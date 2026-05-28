Diễn viên Nhã Phương đính chính

Trong bài đăng, phía nữ nghệ sĩ cho biết đã phát hiện một số cá nhân, tổ chức sử dụng công nghệ AI để cắt ghép hình ảnh, giả mạo giọng nói của vợ Trường Giang với mục đích quảng cáo, bán hàng trái phép. Do đó, người đẹp lên tiếng mong mọi người cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi mua sắm để tránh bị lừa đảo. “Nếu phát hiện các bài đăng giả mạo, xin vui lòng nhấn báo cáo giúp chúng tôi”, phía Nhã Phương chia sẻ.

Để bảo vệ quyền lợi của mọi người, phía nữ diễn viên 9X đăng tải hình ảnh những trang giả mạo, đồng thời khẳng định cô hoàn toàn không liên quan, không hợp tác và không chịu trách nhiệm về bất kỳ sản phẩm nào từ những trang này.

“Mọi thông tin chính thức và dự án nghệ sĩ Nhã Phương đồng hành chỉ được cập nhật duy nhất trên fanpage có tích xanh”, phía vợ Trường Giang chia sẻ thêm.

Nhã Phương mong khán giả cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi của kẻ xấu

Đồng thời, nữ diễn viên yêu cầu các bên đang sử dụng hình ảnh và giọng nói trái phép của mình phải gỡ bỏ nội dung ngay lập tức. “Hành vi trục lợi từ hình ảnh cá nhân của người khác là vi phạm pháp luật. Nếu tình trạng này không chấm dứt, công ty đại diện sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp”, phía Nhã Phương chia sẻ trong bài viết.

Trước Nhã Phương, nhiều sao Việt như Lý Hải, Lại Văn Sâm, Hòa Minzy cũng gặp tình huống tương tự khi bị một số trang sử dụng hình ảnh, giả mạo giọng nói với mục đích trục lợi, bán hàng. Điều này khiến họ phải lên tiếng đính chính, đồng thời khuyên người hâm mộ cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của kẻ xấu.

Thậm chí, trong bài chia sẻ của mình, Ngô Thanh Vân cho rằng đây là hành vi lợi dụng danh tiếng để gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng sản phẩm cũng như quyền lợi khách hàng. Sao phim Hai Phượng cho biết cô và các cộng sự đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xử lý những trường hợp vi phạm.