Đảng Dân chủ củng cố chiến thắng

Ngày 24.11, đảng Dân chủ chạm mốc ít nhất 259/435 ghế Hạ viện Mỹ sau khi ứng viên Victoria Broderick vượt qua hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Scott DesJarlais tại bang Tennessee, AP đưa tin. Đây là kết quả tổng tuyển cử tốt nhất của đảng này tại Hạ viện từ năm 1990. Tính đến hôm qua, còn 3 ghế chưa ngã ngũ tại bang Minnesota và Louisiana (2 ghế ở Louisiana phải chờ cuộc bầu cử phụ tháng 12), còn đảng Cộng hòa giữ ít nhất 173 ghế thiểu số.

Điện Capitol trải qua sự thay đổi lớn về cấu trúc quyền lực ẢNH: PHÁT TIẾN

Với kết quả mới nhất, bộ máy đảng Dân chủ tại Đồi Capitol năm sau đã gần được hoàn thiện, với 56 thượng nghị sĩ và ít nhất 259 hạ nghị sĩ. Sự chú ý lúc này hướng về cuộc bỏ phiếu nội bộ để chọn ra ai làm lãnh đạo đảng tại Thượng viện - giữa 2 thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Chris Van Hollen. Tuần trước, đảng Dân chủ đã đề cử hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries làm Chủ tịch Hạ viện. Theo AP, các nghị sĩ Dân chủ đang chuẩn bị chương trình nghị sự 100 ngày ứng phó chi phí sinh hoạt cao, đồng thời lên kế hoạch giám sát chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nửa sau nhiệm kỳ.

Trước viễn cảnh sẽ làm việc với quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát, Nhà Trắng phát tín hiệu sẵn sàng hợp tác lưỡng đảng, bao gồm vấn đề y tế. Trả lời phỏng vấn báo New York Post ngày 24.11, ông Trump cho biết sẽ thảo luận với thượng nghị sĩ đắc cử Abdul El-Sayed của đảng Dân chủ về đề xuất chương trình bảo hiểm y tế toàn dân "Medicare for All" - mà ông El-Sayed muốn gọi là "TrumpCare". Tuy nhiên, giới quan sát nhận định dự luật đối mặt rào cản lớn khi cần 60 phiếu ở Thượng viện, trong khi đề xuất đang thiếu sự ủng hộ từ các lãnh đạo Dân chủ.

Đảng Dân chủ Mỹ chuẩn bị khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống 2028

Tranh cãi quanh dự luật hạ tầng năng lượng

Báo The Guardian ngày 25.11 đưa tin hơn 120 nhà khoa học khí hậu vừa gửi thư ngỏ kêu gọi Hạ viện Mỹ không thông qua "Đạo luật Việc làm và Khả năng chi trả lưỡng đảng Mỹ" (Baaja) - dự luật nhằm đẩy nhanh cấp phép các dự án năng lượng, trung tâm dữ liệu và hạ tầng. Văn bản dài 500 trang do nhóm thượng nghị sĩ 2 đảng soạn thảo và được Thượng viện thông qua nhanh chóng tuần trước mà không qua điều trần. Hạ viện dự kiến bỏ phiếu tuần tới trước khi trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành nếu được chấp thuận.

Baaja cắt giảm rào cản xây đường dây truyền tải điện, đồng thời thu hẹp vai trò của các luật bảo vệ nguồn nước và loài nguy cấp, khiến dự án đã duyệt gần như không thể bị chính quyền kế nhiệm hay tòa án đảo ngược. Phe ủng hộ - gồm một số nghị sĩ Dân chủ, nhóm nhỏ chuyên gia và tổ chức môi trường - cho rằng dự luật giúp khơi thông các dự án điện gió, điện mặt trời chậm nối lưới. Ngược lại, giới khoa học cảnh báo "cái giá đối với khí hậu là quá cao" khi quy định môi trường bị suy yếu, mở đường cho đường ống dẫn dầu và trung tâm dữ liệu trên đất công.

Do lo ngại nếu tự viết lại một bản dự luật khác sau khi tiếp quản quốc hội vào tháng 1 sẽ khó nhận được sự ủng hộ của phe Cộng hòa và ông Trump, một số hạ nghị sĩ Dân chủ tìm cách sửa đổi Baaja thay vì bác bỏ. Hạ nghị sĩ Jared Huffman đề xuất 5 sửa đổi, gồm tăng tham vấn cộng đồng bản địa, thẩm định đầy đủ trung tâm dữ liệu và xóa cơ chế cấp phép vĩnh viễn đối với những dự án gây hại hoặc trái luật.