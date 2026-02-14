Diễn tập chống cướp ngân hàng tại Cà Mau, tình huống giả định cuối giờ giao dịch

Ngày 14.2, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức diễn tập xử lý tình huống chống cướp tài sản tại ngân hàng. Buổi diễn tập có sự tham dự, chỉ đạo của đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Ngân hàng Nhà nước khu vực 15, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và hơn 40 ngân hàng trên địa bàn.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc buổi diễn tập

Phát biểu khai mạc, đại tá Hồ Việt Triều nhấn mạnh, thời gian qua trên cả nước xảy ra một số vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng với tính chất manh động, có sử dụng vũ khí, gây hoang mang trong nhân dân. Việc tổ chức diễn tập nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Kịch bản diễn tập "cuối giờ giao dịch"

Tình huống giả định được xây dựng vào thời điểm 16 giờ 30 cùng ngày tại phòng giao dịch của một ngân hàng có chi nhánh tại Cà Mau, khi nhân viên đang kiểm quỹ chuẩn bị đóng cửa. 3 người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt, đi xe mô tô không gắn biển kiểm soát tiến đến ngân hàng.

Tình huống giả định, đối tượng cướp ngân hàng dùng bình xịt hơi cay và dao khống chế bảo vệ

Tình huống giả định cướp dùng dao đe dọa nhân viên và khách hàng

Tình huống giả định cướp dùng dao đe dọa yêu cầu nhân viên ngân hàng, buộc lấy tiền bỏ vào ba lô

Ngay khi vào cổng, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay và dao khống chế 2 bảo vệ, rồi xông vào phòng giao dịch, dùng dao đe dọa nhân viên và khách hàng, yêu cầu gom toàn bộ tiền cho vào ba lô.

Trong tình huống này, nhân viên ngân hàng giữ bình tĩnh làm theo yêu cầu, đồng thời bí mật nhấn nút báo động. Tín hiệu khẩn cấp lập tức kích hoạt phản ứng nhanh của các lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, CSGT và Công an phường. Các đơn vị nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ 3 đối tượng trên khi đang chuẩn bị tẩu thoát.

Bài kiểm tra khả năng phối hợp liên ngành

Ngay sau diễn tập, cuộc họp rút kinh nghiệm được tổ chức với sự tham dự của các đơn vị liên quan. Đại tá Hồ Việt Triều biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nghiêm túc của các lực lượng tham gia diễn tập.

Tình huống giả định, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt, khống chế bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng

Theo đánh giá của Giám đốc Công an tỉnh, buổi diễn tập tình huống cướp ngân hàng được chuẩn bị chu đáo, kịch bản sát thực tế, đảm bảo phương châm "chủ động phòng ngừa, xử lý nhanh chóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân". Đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá thực chất khả năng chỉ huy, điều hành khi xảy ra tình huống đột xuất, đồng thời nâng cao kỹ năng phối hợp giữa lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an cơ sở và lực lượng bảo vệ ngân hàng.

Tình huống giả định, lực lượng công an khống chế cướp ngân hàng

Từ kết quả diễn tập, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các ngân hàng trên địa bàn tăng cường trang thiết bị phòng chống tội phạm như camera an ninh, hệ thống camera AI nhận diện khuôn mặt, tự động phát hiện đối tượng nghi vấn; hệ thống báo động kết nối khẩn cấp đến cơ quan công an gần nhất; bố trí cửa an ninh hai lớp để ngăn chặn đối tượng xâm nhập, khống chế nhân viên và tẩu thoát.

Các lực lượng tham gia diễn tập

Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ ngân hàng cần được tập huấn thường xuyên về quy trình tiếp xúc khách hàng, nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và phát hiện các đối tượng nghi vấn khi đến giao dịch.

Buổi diễn tập khép lại với mục tiêu không chỉ dừng ở một kịch bản giả định, mà trở thành bước chuẩn bị thực chất cho công tác phòng ngừa, bảo vệ an toàn hoạt động ngân hàng và tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.