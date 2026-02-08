Diễn viên Huy Khánh lần đầu vô địch giải pickleball

Giải pickleball mừng xuân Bính Ngọ 2026 tranh cúp Minh Khải diễn ra ngày 8.2, ở sân DTK (khu LIA, khóm 3, phường Phú Lợi, Cần Thơ; phường 4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ) khép lại với chức vô địch thuộc về cặp đôi của diễn viên Huy Khánh.

Các VĐV chụp hình lưu niệm lúc khai mạc giải đấu ẢNH: BẢO PHÚC

Giải quy tụ gần 100 VĐV ở nhiều tỉnh, thành: Cần Thơ, TP.HCM..., với 2 nội dung: newbie đôi nữ (4 bảng đấu) và nghệ sĩ - doanh nhân (6 bảng đấu).

Trong cả ngày 8.2, tinh thần pickleball ở sân DTK thật sự hào hứng khi có nhiều diễn viên từ TP.HCM đến tham gia giải: Huy Khánh, Hoàng Mập, Lê Anh, Kim Hải, Lê Nam, Tân Trề, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên; ca sĩ Đông Dương...

Là giải phong trào nhưng nhiều cặp đôi tham gia giải này từng vô địch nhiều giải trước đó, điển hình như cặp đôi Hà Vũ Quang (vô địch nội dung 6.0 giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời, do Báo Thanh Niên tổ chức); cặp đôi Lý Thành Được (vô địch nội dung 5.0 giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời mùa 4 được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 11.2025)... Do đó, các trận đấu diễn ra hấp dẫn, tính cạnh tranh cao và cặp đôi nào tiến sâu vào vòng trong, vô địch đều thật sự rất xứng đáng.

Ngoài ra, các VĐV còn lại cũng đã cống hiến những pha bóng chất lượng, đẹp mắt, từ đỉnh cao đến phong trào, tạo không khí cạnh tranh sôi nổi, hào hứng.

Anh Lý Thành Được, Công ty Minh Khải (ban tổ chức giải) trao cúp vàng tri ân nhà tài trợ ẢNH: BẢO PHÚC

Trong suốt thời gian diễn ra, giải đấu nhận được sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem. Không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, giải pickleball nghệ sĩ và doanh nhân, mừng xuân Bính Ngọ 2026, tranh cúp Minh Khải còn góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập pickleball, khẳng định vị thế của bộ môn này trong đời sống thể thao cộng đồng.

Đường lên ngôi vô địch đầy cam go

Với nội dung nghệ sĩ - doanh nhân, đường lên ngôi vô địch phải trải qua 7 trận đấu đầy cam go. Diễn viên Huy Khánh và đồng đội Nhật Bean (đến từ TP.HCM) đã có một ngày thi đấu xuất sắc, giàu cảm xúc, đã vượt qua các vòng đấu để đạt danh hiệu vô địch trong sự cổ vũ nồng nhiệt của nhiều bằng hữu pickleball phong trào ở Cần Thơ, TP.HCM... Huy Khánh thi đấu xuất sắc, đồng đội Nhật Bean còn xuất sắc hơn, khi cả hai phối hợp nhuần nhuyễn và rất chiến thuật qua mỗi trận đấu.

Với cá nhân Huy Khánh, đây là niềm vui lớn của anh. Từng tham gia rất nhiều giải pickleball nhưng chưa lần nào lên ngôi vô địch. Và cứ sau mỗi giải, khát khao "một lần đoạt cúp vô địch" vẫn luôn cháy bỏng trong anh.

Ban tổ chức tri ân các nhà tài trợ cho giải đấu thành công ẢNH: BẢO PHÚC

Dù bận rộn nhiều với việc đóng phim (phim mới nhất là Ai thương ai mến của đạo diễn Thu Trang, khởi chiếu Tết Dương lịch 2026), đi sự kiện thương hiệu..., Huy Khánh vẫn kiên trì tập luyện và thành quả ngọt ngào cũng đã đến. Nhiều VĐV dự giải đánh giá cao sự tiến bộ rõ nét của Huy Khánh khi dần "mềm" hơn các kỹ năng pickleball: drive, dink, drop, reset, tấn công lưới...

Sau khi nhận cúp vô địch, Huy Khánh đã chia sẻ niềm vui và cảm ơn ban tổ chức (anh Lý Thành Được, Công ty Minh Khải) và nhiều bạn đồng hành giải, trong đó có anh Sự (Nét Việt Hotel), nhà xe Hảo... đã tổ chức giải đấu cổ vũ pickleball phong trào.

Trong hơn 2 năm qua, Huy Khánh là người bạn đồng hành thân thiết giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên khởi xướng. Giải pickleball ý nghĩa thiện nguyện này (100% phi lợi nhuận) đã tổ chức 4 mùa, Huy Khánh tham gia chủ lực từ mùa đầu tiên, đã vận động và trao trực tiếp hơn 750 triệu đồng giúp trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19. Huy Khánh chia sẻ tiếp tục đồng hành tổ chức giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời (mùa 5, dự kiến quý 3/2026) nhằm góp phần giúp đỡ chi phí ăn học cho các trẻ mồ côi.

VĐV dự giải ẢNH: BẢO PHÚC

Kết quả giải pickleball mừng xuân Bính Ngọ 2026 tranh cúp Minh Khải:

Nội dung nghệ sĩ - doanh nhân: vô địch thuộc về cặp đôi diễn viên Huy Khánh - Nhật Bean, giá trị giải thưởng 19 triệu đồng cùng nhiều quà tặng khác của nhà tài trợ; hạng nhì: diễn viên Tân Trề - Minh Phát, giải thưởng 9 triệu đồng tiền mặt và quà tặng; đồng hạng ba: Nghĩa Trần Đề - diễn viên Kim Hải, và cặp Khắc Hiếu - Trung Tàu Hũ, giải thưởng gồm 4,5 triệu tiền mặt cho mỗi cặp.

Nội dung newbie: vô địch thuộc về cặp đôi Mẫn Mẫn - Ngọc Hân; giải nhì: Thu Ba - Hương Black; đồng giải 3: cặp đôi Tiên Minh Phát - Vân Anh Trần Đề, và Lê Diamond - Xuân Duyên Minh Khải. Giải thưởng nội dung này là vợt và quà tặng khác của nhà tài trợ.

Một số hình ảnh về giải:

Diễn viên Huy Khánh xuất sắc lên ngôi vô địch trước thềm đón xuân mới 2026 ẢNH: BẢO PHÚC

Trao giải cho các VĐV xuất sắc ẢNH: BẢO PHÚC

VĐV Lý Thành Được, Trưởng BTC giải ẢNH: BẢO PHÚC

VĐV Cẩm Tiên ẢNH: BẢO PHÚC

Diễn viên Hoàng Mập cổ vũ hết mình. Hoàng Mèo cũng là VĐV đạt giải cặp đôi fairplay ẢNH: BẢO PHÚC

VĐV Lê Quý Keepfly (phải) mặc áo giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời - mùa 4, tháng 11.2026 để thi đấu ẢNH: BẢO PHÚC

VĐV Xo Quàng Zỡn ẢNH: BẢO PHÚC

Cặp đôi diễn viên Lê Nam - Thành Tín ẢNH; BẢO PHÚC

VĐV Lý Thành Vàng ẢNH: BẢO PHÚC

Cặp đôi Thanh Sự (trái) và Ngọc Tựu ẢNH: BẢO PHÚC