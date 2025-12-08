Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Điện Kremlin nói chiến lược an ninh quốc gia Mỹ phù hợp tầm nhìn của Nga

Vi Trân
Vi Trân
08/12/2025 07:31 GMT+7

Điện Kremlin đã ca ngợi chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng thay đổi chính sách mới này gần như phù hợp với tư duy của Nga.

Hôm 5.12, Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới. Trong đó, cụm từ "mối đe dọa Nga" không còn xuất hiện trong khi chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) và cảnh báo nền văn minh châu Âu có nguy cơ bị xóa sổ, theo tờ The Guardian.

"Những điều chỉnh mà chúng tôi thấy phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi theo nhiều cách", người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin bình luận vào ngày 7.12.

Nga đánh giá cao chiến lược an ninh quốc gia của ông Trump - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

ẢNH: REUTERS

Ông Peskov lưu ý chiến lược không còn nhắc đến Nga như là "mối đe dọa trực tiếp", trái ngược với cách tiếp cận của những chính quyền trước đây. "Chúng tôi coi đây là bước tích cực", ông Peskov.

Khi được hỏi về cam kết trong tài liệu của Mỹ nhằm chấm dứt "nhận thức và ngăn chặn thực tế rằng liên minh quân sự NATO là một liên minh không ngừng mở rộng", ông Peskov cho biết điều này rất đáng khích lệ.

Điện Kremlin hoan nghênh tín hiệu ủng hộ đối thoại và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của chính quyền ông Trump nhưng cũng cảnh báo "nhà nước ngầm" tại Mỹ có thể phá hoại tầm nhìn này. Ông Peskov bổ sung rằng Nga sẽ đánh giá chi tiết hơn và phân tích thêm nội dung của chiến lược này.

Bản chiến lược được công bố giữa thời điểm Nhà Trắng đang nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Quá trình đàm phán đang bước vào giai đoạn then chốt nhưng chưa rõ Nga và Ukraine có chịu ký vào bộ khung do Mỹ soạn thảo hay không.

Ba ngày đàm phán giữa Mỹ và Ukraine chấm dứt hôm 6.12 mà không mang đến bất kỳ đột phá nào, nhưng đặc phái viên Mỹ cho rằng giải pháp đang cận kề.

Tin liên quan

Tổng thống Trump vừa công bố Chiến lược An ninh quốc gia quan trọng

Tổng thống Trump vừa công bố Chiến lược An ninh quốc gia quan trọng

Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ, được các đời tổng thống thường đưa ra một lần trong nhiệm kỳ, là bản thông cáo chính thức về những ưu tiên toàn cầu của Mỹ.

Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới

Chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Trump

Khám phá thêm chủ đề

chiến lược an ninh quốc gia Mỹ nga UKRAINE Điện Kremlin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận