Diễn viên Russell Brand lĩnh án 10 năm tù vì hiếp dâm

Russell Brand nhận mức án 10 năm 6 tháng tù giam sau các cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục Ảnh: Reuters

Theo Variety, nam diễn viên kiêm danh hài người Anh Russell Brand vừa chính thức bị tòa án hình sự ở London tuyên án 10 năm 6 tháng tù giam sau khi bị bồi thẩm đoàn kết tội hiếp dâm và tấn công tình dục.

Trong phiên tòa, Brand ban đầu đối diện với mức án từ 19 năm đến chung thân cho tội danh hiếp dâm, cùng mức án tối đa 10 năm cho hành vi tấn công tình dục. Theo ghi nhận của Variety, thẩm phán Bennathan đã tuyên mức án cụ thể cho các tội danh: 9 năm tù cho tội danh hiếp dâm thứ 6, kết hợp cùng các bản án tù từ 8 đến 18 tháng cho các tội danh tấn công tình dục khác được thi hành đồng thời. Thẩm phán nêu rõ Brand sẽ phải chấp hành ít nhất 2/3 bản án trước khi được xem xét phóng thích có điều kiện.

Trước đó, Variety cho hay bồi thẩm đoàn đã kết tội Brand ba tội danh tấn công tình dục và một tội danh hiếp dâm, đồng thời tuyên bố ông vô tội đối với hai cáo buộc hiếp dâm khác và một tội cố ý tấn công tình dục.

Tại phiên tòa sáng 9.11 (giờ địa phương), các nạn nhân đã dũng cảm đứng ra kể lại nỗi ám ảnh dai dẳng mà họ phải gánh chịu. Một phụ nữ từng bị tấn công tại đài phát thanh vào năm 2005 chia sẻ vụ việc để lại "tác động lâu dài" đến cuộc sống của bà. Trong khi đó, một nạn nhân bị tấn công tại quán bar ở Soho vào năm 2004 bày tỏ sự bức xúc khi từng phải liên tục nhìn thấy kẻ tấn công xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và được tung hô như một trò đùa.

Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra tại nhà riêng ở Hampstead, nơi Brand cưỡng hiếp nạn nhân và yêu cầu cô thay ga trải giường, rồi sai tài xế chở ra ngoài. Thẩm phán nhấn mạnh việc bị cáo tự ý tháo bao cao su và xuất tinh bên trong mà không có sự đồng ý là tình tiết tăng nặng hình phạt.

Thẩm phán cũng nhấn mạnh hành vi của Brand xuất phát từ niềm tin sai lầm rằng danh tiếng cho phép ông đứng trên mọi quy tắc luân lý thông thường.

Theo Variety, khi nghe tuyên án, Brand đứng im lặng không phản ứng. Vợ ông, Laura Gallacher, cùng cha ruột là ông Ronald có mặt tại tòa theo dõi sự việc. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc và bị đưa xuống phòng giam chờ xét đơn xin bảo lãnh, Brand đã thì thầm với luật sư rằng ông "ổn" và giơ ngón tay cái lên.

Những bê bối chấn động này bùng nổ từ năm 2023 sau một loạt điều tra chung của tờ Sunday Times và chương trình Dispatches trên kênh Channel 4. Trước khi vướng vào vòng lao lý, Russell Brand được biết đến qua các bộ phim hài nổi tiếng như Forgetting Sarah Marshall hay Get Him to the Greek. Sau phán quyết này, cảnh sát London xác nhận nam nghệ sĩ vẫn đang tiếp tục bị điều tra về các cáo buộc hiếp dâm khác từ hai phụ nữ.