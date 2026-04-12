Diễn viên 'Mưa đỏ' đọ vẻ 'nam thần' cùng dàn anh trai tại sự kiện

Không khí sự kiện sôi động với sự xuất hiện của loạt nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh HIEUTHUHAI, Isaac, (S)trong Trọng Hiếu, JSOL, Nicky và Wokeup tạo nên bức tranh đa sắc về phong cách thời trang hiện đại. Dàn diễn viên trẻ như Steven Nguyễn, Trần Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy cũng góp phần tạo điểm thu hút cho sự kiện.

Ở chiều ngược lại, các khách mời nữ mang đến sự cân bằng, hoàn thiện tổng thể thẩm mỹ của sự kiện.

Vẻ ngoài thu hút của dàn sao Việt

Dàn sao Việt xuất hiện trong không gian sang trọng của một cửa hàng thời trang nam vừa ra mắt tại trung tâm TP.HCM, quy tụ nhiều gương mặt đến từ các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và thời trang. Mỗi nghệ sĩ lựa chọn một phong cách riêng, từ lịch lãm đến hiện đại, góp phần tạo nên tổng thể hài hòa trong lần hội ngộ Ảnh: BTC

Ca sĩ Isaac (thứ hai từ trái sang) xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung cùng các anh trai HIEUTHUHAI, JSOL và Nicky. Anh lựa chọn thiết kế áo len dệt kim với tông màu nhã nhặn, phối cùng sơ mi trắng tối giản. Sự xuất hiện của các ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và khách mời có mặt tại sự kiện

Ca sĩ (S)trong Trọng Hiếu xuất hiện tại sự kiện với phong cách cá tính thường thấy. Nam ca sĩ kết hợp bộ suit đen có thiết kế vạt áo phá cách cùng áo thun trắng bên trong, tạo nên một tổng thể vừa lịch sự vừa giữ được nét trẻ trung Ảnh: BTC

Nam diễn viên Mưa đỏ - Steven Nguyễn bảnh bao xuất hiện tại sự kiện. Thời gian gần đây, anh liên tục ghi dấu ấn với khán giả thông qua các vai diễn đa dạng trong nhiều dự án phim truyền hình và phim điện ảnh Ảnh: BTC

Steven Nguyễn hội ngộ cùng dàn diễn viên Trần Quốc Anh, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng. Cả bốn diễn viên đều đang từng bước khẳng định dấu ấn qua các dự án phim với định hướng hình ảnh khác nhau. Bên cạnh đó, nhóm diễn viên cùng chia sẻ niềm đam mê với các thiết kế mang tính ứng dụng cao dành cho phái mạnh Ảnh: BTC

Bước ra từ một cuộc thi về rap, HIEUTHUHAI nhanh chóng xây dựng được hình ảnh riêng trong làng nhạc. Bên cạnh các dự án âm nhạc cá nhân liên tục lọt vào danh sách thịnh hành, nam rapper còn ghi dấu ấn khi tham gia các chương trình thực tế ăn khách, trở thành một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng đến thị hiếu của khán giả hiện nay Ảnh: BTC

Bên cạnh các sao nam, dàn sao nữ cũng không kém cạnh. Ca sĩ Tóc Tiên xuất hiện tại sự kiện trong bộ trang phục váy đen dáng ngắn. Lựa chọn trang phục theo hướng tối giản nhưng vẫn giữ nét hiện đại, nữ ca sĩ tiếp tục duy trì hình ảnh ổn định, phù hợp với không gian sang trọng của sự kiện Ảnh: BTC

Fashionista Châu Bùi tiếp tục cho thấy phong độ "tắc kè hoa" của mình với một thiết kế pha trộn giữa chất liệu vải tweed sang trọng và da đen cá tính ở phần vai. Mái tóc ngắn hiện đại cùng lối trang điểm sắc nét giúp cô hoàn thiện tổng thể diện mạo Ảnh: BTC

Min xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ trong trang phục tông ấm, kết hợp áo khoác lửng và chân váy đồng màu, tạo cảm giác thanh lịch, hiện đại. Điểm nhấn là chiếc túi xách nhỏ gọn, góp phần hoàn thiện tổng thể. Sau nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ duy trì hình ảnh ổn định với định hướng nhẹ nhàng Ảnh: BTC

Tại sự kiện, khách mời có cơ hội tiếp cận các thiết kế mới thuộc dòng thời trang nam Xuân Hè 2026 cùng một số bộ sưu tập giới hạn, với phong cách kết hợp giữa yếu tố cổ điển và hiện đại. Không gian được dàn dựng theo hướng trải nghiệm, lồng ghép thời trang với âm nhạc và nghệ thuật.