Diễn đàn hợp tác Kết nối trái đất và không gian Việt Nam - Ý

Triển lãm ảnh về công nghệ khoa học không gian của Ý bên lề diễn đàn ảnh: thụy miên

Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Không gian Ý – Việt: Kết nối trái đất và không gian được đồng tổ chức bởi Tổng lãnh sự quán Ý, cùng Tập đoàn Leonardo, Mạng lưới Hàng không Vũ trụ Ý (IAN) và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Tham gia diễn đàn, các cơ quan, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Ý đã thảo luận các ưu tiên chung và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như quan sát trái đất và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; viễn thông vệ tinh thế hệ mới; thành phố thông minh và năng lực số bền vững; quản lý tài nguyên nước và công nghệ nông nghiệp tiên tiến.

TP.HCM rất cần những "đôi mắt thần" từ không gian

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ TP.HCM, cho biết diễn đàn tổ chức vào thời điểm mang tính chất lịch sử đối với TP.HCM. Sau quá trình tái cấu trúc, TP.HCM mới không chỉ mở rộng về không gian phát triển mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ trong về tư duy quản trị.

Theo ông, trong định hướng chiến lược quốc gia, TP.HCM được xác định là trung tâm dẫn dắt về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số của cả nước. Với vai trò tiên phong và đột phá đó, TP.HCM xác định trọng tâm hành động quyết liệt, phải đi trước các địa phương khác về tư duy và năng lực ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ và kỹ thuật, đặc biệt lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ vũ trụ.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ TP.HCM ảnh: thụy miên

Trên nền tảng đó, diễn đàn hết sức thiết thực và phản ánh xu thế rằng công nghệ không gian ngày càng đóng vai trò chiến lược trong quản trị đô thị, phát triển kinh tế số, ứng phó với các thách thức về môi trường, biến đổi khí hậu, và là lời giải thiết thực cho các bài toán dân sinh bức bách.

"Đối mặt với các thách thức của một siêu đô thị như TP.HCM về việc giám sát cái sụt lún, cũng như ngập lụt, quy hoạch không gian ngầm, hay là bảo tồn hệ sinh thái Cần Giờ, Côn Đảo, chúng tôi nhận thấy rõ các phương pháp đo đạc truyền thống là chưa đủ. TP.HCM cần những đôi mắt "thần" từ không gian để thực hiện hóa các mục tiêu quản trị đô thị dựa trên dữ liệu", ông Nguyễn Hữu Yên nhấn mạnh.

Đại diện Sở Khoa học - Công nghệ đánh giá rất cao các nội dung chuyên đề thảo luận hôm nay về quan sát trái đất và viễn thông vệ tinh. Đặc biệt, ứng dụng dữ liệu từ hệ thống vệ tinh radar tiên tiến như COSMO-SkyMed của Ý, hoặc hay công nghệ định vị vệ tinh chính xác cao sẽ là mảnh ghép hoàn toàn cho hệ sinh thái dữ liệu số mà thành phố đang xây dựng.

Phía TP.HCM cũng hoan nghênh những giải pháp từ Ý góp phần cho quản trị đô thị thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu mà thành phố đang tìm kiếm và thực hiện.

Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM Alessandra Tognonato ảnh: thụy miên

Tầm nhìn và cơ hội hợp tác Việt Nam - Ý

Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM Alessandra Tognonato cho biết Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Không gian Ý – Việt: Kết nối trái đất và không gian là sự kiện tôn vinh di sản của Ý như một quốc gia tiên phong trong lĩnh vực vũ trụ, đồng thời khẳng định cam kết của nước này trong việc định hình tương lai của hợp tác không gian toàn cầu.

Theo nhà ngoại giao, ngành công nghiệp vũ trụ hiện là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế Ý, với hơn 650 công ty, từ các tập đoàn công nghiệp lớn như Leonardo đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng một hệ sinh thái động lực của các hãng khởi nghiệp.

"Với doanh thu vượt quá 18 tỉ euro, trong đó có 7 tỉ euro từ xuất khẩu, Ý là một trong số ít quốc gia có khả năng sản xuất đầy đủ các thành phần không gian, từ công nghệ phóng vệ tinh, chế tạo vệ tinh, robot đến mô hình cư trú trên mặt trăng và sao Hỏa", bà Tognonato cho biết.

Bà khẳng định lĩnh vực không gian vũ trụ hiện là một trụ cột chiến lược trong chính sách đối ngoại của Ý, cũng như trong chiến lược ngoại giao phát triển mà Bộ Ngoại giao Ý đang thúc đẩy, nhằm hỗ trợ xuất khẩu, đổi mới sáng tạo, cạnh tranh công nghiệp và củng cố quan hệ với các quốc gia đối tác.

Và khi nói đến hợp tác quốc tế, Việt Nam là một đối tác tự nhiên trong các kế hoạch hợp tác không gian của Ý trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực quan sát trái đất, Tổng lãnh sự Ý cho biết.

Theo bà, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực từ khả năng chống chịu khí hậu, phòng chống thiên tai, đến nông nghiệp bền vững, quy hoạch đô thị và giám sát biển.

Trong đó, Ý mang đến nhiều thập niên kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến và khả năng tùy chỉnh giải pháp theo nhu cầu địa phương. Còn Việt Nam mang đến tầm nhìn, sự năng động và một cơ sở khoa học, công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, vốn là điều được biết đến rộng rãi ở Ý.

"Cùng nhau, chúng ta có thể phát triển các dự án hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả các bên", bà kết luận.