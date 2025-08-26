Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Diễn viên Phương Hằng tiết lộ cuộc sống khi làm mẹ ở tuổi 36

Hải Duy
Hải Duy
26/08/2025 17:37 GMT+7

Sau 8 năm kết hôn, diễn viên Phương Hằng vừa chào đón con gái đầu lòng. Ở tuổi 36, nữ diễn viên trải qua nhiều cảm xúc mới mẻ trong hành trình lần đầu làm mẹ.

Chia sẻ với Thanh Niên về cuộc sống sau khi chào đón “thiên thần nhỏ” về với tổ ấm, Phương Hằng cho biết đã tạm gác lại công việc và dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc con. “24/7 chỉ ở trong phòng quanh quẩn với bé, nhiều khi cũng thấy tủi thân vì trước giờ chân mình là chân đi, quen bận rộn với công việc. Giờ thì chỉ loay hoay với việc làm mẹ bỉm sữa, dù được ông bà ngoại hỗ trợ nhiều nhưng vẫn lóng ngóng lắm”, cô tâm sự.

Diễn viên Phương Hằng tiết lộ cuộc sống khi làm mẹ ở tuổi 36 - Ảnh 1.

Phương Hằng và Anh Tâm đón con gái đầu lòng sau 8 năm kết hôn

ẢNH: FBNV

Dẫu vậy, nữ diễn viên cũng thừa nhận hành trình lần đầu làm mẹ không hề dễ dàng. Dù đã chuẩn bị nhiều kiến thức chăm con từ trước, nhưng khi bước vào thực tế, mọi thứ lại khác xa so với trải nghiệm qua sách vở. Thế nhưng, chỉ cần được ngắm nhìn con mỗi ngày, cô cảm thấy hạnh phúc và mọi mệt nhọc dường như tan biến. “Mỗi lần nhìn con là cảm thấy hạnh phúc lắm, nhìn cả ngày không chán. Bé giống như tâm điểm, khiến cả nhà đều quây quần chăm sóc”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đối với gia đình nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ, lần đầu làm cha mẹ vừa là thử thách lớn, vừa là trải nghiệm đáng nhớ. Chính hành trình này đã giúp Phương Hằng và ông xã thêm trân trọng, cùng nhau vun đắp để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Phương Hằng kể trong giai đoạn mang thai và “vượt cạn”, ông xã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Trước khi sinh, cô thường lo lắng và dễ rơi vào trạng thái hoang mang hay sợ, song Anh Tâm luôn động viên bằng một câu nói giản dị: “Dù có bất cứ chuyện gì thì luôn có chồng bên cạnh vợ mà”.

Diễn viên Phương Hằng tiết lộ cuộc sống khi làm mẹ ở tuổi 36 - Ảnh 2.

Nữ diễn viên thừa nhận, sự xuất hiện của “thiên thần nhỏ” làm cuộc sống hai vợ chồng thay đổi nhiều

ẢNH: FBNV

Sau khi bé chào đời, cả hai thường xuyên thay phiên nhau thức đêm để chăm sóc con. Phương Hằng hài hước kể: “Có những lúc mệt quá nằm nhìn anh chăm bé, tôi còn ganh tỵ bảo 'Bây giờ ba không chăm mẹ nữa, chỉ lo cho em Jennie thôi'. Nhưng đó chỉ là đùa, vì được chồng ôm vào lòng thì cũng ấm áp lắm”.

Phương Hằng: ‘Con gái chính là món quà quý giá’

Chào đón thành viên mới, cuộc sống hôn nhân của Phương Hằng và Anh Tâm cũng có nhiều thay đổi. Đối với vợ chồng cô, con gái chính là sợi dây gắn kết khiến cô và ông xã xích lại gần nhau và cảm thấy có trách nhiệm hơn. "Anh Tâm nói trước giờ đi đâu chỉ nhớ vợ thôi, còn bây giờ ra đường một chút là 'nhớ cả vợ và Jennie, hai mẹ con là cả thế giới của ba'", nữ diễn viên hạnh phúc nói.

Hiện tại, vợ chồng Phương Hằng dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con gái. Cô chia sẻ: “Mọi công việc tôi chỉ xử lý được một phần nhỏ trên mạng, nhưng nhiều khi vừa đánh máy vừa phải để mắt đến con. Lúc đó mới thấy các ông bố, bà mẹ bỉm sữa đúng là ba đầu sáu tay thật sự”.

Diễn viên Phương Hằng tiết lộ cuộc sống khi làm mẹ ở tuổi 36 - Ảnh 3.

Đối với Phương Hằng và ông xã, con gái chính là món quà quý giá nhất

ẢNH: FBNV

Về kế hoạch trở lại với nghệ thuật, nữ diễn viên cho biết hiện cô chưa xác định rõ thời gian, bởi đang trong thời gian ở cữ. Theo Phương Hằng, ưu tiên lớn nhất lúc này vẫn là chăm sóc con và chờ sức khỏe ổn định. Thỉnh thoảng cảm thấy bản thân đủ khỏe, cô cũng từng nghĩ đến việc quay lại với một số công việc nhẹ nhàng sau khi “ra tháng”, song chồng cô vẫn chưa đồng ý để vợ bắt đầu sớm.

Dù bận rộn và có những lúc lo lắng, nữ diễn viên khẳng định sự xuất hiện của con gái đã mang đến niềm vui lớn lao. Với cô, "thiên thần nhỏ" không chỉ gắn kết tình cảm gia đình mà còn khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn.

Tin liên quan

Diễn viên Phương Hằng đón con đầu lòng ở tuổi 36

Diễn viên Phương Hằng đón con đầu lòng ở tuổi 36

Diễn viên Phương Hằng cho biết con gái đầu lòng chào đời cách đây 2 tuần. Song đến thời điểm này, vợ chồng cô mới quyết định thông báo tin vui đến đồng nghiệp và khán giả.

Khám phá thêm chủ đề

Phương Hằng Diễn viên Phương Hằng Ca sĩ Anh Tâm Phương Hằng - Anh Tâm gia đình sao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận