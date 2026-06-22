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Công nghệ Thủ thuật

Điện thoại hiện đại có cần được 'nghỉ ngơi' vào ban đêm không?

Kiến Văn
Kiến Văn
Một số chuyên gia cảnh báo việc tắt nguồn điện thoại trước khi ngủ có thể mang đến những bất tiện và rủi ro không ngờ.

Việc liên tục kết nối với các thiết bị kỹ thuật số đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng điều đó không hẳn tốt cho sức khỏe. CEO Apple Tim Cook thậm chí từng bày tỏ lo ngại về vấn đề này, cho thấy đây là điều cần được xem xét nghiêm túc. Để giảm thời gian sử dụng màn hình, nhiều người đã tìm cách hạn chế việc sử dụng smartphone, bao gồm việc tắt điện thoại vào ban đêm trước khi đi ngủ.

Điện thoại hiện đại có cần được 'nghỉ ngơi' vào ban đêm không? - Ảnh 1.

Việc hạn chế nhìn màn hình trước khi ngủ là tốt, nhưng không có nghĩa người dùng tắt nguồn điện thoại

ẢNH: TẠO BỞI AI

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc tắt điện thoại không phải là giải pháp tối ưu, bởi lợi ích của việc này có thể không bù đắp được những rủi ro tiềm tàng đối với cả thiết bị và sự an toàn của người dùng. Thay vì tắt hẳn điện thoại, người dùng có thể áp dụng các biện pháp khác như đặt điện thoại ở chế độ "Không làm phiền" hoặc chế độ máy bay khi đi ngủ. Cách làm này không chỉ giúp tránh được sự phân tâm mà vẫn giữ cho điện thoại hoạt động để thực hiện các tác vụ bảo trì cần thiết.

Tắt nguồn điện thoại có thể gây hại cho thiết bị

Có một điều mà nhiều người không hay biết là quá trình khởi động lại tiêu tốn nhiều tài nguyên và có thể làm hao pin nhanh chóng. Mặc dù điện thoại đôi khi cần khởi động lại để "làm mới" hệ thống, nhưng đó là điều chỉ nên làm sau khoảng 1 tuần, trong khi việc làm thường xuyên sẽ gây ra tác động đến tuổi thọ rõ ràng hơn.

Không chỉ có vậy, điện thoại vẫn cần thực hiện các tác vụ bảo trì ngay cả khi không sử dụng, nhưng việc tắt nguồn sẽ ngăn cản hành động này.

Ngoài ra, việc tắt điện thoại vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của người dùng. Trong trường hợp khẩn cấp, smartphone có thể là phương tiện duy nhất để người dùng liên lạc với dịch vụ cứu hộ. Do đó, thay vì tắt điện thoại, người dùng nên xem xét các biện pháp khác để giảm thiểu sự phân tâm mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân.

Các nhà nghiên cứu khuyên rằng, người dùng nên tránh xa điện thoại và các màn hình kỹ thuật số ít nhất một giờ trước khi đi ngủ. Thay vì tắt nguồn điện thoại, việc tự rèn luyện không sử dụng thiết bị trong khoảng thời gian này có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà không gây hại cho thiết bị.

Tóm lại, việc tắt điện thoại trước khi đi ngủ không phải là giải pháp tối ưu. Thay vào đó, hãy áp dụng các biện pháp như sử dụng chế độ "Không làm phiền" hoặc để điện thoại ở phòng khác để có một giấc ngủ ngon mà không gây hại cho thiết bị.

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