang tìm kiếm giải pháp "ngăn chặn leo thang", dựa trên các thông tin đáng tin cậy và cơ chế phối hợp hiện có.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố "đã có bằng chứng cho thấy UAE gây áp lực và chỉ đạo STC làm suy yếu chính quyền nhà nước thông qua hoạt động leo thang quân sự".

Trước tình hình trên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 30.12 đã điện đàm với những người đồng cấp của Ả Rập Xê Út và UAE để trao đổi về tình hình ở Yemen và các vấn đề khác ảnh hưởng đến an ninh ở Trung Đông.

Một số quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Kuwait và Bahrain, cho biết họ sẽ ủng hộ mọi nỗ lực nhằm tăng cường đối thoại và đạt được giải pháp chính trị hạ nhiệt căng thẳng. Qatar nhấn mạnh an ninh của Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng Vịnh khác "là một phần không thể tách rời" đối với an ninh của chính nước này.

Reuters dẫn lời giới quan sát nhận định việc UAE rút lực lượng có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng trước mắt, song vẫn còn nhiều hoài nghi về việc Abu Dhabi có tiếp tục hậu thuẫn STC hay không.

Bất đồng giữa UAE và Ả Rập Xê Út cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng ảnh hưởng tới sự đồng thuận trong OPEC, nơi cả 2 quốc gia đều giữ vai trò then chốt trong điều phối sản lượng dầu. Các thành viên OPEC+ sẽ họp trực tuyến ngày 4.1.2026 tới.