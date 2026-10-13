Diễn đàn kinh tế tư nhân tại Thái Nguyên hiến kế tăng trưởng 2 con số

Ngày 12.10, tại Thái Nguyên, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026), với chủ đề "Kinh tế tư nhân Thái Nguyên - Hiến kế cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số".

Khai thác lợi thế địa phương

Phát biểu định hướng tại diễn đàn, ông Hoàng Bình Quân, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đưa ra những gợi mở từ các vấn đề thực tiễn được trao đổi, hướng tới phát huy nội lực, tăng cường liên kết và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho kinh tế tư nhân Thái Nguyên.

Ông Hoàng Bình Quân phát biểu tại diễn đàn ẢNH: BTC

Tại diễn đàn, anh Đặng Việt Bách, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho rằng, Thái Nguyên có nhiều điều kiện thuận lợi để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng hay thu hút thêm các dự án đầu tư, mà còn là làm thế nào để doanh nghiệp tư nhân trong nước lớn mạnh cùng sự phát triển của tỉnh, trở thành nhà cung cấp, đối tác và tham gia sâu hơn vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất.

Từ thực tiễn đó, đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất tăng cường kết nối doanh nghiệp nội địa với các tập đoàn FDI, trước mắt trong những lĩnh vực như cơ khí, bao bì, logistics và dịch vụ công nghiệp, từng bước mở rộng sang các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao.

Anh Đặng Việt Bách, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, phát biểu tại diễn đàn ẢNH: BTC

Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, minh bạch quy trình đầu tư, đất đai, xây dựng; tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất và nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc liên kết công nghiệp với nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch cũng được xác định là hướng đi quan trọng để khai thác hiệu quả các lợi thế địa phương.

Một nội dung nổi bật khác của diễn đàn là các hiến kế nhằm nâng cao giá trị những ngành hàng có tiềm năng của Thái Nguyên, từ dược liệu, trà đến nông sản, gắn với khoa học, công nghệ và liên kết vùng.

Ông Vũ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển dược và mỹ phẩm, chỉ ra nghịch lý Việt Nam có nguồn tài nguyên thực vật phong phú nhưng vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu dược liệu nhập khẩu.

Ông Vũ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển dược và mỹ phẩm ẢNH: BTC

Theo ông, một trong những điểm nghẽn là hoạt động khai thác còn manh mún, thiếu vùng nguyên liệu đạt chuẩn, công nghệ chiết xuất sâu còn hạn chế và khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn.

Từ đó, ông đề xuất tăng cường kết nối giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân và hợp tác xã; phát triển vùng trồng đạt chuẩn, đầu tư công nghệ chế biến sâu, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Hướng đi này không chỉ giúp nâng giá trị dược liệu mà còn mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao.

Đối thoại thực chất, hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn

Điểm nhấn của diễn đàn là tọa đàm mở "Kinh tế tư nhân Thái Nguyên - Hiến kế cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số", nơi đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp trao đổi về những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Các đại biểu tham gia phiên tọa đàm mở ẢNH: BTC

Các ý kiến tập trung vào khát vọng, bản lĩnh và trách nhiệm của doanh nhân; câu chuyện kế nghiệp thế hệ thứ hai, chuyển giao từ "tài sản" sang "di sản". Bên cạnh đó là những kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, vốn, an toàn pháp lý; hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp và giảm chi phí tuân thủ.

Một vấn đề được nhấn mạnh là nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn FDI. Các đại biểu đồng thời đề xuất tăng cường kết nối giữa khu vực công nghiệp với thế mạnh nông, lâm sản, dược liệu và du lịch, qua đó hình thành những chuỗi giá trị có sức cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững.

Ông Trần Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Ông Trần Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua tăng cường liên kết doanh nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao.

Ông Hậu đề nghị các sở, ngành khẩn trương tiếp thu, phân loại kiến nghị của doanh nghiệp, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả xử lý; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy làm mất cơ hội đầu tư. Tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp bằng hành động cụ thể, trách nhiệm rõ ràng.