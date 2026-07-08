Nỗi lo lớn nhất khi cài lại Windows sắp biến mất

Việc cài đặt một bản Windows hoàn toàn mới thường mang lại nhiều phiền toái và tốn thời gian hơn mức cần thiết cho người dùng máy tính. Thay vì nhanh chóng có được một hệ điều hành sạch sẽ, bạn thường phải mất cả ngày chỉ để cố gắng làm cho các linh kiện hoạt động bình thường. Một trong những nỗi lo lớn nhất sau khi cài máy chính là tình trạng thiếu trình điều khiển (driver), đặc biệt là các driver đồ họa như NVIDIA.

Microsoft tung tính năng 'Cloud rebuild' giải quyết nỗi lo khi cài Windows

Nhằm chấm dứt triệt để những rắc rối dai dẳng này, Microsoft vừa chính thức công bố một tính năng mang tên 'Cloud rebuild'. Tùy chọn khôi phục hệ thống mới này được thiết kế để tự động tải và cài đặt lại cả bản sao Windows lẫn toàn bộ driver cần thiết của thiết bị thông qua bộ cập nhật Windows Update. Nhờ vậy, ngay sau khi quá trình reset máy tính hoàn tất, người dùng sẽ có ngay một hệ thống hoàn chỉnh mà không cần phải tự mày mò tìm kiếm driver như trước.

Tính năng Cloud rebuild mới trên bản dựng thử nghiệm Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Tính năng Cloud rebuild hiện đã bắt đầu được thử nghiệm cho những người tham gia chương trình Windows Insiders, cụ thể từ bản build 26300.8772. Đối với các thành viên thử nghiệm muốn trải nghiệm ngay, có thể kích hoạt công cụ này trực tiếp từ môi trường khôi phục Windows (WinRE) bằng cách chọn Troubleshoot > Recovery and uninstall > Cloud rebuild. Sau khi kết nối Wi-Fi hoặc mạng dây ngay trong WinRE, bạn chỉ cần kiểm tra lại phiên bản hệ điều hành rồi xác nhận cảnh báo mất dữ liệu để máy tự động thực thi.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng Cloud rebuild bắt buộc phải có kết nối internet để hoạt động nên nó chưa thể giải quyết được rắc rối nếu máy bị mất hoàn toàn driver mạng. Dẫu vậy, nếu có thể kết nối mạng ổn định, bạn sẽ trút bỏ được gánh nặng lo âu về các loại driver linh kiện khác.

Microsoft dự kiến sẽ chính thức tung tính năng hữu ích này đến tay toàn bộ người dùng phổ thông trong vài tháng tới sau khi thu thập đủ phản hồi từ cộng đồng.