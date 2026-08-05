Điện lực Cần Thơ ghi nhận 148 vụ mất cắp vật tư, thiết bị điện

Ngày 5.8, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ (PC Cần Thơ) có thông báo quan trọng đối với khách hàng về thực trạng trộm cắp vật tư, thiết bị điện diễn biến phức tạp trong thời gian qua.

Qua thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Cần Thơ xảy ra 148 vụ mất cắp vật tư, thiết bị điện với tổng thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỉ đồng. Trong đó, riêng khu vực do Điện lực Ninh Kiều quản lý đã xảy ra 11 vụ trộm tại các trạm biến áp, gây thiệt hại trên 100 triệu đồng.

PC Cần Thơ phối hợp lực lượng Công an thành phố Cần Thơ kiểm tra các hiện trường bị mất trộm trên địa bàn ẢNH: PC CẦN THƠ

Theo ghi nhận, các kẻ trộm chủ yếu nhắm vào dây cáp đồng bọc, dây tiếp địa, dây trung tính, cáp ngầm và các vật tư có giá trị cao. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài sản, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mà còn làm gián đoạn việc cung cấp điện, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

PC Cần Thơ cho biết, gần đây, khoảng 3 giờ sáng ngày 28.7, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang 1 nghi phạm đang thực hiện hành vi cắt trộm cáp điện tại trạm biến áp TC Cầu Ba Láng do Điện lực Ninh Kiều quản lý. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 đoạn cáp đồng, mỗi đoạn dài khoảng 8 mét, chủng loại CV240 mm2 cùng nhiều tang vật liên quan.

Thông tin ban đầu, có 2 người cùng thực hiện vụ trộm này, tuy nhiên 1 người đã lợi dụng đêm tối bỏ trốn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt nghi phạm còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

Vị trí trạm biến áp TC Cầu Ba Láng bị cắt trộm ẢNH: PC CẦN THƠ

Sự vào cuộc trên cho thấy hiệu quả của quy chế phối hợp giữa PC Cần Thơ và Công an thành phố Cần Thơ trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi trộm cắp vật tư, thiết bị điện. Khi phát hiện các vụ việc, ngành điện đã chủ động phối hợp với lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và nhanh chóng tổ chức khắc phục sự cố.

Tới đây, ngành điện thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số, khai thác hệ thống camera giám sát phục vụ công tác phòng ngừa, điều tra, bảo vệ công trình điện và hành lang an toàn lưới điện.

Đơn vị mong người dân cùng chung tay bảo vệ công trình điện. Với những trường hợp nghi vấn, người dân có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của PC Cần Thơ qua 2 đầu số 19001006 hoặc 19009000 để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, liên tục.