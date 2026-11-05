Những ‘nữ hoàng nước mắt’ của phim truyền hình Việt

Văn Phượng: Những giọt nước mắt làm nên thương hiệu

Sau thời gian vắng bóng, Văn Phượng trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong Nỗi đau ký ức của đạo diễn Trương Dũng, dự kiến phát sóng ngày 16.11 trên THVL1. Đáng chú ý, nữ diễn viên tiếp tục đảm nhận dạng vai vốn đã trở thành thế mạnh của mình: người phụ nữ có số phận nhiều bất hạnh, liên tục đối diện những biến cố trong tình yêu và cuộc sống.

Trong phim, Văn Phượng hóa thân thành Hiền, nhân vật có hành trình cuộc đời trải dài từ năm 18 đến 45 tuổi. Mối tình đầu với Vũ (Thanh Thức) dang dở vì sự ngăn cấm của gia đình, trong khi những âm mưu của Tùng (Minh Luân) đẩy Hiền vào hàng loạt bi kịch. Rời quê hương để quên đi quá khứ, cô tưởng tìm được hạnh phúc bên Bình (Thành Được), nhưng một lần nữa suy sụp khi phát hiện người đàn ông này đã có vợ. Những mất mát nối tiếp nhau khiến Hiền phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hy vọng, tổn thương đến tuyệt vọng.

"Nữ hoàng nước mắt" Văn Phượng trong Nỗi đau ký ức ẢNH: THVL CUNG CẤP

Vai diễn mới được xem là cơ hội để Văn Phượng tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất tâm lý, đặc biệt là những phân đoạn đòi hỏi chiều sâu nội tâm. Nữ diễn viên tiết lộ cô dành 3 tháng tập trung nghiên cứu, hóa thân vào nhân vật. Những cảnh quay nặng về cảm xúc khiến cô vẫn chưa thể thoát khỏi vai Hiền dù bộ phim đã đóng máy được 2 tháng.

Văn Phượng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía nam qua các phim Những khoảng trời riêng, Trở về, Vợ của chồng tôi, Theo dấu hương xưa, Thử thách cuộc đời... Với gương mặt đậm nét Á Đông cùng đôi mắt đượm buồn, nữ diễn viên thường được giao những nhân vật có cuộc đời trắc trở, chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu và gia đình.

Đặc biệt, vai Diệu trong Mẹ ghẻ được xem là một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của Văn Phượng khi thể hiện hình ảnh một phụ nữ giàu đức hy sinh, chấp nhận nuôi dưỡng con riêng của người yêu đã khuất, trải qua nhiều cay đắng để gìn giữ tình thân. Diễn xuất giàu cảm xúc, nhất là những phân đoạn thể hiện sự nhẫn nhịn, đau đớn của Diệu đã giúp nữ diễn viên sinh năm 1988 chinh phục khán giả và giành giải Mai Vàng 2020 ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất.

Điểm đáng chú ý trong diễn xuất của Văn Phượng không đơn thuần nằm ở khả năng rơi nước mắt. Nữ diễn viên có thế mạnh thể hiện những tổn thương bị dồn nén, khi nhân vật cố che giấu nỗi đau nhưng cảm xúc vẫn bộc lộ qua ánh nhìn, nét mặt. Chính cách diễn này khiến nhiều nhân vật của cô tạo được sự đồng cảm, góp phần hình thành biệt danh "nữ hoàng nước mắt".

Tuy nhiên, Văn Phượng thừa nhận danh xưng ấy cũng mang đến áp lực. Việc liên tục thành công với những vai phụ nữ bất hạnh khiến cô lo lắng về nguy cơ lặp lại chính mình. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn xem sự ghi nhận của khán giả là động lực để tiếp tục đào sâu tâm lý nhân vật. Với Nỗi đau ký ức, thử thách không chỉ là thể hiện những cảnh khóc mà còn ở khả năng khắc họa sự thay đổi của một người phụ nữ qua gần 3 thập niên cuộc đời.

Quỳnh Châu: 'Nữ hoàng nước mắt' mới của phim giờ vàng

Thời gian gần đây, Quỳnh Châu lại nổi lên như một gương mặt trẻ có thế mạnh đặc biệt ở dòng phim tâm lý tình cảm trên sóng giờ vàng VTV.

Nữ diễn viên sinh năm 1998 từng xuất hiện trong Người một nhà, Đi giữa trời rực rỡ, Những chặng đường bụi bặm... Tuy nhiên, vai Tú trong Cách em 1 milimet mới thực sự giúp Quỳnh Châu tạo dấu ấn rõ nét về khả năng diễn xuất nội tâm. Những tổn thương trong tình yêu, sự giằng xé giữa cảm xúc và lý trí của nhân vật được Quỳnh Châu thể hiện bằng lối diễn tự nhiên, giàu sức gợi. Đặc biệt, nhiều cảnh khóc của Tú khiến khán giả xúc động, giúp nữ diễn viên được gọi là "nữ hoàng nước mắt" mới của màn ảnh nhỏ Việt.

Tiếp đó, Quỳnh Châu đóng vai Diệu trong Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng trên VTV3 giữa năm 2026. Trong phim cô hóa thân thành người phụ nữ mạnh mẽ, phải gánh vác nhiều áp lực trong công việc lẫn gia đình, nhưng cuộc sống hôn nhân dần rạn nứt khi phát hiện chồng là Dương (MC Tuấn Tú) ngoại tình.

"Nữ hoàng nước mắt" Quỳnh Châu trong Dưới ô cửa sáng đèn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Một trong những phân đoạn gây chú ý nhất là khi Diệu đối diện sự phản bội của chồng. Thay vì gào khóc hay phản ứng dữ dội, nhân vật gần như chết lặng, cố giữ bình tĩnh để buộc người đàn ông từng đầu ấp tay gối phải thừa nhận sự thật. Ánh mắt thất thần, giọng nói nghẹn lại cùng những giọt nước mắt của Quỳnh Châu đã truyền tải cảm giác hụt hẫng, đau đớn của người phụ nữ khi niềm tin sụp đổ.

Trên các diễn đàn phim truyền hình, nhiều khán giả dành lời khen cho khả năng biểu đạt cảm xúc của Quỳnh Châu, đặc biệt là cách cô diễn bằng ánh mắt mà không cần quá nhiều lời thoại. Những cảnh khóc của nữ diễn viên được nhận xét vừa tự nhiên, vừa tạo sức nặng tâm lý, giúp người xem cảm nhận rõ sự tổn thương của nhân vật.

Chia sẻ về biệt danh "nữ hoàng nước mắt", Quỳnh Châu cho rằng danh xưng là sự ghi nhận của khán giả cho những vai diễn. Bản thân nữ diễn viên hiểu rõ ở mỗi vai diễn, để hoàn thành tốt nhất, cô luôn cố gắng diễn thật nhất, để làm sao chạm vào cảm xúc của khán giả. Và mỗi cảnh khóc đều phải có màu sắc riêng.

Biệt danh "nữ hoàng nước mắt" vừa là sự ghi nhận, vừa đặt ra thách thức đối với cả Quỳnh Châu và Văn Phượng. Bởi giá trị của một vai diễn không nằm ở số lần nhân vật khóc hay những giọt nước mắt đẹp trên màn ảnh, mà ở khả năng khiến khán giả thấu hiểu nỗi đau phía sau những giọt nước mắt ấy.