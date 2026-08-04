Diễn viên Thanh Trúc tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Trong buổi livestream trên trang cá nhân có khoảng 677.000 người theo dõi vào trưa 3.8, diễn viên Thanh Trúc lần đầu chia sẻ về tình trạng sức khỏe và cuộc sống của mình sau thời gian dài ít xuất hiện trên màn ảnh.

Khi một khán giả bình luận: "Em xem hết phim cũ của chị đóng rồi, chờ chị ra phim mới", Thanh Trúc hài hước đáp: "Cho chị đẻ thêm đứa nữa nha. Khoảng 3 - 4 năm nữa chị quay lại đóng phim".

Thanh Trúc kể nguyên nhân khiến sức khỏe sa sút

Bên cạnh câu chuyện trở lại đóng phim, nữ diễn viên lần đầu nói về tình trạng sức khỏe sau khi sinh con gái đầu lòng. Thanh Trúc tiết lộ cô được chẩn đoán mắc suy tuyến giáp sau nhiều tháng cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

"Ban đầu tôi không biết mình bị suy tuyến giáp. Tôi chỉ thấy cơ thể dễ mệt, dễ khàn tiếng, thậm chí có lúc còn nghĩ đó là dấu hiệu mình có bầu. Đến khi cổ họng đột nhiên sưng, khó thở, tôi đi khám mới biết nguyên nhân là do suy tuyến giáp", cô kể.

Thanh Trúc cho biết hiện dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và gia đình Ảnh: Cắt từ phim vạn dặm nhân sinh

Theo Thanh Trúc, thực tế các dấu hiệu của bệnh đã xuất hiện từ thời điểm cô mang thai con gái đầu lòng. Trong một lần xét nghiệm, bác sĩ phát hiện chỉ số tuyến giáp có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, khi đó cô cho rằng sự thay đổi hormone trong thai kỳ là điều bình thường nên không quá lo lắng. "Mãi đến khi xét nghiệm lại, tôi mới biết mình mắc suy tuyến giáp. Từ đó, tôi mới hiểu nguyên nhân khiến bản thân bị rối loạn cân nặng, rối loạn trao đổi chất, thường xuyên mệt mỏi và dễ bị sưng cổ họng", nữ diễn viên chia sẻ.

Hiện Thanh Trúc phải uống thuốc mỗi sáng để bổ sung hormone tuyến giáp theo chỉ định của bác sĩ. Theo cô, căn bệnh khiến cơ thể dễ tăng cân, da khô, rụng tóc, mắt sưng, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến quá trình trao đổi chất.

Nữ diễn viên cho biết quyết định công khai tình trạng sức khỏe để khán giả hiểu hơn về những thay đổi ngoại hình của mình trong thời gian qua. Sau khi sinh con, cô gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng và phải kiêng khem nghiêm ngặt. Thanh Trúc kể: "Có thời gian, tôi giảm xuống còn khoảng 55 kg. Khi về quê chồng, mọi người nói tôi ốm quá, mặt hốc hác quá, làm việc vất vả mà còn kiêng khem thì không tốt cho sức khỏe nên tôi quyết định tạm dừng quá trình giảm cân. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng rưỡi, tôi đã tăng lại 5 kg".

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh, nữ diễn viên cho biết cô tuân thủ phác đồ điều trị và duy trì việc uống thuốc đều đặn hằng ngày. Hiện cô ưu tiên chăm sóc sức khỏe, đồng thời điều chỉnh chế độ sinh hoạt để cải thiện thể trạng trước khi thực hiện những kế hoạch tiếp theo của bản thân.

Không chỉ cân nặng thay đổi, sức khỏe của Thanh Trúc cũng giảm sút rõ rệt. Nếu trước đây cô có thể tập gym khoảng 5 tiếng mỗi ngày thì hiện nay chỉ cần tập vài bài đã cảm thấy mệt và khó thở. Trong chuyến công tác tại Úc cùng chồng gần đây, nữ diễn viên còn bị đau họng kéo dài và hụt hơi khi phải di chuyển nhiều.

Bên cạnh những chia sẻ về sức khỏe, Thanh Trúc cũng lên tiếng trước thắc mắc của nhiều người về các clip vợ chồng thường xuyên trêu chọc, cãi vã trên mạng xã hội. Theo cô, đây chỉ là những tình huống được xây dựng nhằm mang tính giải trí. Nữ diễn viên cho biết Châu Khải Phong là người khá nóng tính, song cả hai luôn biết nhường nhịn và dung hòa để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trước đó, cô cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn sinh thêm con và cho biết sẽ tạm gác công việc diễn xuất để tập trung cho kế hoạch này trước khi trở lại màn ảnh.

Thanh Trúc sinh năm 1986, được khán giả biết đến qua các bộ phim Mưa thủy tinh, Hướng nghiệp, Sóng đời, Vạn dặm nhân sinh, Mộng phù du, Chồng người ta... Cô từng đoạt giải Mai Vàng 2009 ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất và vào top 3 HTV Awards 2010.