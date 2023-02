Diễn viên Thùy Trang: Tôi không phải gu của đại gia

Thùy Trang hài lòng về cuộc sống hiện tại NVCC

Thùy Trang được đánh giá là một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ. Tên tuổi của cô ghi dấu ấn qua các phim truyền hình như Gió nghịch mùa, Đồng tiền muôn mặt, Một cuộc đua, Mặt nạ thiên thần, Khi thân chủ là người tình, Gạo nếp gạo tẻ... và gần đây nhất là vai bà Hà trong Nữ chủ.

Thoải mái chia sẻ về công việc nhưng Thùy Trang khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. 17 năm theo nghề, nữ diễn viên cho biết cô hài lòng với vị trí hiện tại, không muốn xuất hiện trên báo chí với ồn ào.

Tôi tự tin vào vị trí của mình

* Từng được yêu thích bởi các tuyến nhân vật hiền lành, nhu mì và có phần bất hạnh, vì sao vài năm trở lại đây Thùy Trang lại đóng những vai vai ác, mưu mô?

- Diễn viên Thùy Trang: Trước đây khi mới vào nghề, tôi chuyên trị những vai chính diện, tuyến nhân vật hiền lành, chịu thương chịu khó, lúc nào cũng bị bắt nạt. Khoảng 7, 8 năm trở lại đây, tôi muốn thay đổi hình tượng của mình nên từ chối những vai hiền lành đến khờ khạo như ngày xưa. Tôi muốn cho khán giả thấy mình đa màu sắc, có thể thể hiện được nhiều tính cách nhân vật chứ không muốn cứ xuất hiện là khán giả đoán được vai. Tôi thấy mình đã thay đổi hình ảnh rất nhiều qua những bộ phim.

* Nhiều diễn viên ngại tham gia vai phản diện vì sợ khán giả chửi. Thậm chí có nhiều trường hợp bị công kích, đe dọa trên mạng xã hội. Chị có sợ không?

- Tôi biết có nhiều đồng nghiệp ngại đóng những vai quá ác hoặc nhân vật người thứ ba vì sợ bị "ném đá". Nhưng theo tôi khán giả bây giờ rất thông minh, họ phân biệt đâu là phim, đâu là đời. Và dù có bị chửi, bị khán giả ghét trên phim cũng chẳng sao, miễn là ngoài đời mình không giống như nhân vật trong phim là được.

Thùy Trang từ chối nhận những vai hiền lành, muốn làm mới hình ảnh qua vai ác NVCC

* Nhiều diễn viên tâm sự cát sê phim truyền hình hiện tại khá thấp, không đủ để trang trải cuộc sống. Với Thùy Trang thì sao?

- Nếu nói về cuộc sống khó khăn thì tôi nghĩ tất cả các ngành nghề đều khó khăn cả chứ không riêng gì showbiz. Tôi nghĩ khi có quá nhiều diễn viên thì miếng bánh sẽ bị chia nhỏ đi, cát sê cũng thấp hơn trước. Bản thân tôi sống trọn với nghề và cảm thấy hài lòng với mọi thứ. Người ta có câu là "liệu cơm gắp mắm", nếu mình thấy hài lòng, biết cách chi tiêu thì sẽ ổn. Còn nếu mình muốn cuộc sống xa hoa, đòi dư dả thì không thể đủ được vì không biết bao nhiêu mới là đủ. Tùy quan điểm sống của từng người, có người ra đường chỉ muốn đắp lên mình toàn hàng hiệu, nhưng có người lại thấy chỉ cần thoải mái là được. Bản thân tôi thấy hài lòng khi mình có mái nhà để đi về, có công việc mình yêu thích.

* Trước sự xuất hiện của nhiều diễn viên trẻ, tài năng, chị có sợ vị trí của mình bị lung lay?

- Tôi hay xem phim cả trong và ngoài nước thì thấy các diễn viên trẻ lên rất nhanh vì họ trẻ, đẹp và giỏi. Nhưng rõ ràng vị trí của mỗi người sẽ không thay đổi. Họ có sự tươi trẻ, nhưng đàn anh đàn chị lại có sự mặn mòi mà lớp trẻ không có được. Đó là điểm mạnh của mỗi người, chính vì thế tôi hoàn toàn tự tin vào vị trí của mình. Khán giả là những người xem và đánh giá. Mình có vai diễn hay và khán giả sẽ nhớ tới mình. Tôi biết vị trí của mình ở đâu và tự tin với khả năng của mình.

* Thùy Trang nghĩ sao về chuyện diễn viên không thoát được vai khi đóng cảnh tình cảm sau khi bộ phim kết thúc?

- Từ lúc vào nghề, tôi đóng khá nhiều phim và có những chuyện tình yêu đương thắm thiết với các trai đẹp. Nhưng với tôi thì mọi thứ đều chỉ dừng lại ở phim trường chứ chưa bao giờ đi xa hơn. Dù vậy, có rất nhiều diễn viên bước ra từ phim và nên duyên vợ chồng. Có lẽ là họ gặp đúng lúc, đúng người. Còn về phía mình, tôi luôn kiểm soát tốt cảm xúc trong phim và kể cả ngoài cuộc sống.

Nữ diễn viên nói cô biết vị trí của mình ở đâu và tự tin với khả năng của mình NVCC

* Khi tìm kiếm tên Thùy Trang sẽ ra rất nhiều nghệ sĩ và hình ảnh của chị bị lẫn trong rất nhiều tên tuổi khác. Chị có bao giờ nghĩ đến việc đổi nghệ danh để được biết đến nhiều hơn không?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó và cũng không buồn khi tìm kiếm tên mình lại hiện ra rất nhiều nhân vật khác. Khán giả nhớ đến tôi qua các vai diễn, bộ phim tôi từng tham gia. Với tôi đó là niềm vui. Tôi thích khán giả nhắc đến nhân vật của mình trong phim hơn là biết về những chuyện đời tư của mình. Ai cũng nói tôi làm nghề an toàn quá, nhưng theo tôi thì do mỗi người một tính cách. Nếu ai cũng khoe khoang, phơi bày đời tư của mình ra thì đôi khi khán giả lại không quan tâm đến sản phẩm của họ.

Tôi bị đồn thích con gái

* Sau nhiều năm làm nghề, Thùy Trang thấy mình có gì?

- Nghệ thuật cho tôi nhiều thứ. Dù cuộc sống không quá xa hoa nhưng tôi hài lòng với nó. Tôi được sống trong nhân vật với những vai diễn rất hay, được mọi người yêu quý và ba mẹ tự hào về mình. Cách mà tôi chọn khi tham gia nghệ thuật là bình yên nên tôi thấy hài lòng với mọi thứ hiện tại. Mình không phù hợp với những chốn đông đúc, những nơi không thuộc về mình. Dĩ nhiên ai làm nghề cũng muốn đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp nhưng đỉnh cao của mỗi người là khác nhau. Tôi không muốn mỗi ngày đều xuất hiện trên mặt báo với những câu chuyện giật gân, ồn ào. Tôi chỉ muốn được nhắc đến với nhân vật mình tham gia.

Người đẹp 8X chia sẻ cô muốn được nhắc đến với các nhân vật mình tham gia trong phim hơn là những chuyện đời tư NVCC

* Quan điểm về sự nổi tiếng trong nghề diễn viên với chị thế nào?

- Nếu mọi người quan sát nền điện ảnh của các nước sẽ thấy họ phân biệt rõ giữa hai dòng diễn viên gồm thực lực và giải trí. Những diễn viên giải trí họ rất rầm rộ, nhưng rồi sẽ qua rất mau. Còn diễn viên thực lực thì sẽ đi cùng năm tháng, được đánh giá cao. Có thế các diễn viên trẻ bây giờ chỉ cần có nhan sắc, hoặc nổi lên từ hiện tượng mạng sẽ lên rất nhanh. Nhưng nếu họ không có đóng góp gì cho nghệ thuật thì cũng sẽ bị trôi vào quên lãng. Còn những nghệ sĩ ghi được dấu ấn trong các tác phẩm nghệ thuật sẽ tồn tại với thời gian. Nếu nói về tham vọng thì ai cũng có, nhưng tham vọng của tôi khác với mọi người. Tôi không muốn đi lên bằng con đường scandal. Tôi nghĩ mình cũng không có đủ bản lĩnh để chịu đựng được thị phi phía sau.

* Có bao giờ Thùy Trang chạnh lòng khi so sánh mình với những đồng nghiệp cùng trang lứa không?

- Tôi không bao giờ so sánh vì mỗi người là một cá thể, tính cách khác nhau và chọn cho mình con đường đi riêng. Khi mới bước chân vào trường sân khấu, trong lớp tôi là người tỏa sáng sớm nhất. Tôi đi show liên tục, trong khi một số bạn lúc nào cũng chỉ học trên lớp. Thậm chí tôi còn bị ghét, họ thấy rằng tôi không chăm học, cũng chẳng giỏi, chỉ đẹp hơn mà nhiều show, nhiều phim như thế. Nhiều lúc tôi nhờ nhưng các bạn còn không điểm danh giúp nên tôi phải thi lại môn. Nhưng tôi thấy không sao, được cái này thì mất cái kia. Sau này ra trường thì mỗi người lại chọn cho mình con đường đi riêng, màu sắc riêng nên tôi chẳng phải so sánh với ai cả. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp lại nhau, đi cà phê trò chuyện. Vì tôi đã chọn con đường đi an toàn nên cứ vậy mà đi.

Thùy Trang nói không với scandal, tự thấy mình không đủ bản lĩnh để chịu đựng được thị phi phía sau NVCC

* Vì sao Thùy Trang hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm?

- Tôi chỉ chia sẻ với người thân của mình, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Bên cạnh đó, tôi thấy mình cũng chẳng có gì nhiều để chia sẻ. Cuộc sống của tôi khá đơn giản và bản tính cũng thẳng thắn. Tôi yêu ai sẽ nói yêu, ghét thì nói ghét, thậm chí không thích ai tôi sẽ tỏ thái độ. Mọi thứ của tôi rõ ràng, đơn giản chứ không cầu kỳ.

* Thùy Trang có nghĩ việc kín tiếng trong showbiz là điều dại dột vì đôi lúc đời tư giúp tên tuổi của chị nổi hơn?

- Theo tôi thì mỗi người một tính cách, quan điểm khác nhau. Có những người rất thích khoe, về cuộc sống, tình yêu, gia đình và vật chất. Còn với mình, tôi muốn giấu cho bản thân hơn. Đúng là có nhiều người muốn nổi lên từ scandal, chiêu trò tình cảm. Nhưng có lẽ tôi sợ ảnh hưởng đến gia đình. Tôi không muốn những điều tiếng xấu, những tin tức không hay trên mặt báo lan truyền đến tai phụ huynh. Tôi không muốn làm ba mẹ buồn.

* Với một cô gái xinh đẹp, được nhiều người biết đến như Thùy Trang chắc hẳn sẽ có nhiều đại gia theo đuổi?

- Tôi thấy mình không phải là gu của đại gia. Những cô gái chân dài, xinh đẹp, sexy mới là gu của đại gia. Còn tôi là gu của những diễn viên, những chàng trai học thức hơn.

Nữ diễn viên không áp lực chuyện kết hôn, sinh con vì tin mọi thứ do duyên số NVCC

* Thùy Trang có đặt mục tiêu cho việc kết hôn, sinh con không?

- Nói thì có vẻ hơi sách vở nhưng tôi nghĩ mọi thứ là do duyên, không phải cứ muốn hay đặt mục tiêu là được. Tôi nghĩ công việc thì có thể nhưng chuyện tình cảm thì không thể. Mọi người hay nghĩ tôi có mà giấu. Thậm chí tôi còn nghe tin đồn rằng tôi thích con gái. Một lần nữa tôi xin đính chính ở đây, tôi sẽ rung động trước một chàng trai có vẻ bề ngoài trí thức, tính cách hài hước và biết chiều chuộng. Tôi không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, miễn là chúng ta vui và hạnh phúc. Thực tế có nhiều chuyện tình mình nghĩ đó là đôi đũa lệch nhưng họ lại rất hạnh phúc và nắm tay nhau suốt chặng đường dài. Còn hơn một cô gái lấy chồng đại gia rồi lại bị đánh, phải ly hôn, chia tài sản.

* Gia đình có hối thúc chị chuyện lập gia đình không?

- Trước đây ba mẹ tôi khá khó tính. Giai đoạn tôi tầm hai mấy tuổi, ba mẹ hay hỏi tôi quen ai, hay khen chê người này người kia khi người ta có ý với mình. Nhưng tầm 5 năm trở lại đây thì ba mẹ không hỏi nữa vì sợ tạo áp lực cho tôi, sợ tôi đưa ra những lựa chọn sai lầm.

* Hạnh phúc của chị hiện tại là gì?

- Về phim ảnh, tôi thích được lựa chọn những kịch bản hay. Hồi trước mới vào nghề, khi mình còn là diễn viên trẻ thì mỗi khi có phim mời, mình đều sẽ nhận. Còn bây giờ khi đã có chút vị trí rồi thì tôi thích được chọn. Còn về chuyện cá nhân, hạnh phúc của tôi là gia đình luôn bình an, hạnh phúc.

* Xin cảm ơn diễn viên Thùy Trang về những chia sẻ!