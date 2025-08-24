Diễn biến mới trong quan hệ Nga - Mỹ

Trả lời câu hỏi khi thăm một trung tâm nghiên cứu hạt nhân tại thị trấn Sarov phía đông Moscow, nhà lãnh đạo Nga tỏ ra chắc chắn rằng "những phẩm chất lãnh đạo" của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giúp khôi phục mối quan hệ giữa 2 nước vốn đang ở mức thấp.

Ông Trump giới thiệu bức ảnh chụp với ông Putin do nhà lãnh đạo Nga tặng ẢNH: REUTERS

"Với sự xuất hiện của Tổng thống Trump, tôi nghĩ rằng cuối cùng thì ánh sáng ở cuối đường hầm cũng đã hiện ra. Và giờ đây chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ rất tốt, ý nghĩa và thẳng thắn tại Alaska", ông Putin nói, nhắc đến hội nghị thượng đỉnh ngày 15.8. Theo Tổng thống Nga, những bước tiếp theo hiện nay phụ thuộc vào giới lãnh đạo Mỹ.

Ông Putin chưa đưa ra chi tiết về khả năng hợp tác Mỹ - Nga tại Bắc Cực, nhưng cho biết khu vực này có trữ lượng khoáng sản "rất lớn" và lưu ý rằng công ty khí tự nhiên hóa lỏng Novatek của Nga đã hoạt động tại đây. Cả Nga và Mỹ đều cho biết họ nhìn thấy những cơ hội kinh tế to lớn nếu có thể bình thường hóa quan hệ, sau khi quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh do cuộc chiến ở Ukraine.

Cũng tại Sarov, Tổng thống Putin cho biết các tàu ngầm hạt nhân Nga có thể di chuyển dưới lớp băng Bắc Cực mà không bị phát hiện. "Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của chúng ta lặn xuống dưới lớp băng Bắc Cực, biến mất khỏi radar. Đây là lợi thế quân sự của chúng ta", ông nói. Bên cạnh đó, ông nói thêm rằng nghiên cứu về Bắc Cực cũng "cực kỳ quan trọng" khi các tuyến hàng hải nơi đây ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn do băng tan. Theo ông, đây là lợi thế cạnh tranh của Nga vì nhiều nước muốn sử dụng các tuyến hàng hải này.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump cho biết ông không hài lòng về thông tin Nga tấn công trúng một nhà sản xuất thiết bị điện tử của Mỹ ở Ukraine. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ có quyết định liên quan Nga và Ukraine trong 2 tuần nữa, đồng thời đề cập nhiều khả năng. "Đó sẽ là một quyết định rất quan trọng. Đó là liệu có áp đặt các biện pháp cấm vận quy mô lớn hay áp thuế khổng lồ, hoặc cả hai, hay là chúng ta không làm gì và nói rằng đó là cuộc chiến của các vị", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng và còn khoe một tấm ảnh chụp chung ông Putin tại Alaska hôm 15.8 mà ông nói rằng do nhà lãnh đạo Nga gửi tặng.

Liên quan tình hình Ukraine, Đài RT ngày 22.8 dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho hay Tổng thống Putin đã bác bỏ đề xuất tấn công trung tâm hành chính Kyiv bằng tên lửa bội siêu thanh Oreshnik. Trong khi đó, trang The Kyiv Independent dẫn lời giới phân tích cho rằng Nga đang tăng cường vị thế đàm phán khi tiến bước vững chắc ở vùng Donbass phía đông Ukraine.