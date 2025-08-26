Diễn viên Phương Hằng tiết lộ cuộc sống khi làm mẹ ở tuổi 36

Chia sẻ với Thanh Niên về cuộc sống sau khi chào đón “thiên thần nhỏ” về với tổ ấm, Phương Hằng cho biết đã tạm gác lại công việc và dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc con. “24/7 chỉ ở trong phòng quanh quẩn với bé, nhiều khi cũng thấy tủi thân vì trước giờ chân mình là chân đi, quen bận rộn với công việc. Giờ thì chỉ loay hoay với việc làm mẹ bỉm sữa, dù được ông bà ngoại hỗ trợ nhiều nhưng vẫn lóng ngóng lắm”, cô tâm sự.



Phương Hằng và Anh Tâm đón con gái đầu lòng sau 8 năm kết hôn ẢNH: FBNV

Dẫu vậy, nữ diễn viên cũng thừa nhận hành trình lần đầu làm mẹ không hề dễ dàng. Dù đã chuẩn bị nhiều kiến thức chăm con từ trước, nhưng khi bước vào thực tế, mọi thứ lại khác xa so với trải nghiệm qua sách vở. Thế nhưng, chỉ cần được ngắm nhìn con mỗi ngày, cô cảm thấy hạnh phúc và mọi mệt nhọc dường như tan biến. “Mỗi lần nhìn con là cảm thấy hạnh phúc lắm, nhìn cả ngày không chán. Bé giống như tâm điểm, khiến cả nhà đều quây quần chăm sóc”, nữ diễn viên chia sẻ.



Đối với gia đình nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ, lần đầu làm cha mẹ vừa là thử thách lớn, vừa là trải nghiệm đáng nhớ. Chính hành trình này đã giúp Phương Hằng và ông xã thêm trân trọng, cùng nhau vun đắp để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Phương Hằng kể trong giai đoạn mang thai và “vượt cạn”, ông xã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Trước khi sinh, cô thường lo lắng và dễ rơi vào trạng thái hoang mang hay sợ, song Anh Tâm luôn động viên bằng một câu nói giản dị: “Dù có bất cứ chuyện gì thì luôn có chồng bên cạnh vợ mà”.



Nữ diễn viên thừa nhận, sự xuất hiện của “thiên thần nhỏ” làm cuộc sống hai vợ chồng thay đổi nhiều ẢNH: FBNV

Sau khi bé chào đời, cả hai thường xuyên thay phiên nhau thức đêm để chăm sóc con. Phương Hằng hài hước kể: “Có những lúc mệt quá nằm nhìn anh chăm bé, tôi còn ganh tỵ bảo 'Bây giờ ba không chăm mẹ nữa, chỉ lo cho em Jennie thôi'. Nhưng đó chỉ là đùa, vì được chồng ôm vào lòng thì cũng ấm áp lắm”.



Phương Hằng: ‘Con gái chính là món quà quý giá’

Chào đón thành viên mới, cuộc sống hôn nhân của Phương Hằng và Anh Tâm cũng có nhiều thay đổi. Đối với vợ chồng cô, con gái chính là sợi dây gắn kết khiến cô và ông xã xích lại gần nhau và cảm thấy có trách nhiệm hơn. "Anh Tâm nói trước giờ đi đâu chỉ nhớ vợ thôi, còn bây giờ ra đường một chút là 'nhớ cả vợ và Jennie, hai mẹ con là cả thế giới của ba'", nữ diễn viên hạnh phúc nói.

Hiện tại, vợ chồng Phương Hằng dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con gái. Cô chia sẻ: “Mọi công việc tôi chỉ xử lý được một phần nhỏ trên mạng, nhưng nhiều khi vừa đánh máy vừa phải để mắt đến con. Lúc đó mới thấy các ông bố, bà mẹ bỉm sữa đúng là ba đầu sáu tay thật sự”.



Đối với Phương Hằng và ông xã, con gái chính là món quà quý giá nhất ẢNH: FBNV

Về kế hoạch trở lại với nghệ thuật, nữ diễn viên cho biết hiện cô chưa xác định rõ thời gian, bởi đang trong thời gian ở cữ. Theo Phương Hằng, ưu tiên lớn nhất lúc này vẫn là chăm sóc con và chờ sức khỏe ổn định. Thỉnh thoảng cảm thấy bản thân đủ khỏe, cô cũng từng nghĩ đến việc quay lại với một số công việc nhẹ nhàng sau khi “ra tháng”, song chồng cô vẫn chưa đồng ý để vợ bắt đầu sớm.



Dù bận rộn và có những lúc lo lắng, nữ diễn viên khẳng định sự xuất hiện của con gái đã mang đến niềm vui lớn lao. Với cô, "thiên thần nhỏ" không chỉ gắn kết tình cảm gia đình mà còn khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn.

