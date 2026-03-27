Tiêu Thục Thận lên tiếng vụ chồng trẻ bị phạt tù vì tội hiếp dâm

Tiêu Thục Thận cùng chồng dự sự kiện, chia sẻ không bị ảnh hưởng bởi ồn ào của chồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE DAILY

Theo Apple Daily hôm 26.3, Tiêu Thục Thận không bị ảnh hưởng bởi rắc rối pháp lý của chồng - Lương Hiên An. Vừa qua, họ vẫn cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện trong lĩnh vực truyền thông. Tại đây, cô lần đầu lên tiếng về bê bối tình dục của người chồng kém 15 tuổi. Nữ nghệ sĩ cho biết họ chỉ đơn giản đi cùng nhau với tư cách là người thân trong gia đình, tâm trạng của cô vẫn bình ổn và thoải mái.

Tiêu Thục Thận nói thêm: "Cuộc sống của chúng tôi thực ra vẫn diễn ra theo nhịp độ riêng, những việc cần làm, những điều cần đối mặt, vẫn sẽ được xử lý một cách lý trí". Cô cũng cho biết mối quan hệ giữa hai người không bị tác động vì niềm tin và cách họ chọn ở bên nhau luôn trong trạng thái ổn định. "Ở giai đoạn hiện tại, điều quan trọng là mỗi người làm tốt những việc mình cần làm. Còn những chuyện khác thì giao cho chuyên gia xử lý", "nữ hoàng gợi cảm Đài Loan" cho hay.

Khi được hỏi liệu có biết về các chi tiết liên quan đến cáo buộc cưỡng hiếp của Lương Hiên An không, Tiêu Thục Thận chia sẻ: "Những nội dung liên quan hiện đã được giao cho luật sư xử lý. Đối với các luồng thông tin từ bên ngoài, chúng tôi tôn trọng quy trình pháp lý và không muốn đưa ra quá nhiều phản hồi trước khi mọi việc được làm rõ".

Bê bối tình dục của chồng Tiêu Thục Thận

Vụ Lương Hiên An bị phạt tù vì tội cưỡng hiếp trở thành đề tài gây xôn xao làng giải trí Đài Loan trong nhiều ngày qua. Hôm 18.3, anh này bị tòa án ở Đài Bắc tuyên phạt 4 năm 10 tháng tù vì cưỡng bức một nữ nghệ sĩ thuộc quản lý của công ty vào tháng 11.2023. Tại tòa, Lương Hiên An thừa nhận giữa mình và người phụ nữ kia có quan hệ tình dục nhưng là hai bên tự nguyện, kịch liệt phủ nhận tội hiếp dâm. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng được đưa ra cùng thái độ gay gắt, không hối lỗi trước tòa đã chống lại Lương.

Sau kết quả này, Lương Hiên An tuyên bố không đồng ý với bản án và lên kế hoạch kháng cáo. Chồng của Tiêu Thục Thận nói vẫn tập trung vào công việc riêng đồng thời giao cho luật sư xử lý thực hiện các bước cần thiết.

Trong khi đó, nạn nhân (gọi tắt là cô R) đã nhận lời phỏng vấn truyền thông. Theo Mirror Weekly, cô R cho biết ban đầu Lương Hiên An tiếp cận mình với lời hứa giúp cô có thu nhập ổn định, hỗ trợ phát hành album và lên kế hoạch phát triển sự nghiệp. R cũng vì thế mà dần tin tưởng vào Lương. Tuy nhiên về sau, anh này kiểm soát bằng cách đe dọa nếu cô không nghe lời sẽ kiện vi phạm hợp đồng và đòi bồi thường hàng triệu Đài tệ. Việc thường xuyên bị Lương chê bai, vùi dập, "tẩy não" rằng cô không có tài năng, không đủ trẻ trung khiến R dần mất tự tin và trở nên phụ thuộc hơn vào những cơ hội mà Lương cung cấp. Cô cho biết mình sợ hãi và không dám phản kháng trong thời gian dài.

R tiết lộ Lương Hiên An nhiều lần đem chuyện hai vợ chồng không mặn nồng, nhắc đến cuộc hôn nhân không tình dục với Tiêu Thục Thận để thao túng tâm lý mình. Ngoài ra, cô này cho biết Lương Hiên An khẳng định với tòa rằng Tiêu Thục Thận biết rõ mối quan hệ của hai người nhưng lại không muốn cho vợ ra tòa làm chứng.

Trước những chia sẻ từ phía nạn nhân, Lương Hiên An tuyên bố không muốn lãng phí thêm nguồn lực của tòa án cũng như truyền thông. Anh này cho biết mình tôn trọng các thủ tục pháp lý và vụ việc được giao cho luật sư riêng xử lý theo đúng pháp luật. Lương cũng nhấn mạnh vụ việc không liên quan đến Tiêu Thục Thận và hy vọng vợ mình không bị réo tên thêm.