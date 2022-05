Điện thoại 'Made in Vietnam' được sản xuất hơn 233 triệu chiếc trong năm qua

Báo cáo của Bộ Công thương cho biết cả năm 2021, số lượng điện thoại sản xuất trong nước đạt 233,7 triệu chiếc, tăng 7,6% và trị giá sản xuất linh kiện điện thoại đạt 580.800 tỉ đồng, tăng 29,5% so với năm 2020.

Còn kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước đạt 57,5 tỉ USD, tăng 12,4% so với năm 2020 và chiếm trên 17,1% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong năm 2021. Trong đó, xuất khẩu điện thoại di động nguyên chiếc đạt kim ngạch trên 33,1 tỉ USD, tăng 14,9% so với năm 2020 và xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại đạt trên 24,4 tỉ USD, tăng 9,1% so với năm 2020.

Sản xuất và xuất khẩu điện thoại "Made in Vietnam" hầu như hoàn toàn thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Hiện nay, Việt Nam đã trở thành nơi sản xuất điện thoại lớn nhất của Samsung, chiếm tới 60% tổng lượng điện thoại bán ra của tập đoàn này trên toàn cầu.

Thị trường chính xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam gồm Mỹ, khối EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, UAE. Tỷ trọng xuất khẩu sang 5 thị trường chính này đã chiếm khoảng 71% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Các thị trường xuất khẩu trong năm vừa qua tăng mạnh có Hồng Kông tăng 35%, UAE tăng 26,8%, Trung Quốc tăng 23 %. Bên cạnh đó, một số thị trường nhỏ nhưng tăng trưởng mạnh như Peru tăng 137,6%, Pakistan tăng 120,3%, Sri Lanka tăng 109,3%...





Theo Bộ Công thương, điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nếu như vào năm 2010, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này mới chỉ đạt 2,3 tỉ USD. Nhưng sau 5 năm, đến 2015 giá trị xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 30,2 tỉ USD và đến năm 2019 thì con số này tăng lên 51,4 tỉ USD.

Bộ Công thương nhận định, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện vẫn tăng do nhu cầu tiêu dùng gia tăng vì đây là nhóm mặt hàng phục vụ thông tin liên lạc cũng như phương tiện làm việc khi các nước thực hiện chính sách giãn cách xã hội và người lao động bắt buộc phải làm việc tại nhà...

Trên thị trường thế giới, số người sử dụng điện thoại di động vẫn liên tục gia tăng và chủ yếu là điện thoại thông minh. Hãng nghiên cứu thị trường Statista cho biết ước tính năm 2020, các nhà cung cấp đã bán ra khoảng 1,38 tỉ điện thoại thông minh trên toàn thế giới. Như vậy số điện thoại 'Made in Vietnam" đã chiếm khoảng 17% số sản phẩm này bán ra trên toàn cầu.