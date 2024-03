Diễn xuất của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won bùng nổ, rating phim mới tăng vọt

Khán giả kỳ vọng Nữ hoàng nước mắt sớm lập kỷ lục rating POSTER PHIM

Hai tập phim mới nhất Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) thu hút đông đảo người xem với cách khéo léo đi sâu vào những suy nghĩ của đôi vợ chồng Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won). Trong khi tập 3 khai thác từ góc nhìn của Hong Hae In, thì đến tập 4 phát sóng tối 17.3 tác phẩm tập trung vào dòng cảm xúc của Baek Hyun Woo.

Baek Hyun Woo vô thức dần thay đổi mỗi khi đối mặt với Hong Hae In. Anh dao động trước những đụng chạm hay lời khen của Hong Hae In, chủ động mua giày thể thao tặng vì lo lắng cô bị té, mang bánh nóng về cho vợ, bảo vệ cô khỏi sự trách móc vô cớ từ mẹ, ghen tuông với Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon)… Đặc biệt, quá khứ cả hai từng có một đứa con nhưng chưa kịp chào đời cũng được hé lộ.

Cặp đôi từng mong ngóng đứa con đầu lòng CẮT TỪ PHIM

Về phía Hong Hae In, cô cũng có nhiều hành động tích cực hơn. Nàng tiểu thư nhà tài phiệt bất ngờ về quê chồng để giúp đỡ bố chồng Baek Doo Gwan (Jeon Bae Soo) trong chiến dịch tranh cử trưởng làng. Người đẹp không chỉ chiếm cảm tình nhà chồng mà còn được cả dân làng yêu mến.

Song, lần Hong Hae In về nhà chồng này cũng đánh dấu bước ngoặt mới trong mối quan hệ của cả hai. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc bệnh tình Hong Hae In bất ngờ tái phát khiến cô mất phương hướng, đi lạc trong ngôi làng. Baek Hyun Woo không liên lạc được với Hong Hae In đã rơi vào trạng thái hoảng loạn đi tìm vợ khắp nơi.

Diễn xuất của Kim Ji Won nhận "cơn mưa" lời khen CẮT TỪ PHIM

Baek Hyun Woo thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy Hong Hae In giữa đêm tối. Sau những lời lớn tiếng cãi vã, Hong Hae In cuối cùng cũng thừa nhận tình trạng sức khỏe bất ổn cũng như bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt chồng. Baek Hyun Woo đau lòng khi lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt đáng thương của vợ và đã chạy đến nhanh chóng ôm lấy cô.

Tập 4 Nữ hoàng nước mắt khép lại với khoảnh khắc Baek Hyun Woo và Hong Hae In rơi nước mắt ôm nhau, gợi lên cảm giác xót xa. Đây cũng là cảnh phim mà Kim Soo Hyun và Kim Ji Won gây ấn tượng với diễn xuất bùng nổ truyền tải nhiều cảm xúc, khiến khán giả vừa đau lòng vừa thấu hiểu tình cảnh của hai nhân vật chính.

Cảnh phim ấn tượng trong tập 4 CẮT TỪ PHIM

Màn thể hiện xuất sắc của bộ đôi Kim Soo Hyun và Kim Ji Won thúc đẩy người xem tò mò hơn về số phận của Baek Hyun Woo và Hong Hae In, cũng như diễn biến tiếp theo của Queen of Tears. Người hâm mộ tác phẩm mong mỏi cả hai nhân vật sẽ nhận cái kết có hậu.

Rating tập 4 Nữ hoàng nước mắt có màn bứt phá lớn, vươn lên 13% trên toàn Hàn Quốc, tăng hơn 3,4% so với tập 3. Đồng thời, Queen of Tears cũng đang đứng đầu bảng xếp hạng top phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất tuần của Good Data Corporation. Ngoài ra, Kim Soo Hyun và Kim Ji Won lần lượt đứng nhất và nhì trong danh sách dàn diễn viên phim truyền hình xứ kim chi gây tiếng vang nhất tuần.

Biểu cảm gương mặt của Kim Soo Hyun biến hóa không ngừng trong những cảnh bi và hài ở Nữ hoàng nước mắt CẮT TỪ PHIM

Nữ hoàng nước mắt do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Queen Of Tears quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Bộ phim chiếu tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.