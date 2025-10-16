Thế trận bế tắc ở Điện Capitol và động thái ông Trump

Truyền thông Mỹ nhận định lưỡng đảng hiện chưa có dấu hiệu nhượng bộ trong cuộc đối đầu ở quốc hội, và chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục đóng cửa.

Hai đảng tại Đồi Capitol chưa đạt thỏa thuận ngân sách Ảnh: Phát Tiến

Lưỡng đảng giữ vững trận địa

Theo Đài NBC News, đảng Cộng hòa cho hay thông điệp của họ rất đơn giản: các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ nên bỏ phiếu cho dự luật chi tiêu tạm thời đã được Hạ viện Mỹ thông qua hồi tháng trước để mở cửa lại chính phủ. Kế đến, phía Dân chủ có thể theo đuổi những yêu cầu chính sách riêng, chứ không phải tìm cách đạt được mục tiêu thông qua hành vi "bắt cóc" chính phủ, theo như cáo buộc của đảng Cộng hòa.

Ngược lại, đảng Dân chủ lại kiên trì muốn đạt được yêu sách liên quan đến chương trình chăm sóc y tế, theo đó yêu cầu bất kỳ dự luật chi tiêu nào muốn thông qua cũng phải giải quyết vấn đề gia hạn các khoản trợ cấp Obamacare sắp hết hiệu lực. Đây là chương trình bảo hiểm y tế giúp hàng triệu người Mỹ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí hợp lý.

"Có vẻ như lưỡng đảng đều đang đào "chiến hào" và chuẩn bị cho một cuộc "xung đột" kéo dài", Đài NBC News dẫn nhận xét của ông Ian Russell, cựu Giám đốc chính trị quốc gia của Ủy ban Vận động quốc hội của đảng Dân chủ. Ông cho hay hiện lãnh đạo của cả hai đảng đều cho rằng họ cần phải phát huy thế mạnh hoặc ít nhất là không để lộ điểm yếu trước đối phương.

Sáng qua (giờ VN), Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu lần 8 với kết quả bác bỏ dự luật chi tiêu ngắn hạn để mở cửa lại chính phủ. Số phiếu cần đạt được là 60, trong khi kết quả là 49 phiếu thuận - 45 phiếu chống. Tính đến thời điểm hiện tại, đảng Cộng hòa chưa đạt tiến triển nào kể từ khi chính phủ đóng cửa từ ngày 1.10.

Ngày 14.10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson một lần nữa nhắc lại ông sẽ không thương thuyết với đảng Dân chủ về yêu sách của họ, do chẳng còn gì để nhượng bộ liên quan đến dự luật chi tiêu tạm thời đã được thông qua trước đó. Thủ lĩnh phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries hoan nghênh các thành viên đảng Dân chủ ở Thượng viện vì tiếp tục bác dự luật của đảng Cộng hòa.

Các động thái của chính quyền liên bang

Cuộc khẩu chiến giữa các lãnh đạo lưỡng đảng ở Điện Capitol diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu áp dụng một số biện pháp nhằm giảm thiểu phần nào thiệt hại do chính phủ đóng cửa.

Một chương trình hỗ trợ thực phẩm dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được dự báo sẽ cạn tiền, nhưng chính quyền liên bang cho biết sẽ chuyển 300 triệu USD từ doanh thu thuế quan để tiếp tục duy trì chương trình. Và ngày 15.10 cũng là cột mốc quan trọng, với hơn 1 triệu quân nhân lẽ ra lần đầu tiên không nhận được lương kể từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tìm cách xoay xở nguồn tiền từ nơi khác để đảm bảo các binh sĩ được trả lương đúng hạn.

Trong khi đó, hàng trăm ngàn công chức làm việc cho chính quyền liên bang đang đối mặt nguy cơ không được trả lương vào ngày 24.10. Nhiều nhà thầu của chính phủ cũng không được thanh toán trong thời gian này, và sẽ không được truy lĩnh như các nhân viên liên bang.

Ngày 14.10, các nghị sĩ đảng Dân chủ đại diện bang Maryland và Virginia, 2 tiểu bang có số lượng đông đảo nhân viên chính phủ, đã phản đối động thái mà họ cho là "bất hợp pháp" của Tổng thống Trump khi ông cho sa thải hơn 4.000 nhân sự ở các bộ ngành. AFP dẫn số liệu của Bộ Tư pháp Mỹ ghi nhận, tính từ ngày 1.10 đến đầu tuần này, số lượng công chức bị sa thải là 4.108 người.

Sau đó cùng ngày, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tiếp tục đóng cửa thêm nhiều "các chương trình khác của đảng Dân chủ" và đảm bảo rằng những chương trình này sẽ không được quay lại hoạt động, theo Reuters.