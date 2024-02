Diễn viên ‘Marvel’ Kenneth Mitchell qua đời

Ngày 24.2, tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên Kenneth Mitchell bất ngờ xuất hiện bài đăng thông báo anh đã qua đời. Cụ thể, bài đăng viết: "With heavy hearts we announce the passing of Kenneth Alexander Mitchell, beloved father, husband, brother, uncle, son and dear friend. For full obituary please read the above graphics." (tạm dịch: Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi thông báo về sự ra đi của Kenneth Alexander Mitchell, người cha, người chồng, người anh, chú, con trai và người bạn thân yêu".

Nam diễn viên được chẩn đoán mắc bệnh ALS (bệnh xơ cứng teo cơ một bên) vào năm 2018. Anh và gia đình thường xuyên chia sẻ những cập nhật định kỳ về sức khỏe trong những năm gần đây. Tháng 8.2023, Kenneth đã đăng tải một bài viết đánh dấu kỷ niệm năm năm từ ngày anh được phát hiện ALS.

CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM N.V

Kenneth Mitchell sinh năm 1974, là người gốc Canada. Anh đã tham gia hơn 50 bộ phim và chương trình truyền hình trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình. Nam diễn viên được biết đến rộng rãi với vai Eric Green trong loạt phim truyền hình CBS Jericho. Với những khán giả yêu thích dòng phim siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh Marvel, anh gây chú ý với vai diễn Joseph Danvers, cha của Carol Danvers (2019).

Tháng 5.2006, Mitchell kết hôn với diễn viên Susan May Pratt. Cặp đôi có một con gái 17 tuổi và một con trai 12 tuổi.

Theo CNN, Mitchell được chẩn đoán mắc bệnh ALS vào năm 2018. Căn bệnh này khiến anh bị xơ cứng teo cơ một bên, thoái hóa thần kinh tiến triển ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh trong não và tuỷ sống. Nam diễn viên bắt đầu sử dụng xe lăn vào năm 2019 và công khai về sức khỏe một năm sau đó. Dù thế, anh vẫn luôn lạc quan và có suy nghĩ tích cực.