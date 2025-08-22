Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Diễn viên Phương Hằng đón con đầu lòng ở tuổi 36

Lạc Xuân
Lạc Xuân
22/08/2025 13:28 GMT+7

Diễn viên Phương Hằng cho biết con gái đầu lòng chào đời cách đây 2 tuần. Song đến thời điểm này, vợ chồng cô mới quyết định thông báo tin vui đến đồng nghiệp và khán giả.

Diễn viên Phương Hằng đón con đầu lòng ở tuổi 36 - Ảnh 1.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Phương Hằng và chồng khi con gái chào đời

ẢNH: FBNV

Ngày 22.8, diễn viên Phương Hằng gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đón con đầu lòng. Vợ chồng cô đặt tên ở nhà cho con là Jennie. "Chào mừng con yêu đến với thế giới tuyệt vời này. Vì có con, ba mẹ là người hạnh phúc nhất trên đời", nữ diễn viên chia sẻ. Ca sĩ Anh Tâm cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu làm ba ở tuổi 41. Anh đăng tải hình ảnh bên con gái kèm chia sẻ: "Chào Jennie đến với thế giới này".

Nhiều sao Việt như NSND Hồng Vân, Phương Dung, Trung Dũng, Trí Quang, Hồ Quang Hiếu… cùng khán giả chia sẻ niềm vui với Phương Hằng - Anh Tâm khi cặp sao "lên chức" sau 8 năm về chung nhà.

Phương Hằng trải lòng về hành trình làm mẹ

Chia sẻ với chúng tôi, diễn viên Phương Hằng bày tỏ cô vỡ òa trong khoảnh khắc đón con gái chào đời. Những ngày qua, vợ chồng nữ diễn viên trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, hạnh phúc xen lẫn lo lắng. Dù đã chuẩn bị kiến thức từ trước, nhưng khi con chào đời, cả cô và ông xã Anh Tâm vẫn cảm thấy bỡ ngỡ, lóng ngóng tay chân vì chưa có kinh nghiệm chăm em bé. "May mắn là ông xã và gia đình luôn kề cận chăm lo cho em bé và cả tôi nữa. Nhờ vậy mà tôi đỡ vất vả, tinh thần cũng thoải mái hơn", nữ diễn viên cho hay.

Diễn viên Phương Hằng đón con đầu lòng ở tuổi 36 - Ảnh 2.

Phương Hằng bày tỏ hành trình làm mẹ có nhiều bỡ ngỡ, song cũng đầy hạnh phúc

ẢNH: FBNV

Sau sinh, sức khỏe Phương Hằng có những giai đoạn cần chăm sóc đặc biệt. Nữ diễn viên tiết lộ, ngày thứ hai bế con về nhà, cô đã phải quay lại bệnh viện cấp cứu vì bị tái phát bệnh dạ dày. May mắn đến hiện tại, cô đã tạm ổn định sức khỏe.

Nữ diễn viên tâm sự toàn bộ thời gian, sự yêu thương của cô và chồng đều dành cho con, thay vì cho bản thân như trước đây. Dù tất bật với công việc mẹ bỉm sữa song với cô đó là một niềm hạnh phúc.

Trước đó, Phương Hằng báo tin vui mang thai con đầu lòng, nhận được nhiều lời chúc của đồng nghiệp và khán giả. Nữ diễn viên bày tỏ cô và chồng vô cùng hạnh phúc khi sắp lên chức sau 8 năm mong mỏi. Theo diễn viên Gạo nếp gạo tẻ, vì sức khỏe không tốt nên từ khi mang thai, cô quyết định tạm gác hoạt động nghệ thuật, chỉ tập trung dưỡng thai, chờ ngày sinh nở.

Diễn viên Phương Hằng sinh năm 1989, gây chú ý với khán giả bởi những vai diễn trong phim Chân tình, Thụy khúc, Thứ ba học trò, Mẹ chồng nàng dâu, Lặng lẽ yêu em, Gạo nếp gạo tẻ…Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với ca sĩ Anh Tâm. Cặp đôi kết hôn năm 2017, sau thời gian quen biết từ các hoạt động nghệ thuật. Trải qua 8 năm chung sống, cả hai cùng đồng hành với nhau cả trong cuộc sống và công việc.

Khám phá thêm chủ đề

Phương Hằng Anh Tâm Diễn viên Phương Hằng sinh con
