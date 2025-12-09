Diễn viên Thương Tín: Để lại cho đời những thước phim...

Tin diễn viên Thương Tín qua đời không gây đột ngột cho giới mộ điệu vì từng bị bệnh tật hoành hành vào những năm tháng cuối khi kinh tế thiếu trước hụt sau. Tuy nhiên, những tác phẩm điện ảnh ông tham gia vẫn còn mãi trong ký ức khán giả.

Khởi nghiệp dưới ánh đèn sân khấu

Sinh ra tại Phan Rang, Thương Tín lại thành danh ở đất Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, ông tham gia Đoàn kịch Cửu Long Giang rồi Đoàn kịch Kim Cương, đóng chung với "kỳ nữ" Kim Cương qua các vở Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Trà hoa nữ, Huyền thoại mẹ…

Thương Tín thủ vai Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn ẢNH: T.L

Có thể nói, sau năm 1975, sân khấu miền Nam mãi ghi dấu những nghệ sĩ kịch nói như Kim Cương, Nguyễn Chánh Tín, Thương Tín… và Thương Tín luôn là diễn viên đầy nam tính qua lối diễn xuất riêng. Nhận định về nam diễn viên, NSND Kim Cương bày tỏ: "Thương Tín luôn đóng kép chánh, lúc nào cũng thăng hoa. Đó là một nghệ sĩ rất có tài, một trong những kép hiếm hoi đóng chung với tôi cực kỳ hợp. Không chỉ kịch nói, bên điện ảnh cậu ấy cũng xuất sắc".

Nghệ sĩ Kim Cương cũng là người hỗ trợ rất nhiều cho Thương Tín trong những tháng ngày cùng cực.

Trước đó, trên sân khấu Đoàn kịch Cửu Long Giang, Thương Tín tham gia diễn chính các vở như: Xa thành phố yêu dấu, Mối tình qua tết Liboong, Coi mắt, Giã từ những đêm trắng… Ông phối hợp cùng nữ nghệ sĩ Kim Cúc làm nam - nữ chính của đoàn. Cả hai đóng rất hay, được khán giả khen ngợi. Lối diễn ấn tượng của Thương Tín để lại trong lòng giới mộ điệu như một "nam thần" với gương mặt đẹp, sáng sân khấu, nét diễn mạnh mẽ, nam tính và cực kỳ duyên.

Thương Tín đóng thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa ẢNH: T.L

Ký ức của thế hệ 6X, 7X

Thập niên 1980, khán giả khó mà quên được 2 nam ngôi sao của điện ảnh phương Nam cùng mang tên Tín. Đó là Nguyễn Chánh Tín và Thương Tín qua 2 bộ phim kinh điển: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn.

Thương Tín từng thủ vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng ở tập 5 và 6 mang tên Trời xanh qua kẽ lá, Lời cảnh cáo cuối cùng của series Ván bài lật ngửa do Lê Hoàng Hoa đạo diễn. Ánh mắt, gương mặt ông đều toát lên vẻ nham hiểm, xảo quyệt của nhân vật. Dù không xuất hiện nhiều nhưng Thương Tín vẫn được công chúng ghi nhớ. Sau này khi nhắc đến Ván bài lật ngửa, Thương Tín luôn là một trong những cái tên được nhớ đầu tiên.

Tuy nhiên, phải đến vai Sáu Tâm - đội trưởng đội 5 Biệt động Sài Gòn trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Long Vân, Thương Tín mới thật sự nổi danh trên màn bạc. Nhiều khán giả vẫn còn nhớ rõ, ngày ấy để thấy Sáu Tâm buộc phải chen lấn mua vé xem Biệt động Sài Gòn. Những ai từng lót dép ngồi bệt dưới đất xem phim này khi đội chiếu bóng lưu động về những vùng xa xôi ắt hẳn sẽ nhớ những tiếng vỗ tay vang dội khi Sáu Tâm xuất hiện trên màn bạc "dã chiến" giữa cánh đồng, với tiếng máy chiếu phim đen trắng chạy rè rè. Tất cả là ký ức của tuổi thơ.

Vai Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng ẢNH: T.L

Hai năm sau khi đóng Biệt động Sài Gòn, Thương Tín tiếp tục vào vai tướng cướp trong phim Săn bắt cướp do Trần Phương đạo diễn, đóng chung với ngôi sao Trọng Trinh, Lê Khanh... Năm 1990, ông thủ vai Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng của đạo diễn Hồng Sến, quy tụ các diễn viên: Thúy An, Quang Đại, Mai Phương…

Sau này, các phim như Ngũ quái Sài Gòn (2006), Anh chỉ có mình em (2006), Sau ánh hào quang (2009), Đoạt hồn (2014)… đều in đậm diễn xuất của ông.

Bộ phim cuối của sự nghiệp

Ít ai ngờ ngôi sao điện ảnh, sân khấu với hào quang danh vọng vào cuối đời tham gia một tác phẩm không cần phải diễn!

Ở tuổi 68, Thương Tín lần cuối xuất hiện trước khán giả trong phim Cu li không bao giờ khóc của đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân. Hồi phục sau tai biến, Thương Tín phải ngồi xe lăn với gương mặt hốc hác tiều tụy, diễn như không diễn. Ông vào vai thông gia với gia đình bà Nguyện (NSND Minh Châu). Phạm Ngọc Lân nói anh muốn mời Thương Tín vào vai này như lời tri ân với một ngôi sao điện ảnh của đất nước. Thời điểm tham gia phim (năm 2022), sức khỏe của Thương Tín suy yếu nghiêm trọng. Ông đi lại cực kỳ khó khăn, giọng nói run run, không còn rõ ràng. Đạo diễn Phạm Ngọc Lân từng thừa nhận, anh luôn có cảm giác đây có thể là bộ phim cuối cùng mà Thương Tín đủ sức tham gia. Và đúng là như thế! Diễn xuất của ông trong phim này chân thật đến thắt lòng, như những gì ngoài cuộc đời thực ông đang phải gánh.

Thương Tín và NSND Minh Châu trong phim Cu li không bao giờ khóc ẢNH: ĐPCC

NSND Minh Châu thì tiết lộ Thương Tín là bạn thân với chồng bà. Mỗi lần ra Bắc ông đều ghé nhà chơi, nói đủ thứ chuyện trên đời. Được đóng chung bộ phim cuối trong sự nghiệp của ông bà rất vui vì đó là một tài năng thật sự.

Diễn viên Hà Xuyên thủ vai Ngọc Mai (Z20) trong Biệt động Sài Gòn ngậm ngùi: "Xin vĩnh biệt Sáu Tâm... Anh đã mất tại quê nhà. Vẫn biết là như thế, sớm hay muộn nhưng sao vẫn xót xa cho một số phận. Tôi và Thương Tín từng đóng chung trong Biệt động Sài Gòn và Dòng kênh xanh của đạo diễn Lê Dân. Tới nay dàn diễn viên phim Biệt động Sài Gòn rơi rụng gần hết. Các anh đã gặp nhau trên thiên đàng... Trước khi đóng phim chung với nhau tôi từng được xem Thương Tín diễn kịch và rất mê cách vào vai, cách diễn của Thương Tín. Anh sinh ra để diễn, tôi luôn nghĩ thế. Tôi và Thương Tín cùng sinh năm 1956, tuổi con khỉ nên về tính cách cũng có nét tương đồng. Có mấy con khỉ đã đi trước rồi: Trần Vân, Phương Thanh, Hoàng Dũng nay thêm khỉ Thương Tín".

Vĩnh biệt Thương Tín. Giờ đây chắc rằng ông đã gặp lại Nguyễn Thành Luân - Nguyễn Chánh Tín. Hai ngôi sao điện ảnh cùng tên Tín, cùng đạt đến những vinh quang mà sự nghiệp mang lại nhưng lại long đong vào những năm tháng cuối đời...