Diễn đàn tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên

Ngày 19.8, tại Trường ĐH An Giang, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang tổ chức diễn đàn "Hỗ trợ kết nối thực tập sinh với doanh nghiệp và tư vấn cơ hội nghề nghiệp triển vọng" cho 300 sinh viên (SV).

Các diễn giả chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp TRẦN NGỌC

Tại diễn đàn, các SV được nghe các diễn giả của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang và các công ty chia sẻ về những lĩnh vực nghề nghiệp đang có triển vọng cho SV sau khi ra trường; nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty nước ngoài và những kỹ năng cần có để vượt qua trở ngại trong công việc để hướng đến sự thành công.

SV đặt câu hỏi cho các diễn giả TRẦN NGỌC

Anh Đỗ Minh Sang, Phó bí thư Tỉnh đoàn An Giang, cho biết thông qua diễn đàn này sẽ giúp SV có thêm nhiều thông tin chính thống về cơ hội việc làm, thực tập, chủ động hơn trong việc tham gia ứng tuyển thực tập; qua đó góp phần gia tăng tỷ lệ có việc làm sau khi ra trường.

SV chăm chú lắng nghe thông tin tại diễn đàn TRẦN NGỌC

Tỉnh đoàn mong muốn tạo cơ hội cho SV được tiếp cận với những những kỹ năng cần có khi tham gia ứng tuyển thực tập, xin việc và những thông tin nghề nghiệp triển vọng trong tương lai; đặc biệt hơn là được gặp gỡ những gương người thật việc thật, những doanh nghiệp lớn trong tỉnh để tạo thêm động lực cho SV.