Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Diễn viên Nhã Phương đính chính

Thạch Anh
Thạch Anh
28/05/2026 19:36 GMT+7

Thời gian qua, nhiều sao Việt gặp phải tình huống bị giả mạo về hình ảnh, giọng nói với mục đích trục lợi. Mới đây, diễn viên Nhã Phương gặp trường hợp tương tự, phải lên tiếng đính chính trên trang cá nhân.

Trong bài đăng, phía nữ nghệ sĩ cho biết đã phát hiện một số cá nhân, tổ chức sử dụng công nghệ AI để cắt ghép hình ảnh, giả mạo giọng nói của vợ Trường Giang với mục đích quảng cáo, bán hàng trái phép. Do đó, người đẹp lên tiếng mong mọi người cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi mua sắm để tránh bị lừa đảo. “Nếu phát hiện các bài đăng giả mạo, xin vui lòng nhấn báo cáo giúp chúng tôi”, phía Nhã Phương chia sẻ.

Chia sẻ của Nhã Phương

Để bảo vệ quyền lợi của mọi người, phía nữ diễn viên 9X đăng tải hình ảnh những trang giả mạo, đồng thời khẳng định cô hoàn toàn không liên quan, không hợp tác và không chịu trách nhiệm về bất kỳ sản phẩm nào từ những trang này.

“Mọi thông tin chính thức và dự án nghệ sĩ Nhã Phương đồng hành chỉ được cập nhật duy nhất trên fanpage có tích xanh”, phía vợ Trường Giang chia sẻ thêm.

Diễn viên Nhã Phương đính chính - Ảnh 1.

Nhã Phương mong khán giả cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi của kẻ xấu

Ảnh: BTC J.M

Đồng thời, nữ diễn viên yêu cầu các bên đang sử dụng hình ảnh và giọng nói trái phép của mình phải gỡ bỏ nội dung ngay lập tức. “Hành vi trục lợi từ hình ảnh cá nhân của người khác là vi phạm pháp luật. Nếu tình trạng này không chấm dứt, công ty đại diện sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp”, phía Nhã Phương chia sẻ trong bài viết.

Trước Nhã Phương, nhiều sao Việt như Lý Hải, Lại Văn Sâm, Hòa Minzy cũng gặp tình huống tương tự khi bị một số trang sử dụng hình ảnh, giả mạo giọng nói với mục đích trục lợi, bán hàng. Điều này khiến họ phải lên tiếng đính chính, đồng thời khuyên người hâm mộ cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của kẻ xấu.

Thậm chí, trong bài chia sẻ của mình, Ngô Thanh Vân cho rằng đây là hành vi lợi dụng danh tiếng để gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng sản phẩm cũng như quyền lợi khách hàng. Sao phim Hai Phượng cho biết cô và các cộng sự đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xử lý những trường hợp vi phạm.

Tin liên quan

Đạo diễn tiết lộ bất ngờ về cát sê Nhã Phương trong 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò'

Đạo diễn tiết lộ bất ngờ về cát sê Nhã Phương trong 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò'

Từng là hiện tượng mạng xã hội, phim ngắn ‘Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò’ đưa tên tuổi đạo diễn Đặng Tuấn Chinh đến gần khán giả. Mới đây, nam đạo diễn còn hé lộ câu chuyện hậu trường đáng chú ý, trong đó có mức cát sê của dàn diễn viên Nhã Phương, Võ Đình Hiếu thời điểm đó.

Khám phá thêm chủ đề

Nhã Phương Diễn viên Nhã Phương cánh báo lừa đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận