Giả danh cán bộ trại giam ở Cần Thơ đặt mua hàng để lừa doanh nghiệp

Ngày 4.8, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, vừa ghi nhận trường hợp một người giả danh cán bộ công an đặt mua hàng doanh nghiệp để lừa chuyển tiền đặt cọc.

Nội dung kẻ xấu giả danh cán bộ Trại giam Kênh 5 liên hệ với doanh nghiệp để đặt mua hàng hóa ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo đó, một doanh nghiệp trên địa bàn đã nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là N.V.H, cán bộ Phòng Kế hoạch vật tư - hậu cần, Trại giam Kênh 5. Người này cho biết đơn vị đang có nhu cầu mua số lượng lớn quạt công nghiệp phục vụ công tác và đề nghị doanh nghiệp báo giá, giao hàng trong thời gian gấp.

Đơn hàng lớn bất ngờ, doanh nghiệp thông báo lại không đủ nguồn hàng theo yêu cầu. H. liền giới thiệu tới Công ty TNHH Cơ khí B.K, với lý do đây là đơn vị cung cấp quen, có giá bán ưu đãi nếu mua số lượng lớn. H. khẳng định sẽ mua lại toàn bộ số hàng sau khi doanh nghiệp nhập về, giúp bên bán thu được khoản chênh lệch hấp dẫn.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, thủ đoạn trên nằm trong một kịch bản lừa đảo được dàn dựng có chủ đích với sự phân công vai trò rõ ràng giữa nhiều người. Một người đóng giả cán bộ công an hoặc cán bộ cơ quan Nhà nước để tạo sự tin cậy. Còn người khác giả danh doanh nghiệp cung cấp hàng hóa nhằm tạo ra giao dịch mua bán tưởng như hợp pháp. Mọi tình huống đều được chuẩn bị kỹ để dẫn dắt nạn nhân từng bước rơi vào "bẫy" chuyển tiền.

Theo đó, kẻ xấu thường hoạt động theo một quy luật khá giống nhau. Đầu tiên họ sẽ lựa chọn mục tiêu là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có khả năng cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ với giá trị lớn. Khi có thông tin doanh nghiệp, họ chủ động liên hệ qua điện thoại, Zalo, Facebook... và sử dụng danh nghĩa lực lượng công an hoặc cơ quan nhà nước để tạo uy tín ngay từ những phút đầu trao đổi.

Bước tiếp theo, họ sẽ đưa ra nhu cầu mua hàng với số lượng lớn, tạo cảm giác đây là một hợp đồng có giá trị cao. Khi biết doanh nghiệp không có đủ nguồn hàng, họ sẽ chủ động giới thiệu một đơn vị cung cấp do chính mình dựng lên; đồng thời hứa hẹn với doanh nghiệp chỉ cần đứng ra nhập hàng sẽ được hưởng khoản lợi nhuận chênh lệch đáng kể.

Công an thành phố Cần Thơ cảnh báo, nắm bắt tâm lý doanh nghiệp, kẻ xấu sẽ liên tục gây áp lực về thời gian, lấy lý do cần hàng gấp, kế hoạch đã được phê duyệt hoặc lãnh đạo đang chờ, để buộc nạn nhân nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc mà không kịp xác minh thông tin. Và đây chính là thời điểm họ sẽ thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.