Điện Kremlin nói chiến lược an ninh quốc gia Mỹ phù hợp tầm nhìn của Nga

Hôm 5.12, Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới. Trong đó, cụm từ "mối đe dọa Nga" không còn xuất hiện trong khi chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) và cảnh báo nền văn minh châu Âu có nguy cơ bị xóa sổ, theo tờ The Guardian.

"Những điều chỉnh mà chúng tôi thấy phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi theo nhiều cách", người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin bình luận vào ngày 7.12.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ẢNH: REUTERS

Ông Peskov lưu ý chiến lược không còn nhắc đến Nga như là "mối đe dọa trực tiếp", trái ngược với cách tiếp cận của những chính quyền trước đây. "Chúng tôi coi đây là bước tích cực", ông Peskov.

Khi được hỏi về cam kết trong tài liệu của Mỹ nhằm chấm dứt "nhận thức và ngăn chặn thực tế rằng liên minh quân sự NATO là một liên minh không ngừng mở rộng", ông Peskov cho biết điều này rất đáng khích lệ.

Điện Kremlin hoan nghênh tín hiệu ủng hộ đối thoại và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của chính quyền ông Trump nhưng cũng cảnh báo "nhà nước ngầm" tại Mỹ có thể phá hoại tầm nhìn này. Ông Peskov bổ sung rằng Nga sẽ đánh giá chi tiết hơn và phân tích thêm nội dung của chiến lược này.

Bản chiến lược được công bố giữa thời điểm Nhà Trắng đang nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Quá trình đàm phán đang bước vào giai đoạn then chốt nhưng chưa rõ Nga và Ukraine có chịu ký vào bộ khung do Mỹ soạn thảo hay không.

Ba ngày đàm phán giữa Mỹ và Ukraine chấm dứt hôm 6.12 mà không mang đến bất kỳ đột phá nào, nhưng đặc phái viên Mỹ cho rằng giải pháp đang cận kề.