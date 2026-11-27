Tái xuất màn ảnh nhỏ qua phim truyền hình Nỗi đau ký ức (phát sóng trên THVL1), Văn Phượng - gương mặt thường được khán giả gọi là “nữ hoàng nước mắt" - đảm nhận vai Hiền. Nhân vật của cô có cuộc đời thăng trầm, với những giằng xé tâm lý kéo dài.

Tạo hình của Văn Phượng trong phim Nỗi đau ký ức Ảnh: NVCC

Trong phim, Hiền là con gái đầu lòng của ông Năm (nghệ sĩ Thanh Nam đóng) - một thương lái buôn lúa. Từ thời thanh xuân, cô sớm đối mặt biến cố, buộc phải gác lại việc học và ước mơ riêng để phụ giúp kinh tế gia đình. Tuy nhiên, sự hy sinh của Hiền không được đền đáp trọn vẹn khi cô em gái tên Thục (Thùy Trang) luôn nảy sinh tâm lý so đo, ganh tị.

Ở tập 10 (phát sóng tối 26.11), bi kịch đẩy lên cao trào khi cha Hiền đột ngột qua đời. Nghe lời xúi giục của Tùng (Minh Luân), Thục đổ lỗi cái chết của cha cho chị rồi cầm cố gia sản, đẩy Hiền vào cảnh không chốn dung thân. Không dừng lại ở đó, Tùng vừa dụ dỗ Thục kết hôn, vừa tìm cách chia rẽ tình cảm giữa Hiền và Vũ (Thanh Thức), khiến cô suy sụp. Nhiều khán giả nói “thương cho nhân vật Hiền” trên các diễn đàn phim, mạng xã hội.

Văn Phượng thường hóa thân thành những nhân vật có số phận bất hạnh Ảnh: NVCC

Phía sau danh xưng 'nữ hoàng nước mắt'

Chia sẻ về vai diễn nhiều nước mắt, Văn Phượng cho biết việc chọn những nhân vật bất hạnh là sở thích và chủ đích trong hành trình làm nghề. Cô khẳng định không đóng khung mình vào dạng vai bi kịch để tìm cách gây ấn tượng dễ dãi với khán giả, mà đơn thuần vì sự đồng điệu cảm xúc và mong muốn chinh phục thử thách. "Tôi luôn có sự rung động đặc biệt với những số phận nhiều biến cố. Tôi tin diễn viên cần được quyền chọn điều mình thực sự yêu thích và luôn sẵn sàng trước những thử thách mới", cô nói.

Không chỉ dừng lại ở các vai chính diện cam chịu, nữ diễn viên bày tỏ sự hào hứng với những nhân vật gai góc, thậm chí phản diện. Theo cô, người làm nghề không chỉ cần sự đồng cảm để hóa thân vào nhân vật mình yêu thương, mà còn cần bản lĩnh để thể hiện những kiểu người bản thân không đồng tình. Cô không ngại bị khán giả ghét, ngược lại xem việc vai diễn tạo ra sự phẫn nộ, day dứt hay ám ảnh là thành công khi làm nghề.

Văn Phượng chụp ảnh cùng Minh Luân, Thanh Thức trong hậu trường phim Ảnh: NVCC

"Vai bi kịch khiến khán giả thương cảm, còn vai phản diện tạo dấu ấn mạnh mẽ. Tôi trân trọng cả hai, bởi dù ở dạng vai nào, nếu được đầu tư nghiêm túc và thể hiện đủ chiều sâu, diễn viên đều có thể tạo nên nhân vật đáng nhớ", Văn Phượng chia sẻ. Để hoàn thành vai Hiền, Văn Phượng dành trọn ba tháng nghiên cứu kịch bản, tìm cách biểu đạt tâm lý. Sau khi phim đóng máy, cô mất thêm hai tháng để thoát khỏi dư âm cảm xúc nặng nề của nhân vật.

Quá trình ghi hình cũng đặt ra nhiều thử thách về thể chất. Do liên tục dầm mưa, ngâm mình dưới ao hồ nước đọng, nữ diễn viên bị nổi một khối nhọt lớn ở đùi, phải điều trị suốt hai tuần. Văn Phượng xin thực hiện tiểu phẫu để không làm gián đoạn lịch trình của đoàn phim. Hàng ngày, cô đến bệnh viện xử lý vết thương rồi lập tức quay lại phim trường.

Trên màn ảnh, Văn Phượng ghi điểm nhờ ánh mắt u buồn và lối diễn tiết chế. Dù tác phẩm có mật độ cảnh khóc dày đặc, cô quan niệm giá trị của vai diễn không đo bằng số lần rơi lệ, mà nằm ở câu chuyện sâu sắc, chân thực phía sau để chạm tới cảm xúc người xem.