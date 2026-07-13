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Điện thoại Android sắp kết nối một cách ấn tượng với máy tính Windows 11

Kiến Văn
Kiến Văn
Microsoft được cho là phát triển nhiều tính năng mới giúp Windows 11 kết nối chặt chẽ hơn với điện thoại Android của người dùng.

Microsoft đã không ngừng nỗ lực để cải thiện sự kết nối giữa hệ điều hành Windows và điện thoại Android. Kể từ khi ra mắt ứng dụng Your Phone vào năm 2018, sau đó đổi tên thành Phone Link và Link to Windows, công ty đã mang đến cho người dùng khả năng chuyển giao một số chức năng và nội dung từ điện thoại sang máy tính.

Điện thoại Android sắp kết nối một cách ấn tượng với máy tính Windows 11 - Ảnh 1.

Các thông tin điện thoại Android sẽ hiển thị tốt hơn trên PC Windows

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID CENTRAL

Theo thông tin từ Windows Central, Microsoft đang lên kế hoạch mở rộng và nâng cấp Phone Link nhằm mang đến trải nghiệm người dùng liền mạch hơn. Một trong những cải tiến đáng chú ý là nâng cấp tính năng Phone Companion trong menu Start, cho phép người dùng xem nhiều hoạt động gần đây mà không cần mở ứng dụng Phone Link. Người dùng có thể di chuột qua các hoạt động này để xem chi tiết, chẳng hạn toàn bộ tin nhắn.

Kỳ vọng lớn cho người dùng điện thoại Android

Ngoài ra, Microsoft dự kiến sẽ giới thiệu một cửa sổ bật lên dành riêng cho smartphone. Khi được kết nối, biểu tượng điện thoại sẽ xuất hiện trên thanh tác vụ. Nhấp vào biểu tượng này sẽ mở ra một cửa sổ chứa thông tin tổng quan về trạng thái điện thoại, cùng các nút để bật hoặc tắt một số tính năng như chế độ không làm phiền, chế độ rung và tìm điện thoại. Người dùng cũng có thể dễ dàng chuyển tệp sang điện thoại bằng cách kéo thả vào biểu tượng điện thoại.

Một cải tiến khác được đề cập là đồng bộ hóa lịch sử clipboard. Hiện tại, chỉ nội dung cuối cùng được sao chép mới được lưu lại, nhưng Microsoft đang nghiên cứu nhằm cho phép đồng bộ toàn bộ lịch sử clipboard giữa điện thoại và máy tính.

Điện thoại Android sắp kết nối một cách ấn tượng với máy tính Windows 11 - Ảnh 2.

Giao diện ứng dụng Messages mới

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID CENTRAL

Cuối cùng, một ứng dụng Messages mới cũng đang được phát triển. Đây là một ứng dụng độc lập, cho phép người dùng ghim và truy cập từ menu Start, thay vì chỉ có tính năng nhắn tin trong ứng dụng Phone Link như hiện tại.

Các trải nghiệm với Phone Link trên Windows 10 và Windows 11 trước đây cho thấy những điện thoại không phải Samsung chưa thực sự tốt. Hy vọng những cải tiến này sẽ mang lại sự tiện lợi hơn, giúp người dùng tránh phải kiểm tra điện thoại thường xuyên hơn.

Hiện tại, các tính năng mới này đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ và có thể sẽ có sự thay đổi trước khi được phát hành chính thức. Microsoft cũng có thể thu thập phản hồi từ cộng đồng người dùng Insider để hoàn thiện sản phẩm.

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