Diệp Bảo Ngọc kín tiếng ở tuổi 33, tiết lộ cuộc sống mẹ đơn thân

Sau Lật mặt hay Làm giàu với ma, Diệp Bảo Ngọc trở lại màn ảnh rộng với vai Mon trong Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Tác phẩm kinh dị do Đỗ Quốc Trung làm đạo diễn, hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé, thu hơn 30 tỉ đồng trong những ngày chiếu sớm.

Diệp Bảo Ngọc được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc

Trong dự án lần này, ngoài đóng cùng dàn sao Việt, Diệp Bảo Ngọc còn có dịp hợp tác với diễn viên đến từ Thái Lan - Nina. Người đẹp cho biết cả hai dễ dàng kết nối khi sao nhí ở độ tuổi tương đồng với con trai của mình, từ đó giúp cô thấu hiểu về tâm lý và nhu cầu của bạn diễn khi vào vai mẹ con. Diệp Bảo Ngọc đánh giá cao khả năng diễn xuất của Nina, đồng thời ấn tượng với tác phong làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc trên phim trường, cho rằng đây là một trải nghiệm đáng quý đối với mình.

Về danh xưng “diễn viên trăm tỉ”, Diệp Bảo Ngọc không dám nhận vì thấy mình còn nhỏ bé. Theo cô, một tác phẩm điện ảnh là công sức của hàng trăm con người và sự ủng hộ của hàng triệu khán giả chứ không phải của riêng cô. “Nhưng nếu mọi người yêu thương như vậy, tôi biết ơn rất nhiều. Điều đó sẽ được tôi thể hiện thông qua việc cố gắng nhiều hơn trong những vai diễn sắp tới”, cô bày tỏ.

Diệp Bảo Ngọc ở tuổi 33

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng mang đến cho Diệp Bảo Ngọc nhiều trải nghiệm khi quay hình ở vùng Tây Bắc

Nói về việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng, Diệp Bảo Ngọc cho biết vì thời gian quay phim không quá dài nên khi tập trung cho dự án, cô nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình để chăm sóc con trai. Bên cạnh đó, nữ diễn viên nhận xét con đã lớn, khá tự lập và hiểu được tính chất công việc của mình nên bản thân không gặp nhiều trở ngại trong quá trình thực hiện Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng.

“Bậc làm cha, làm mẹ cũng chỉ muốn con vui thôi. Khi tôi đi quay, nếu bé cảm thấy nhớ và muốn về với ba cũng được, còn bé muốn ở nhà ngoại cũng được. Hoặc lúc con rảnh, tôi cũng cho bé lên Mộc Châu khoảng 10 ngày”, cô cho hay.

Dù bận rộn với sự nghiệp nghệ thuật lẫn kinh doanh song Diệp Bảo Ngọc luôn dành thời gian chăm sóc con trai. Mỗi sáng cô sắp xếp đưa bé đi học rồi trở lại với guồng quay công việc, sau đó tranh thủ đón con về. Cô nói bản thân luôn tận dụng thời gian để hai mẹ con được kết nối nhiều hơn.

“Ngoài là diễn viên, tôi cũng chỉ là một người mẹ bình thường như những người mẹ khác. Những lúc rảnh, tôi trò chuyện, học bài cùng con hay chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống, cho bé nói lên quan điểm của mình”, Diệp Bảo Ngọc tâm sự.

Diệp Bảo Ngọc luôn nỗ lực cân bằng công việc và làm tốt vai trò một người mẹ

Nói về lý do hạn chế chia sẻ về con trước truyền thông, nữ diễn viên cho biết cô tôn trọng quyền riêng tư của bé. Theo cô, con trai đang ở tuổi nhạy cảm nên cô thường phải xem xét bé có đồng ý với điều đó hay không. “Nếu con cảm thấy thoải mái, tôi sẽ chia sẻ. Con tôi rất thích sự riêng tư, đó là lý do tôi không nhắc nhiều”, sao nữ trải lòng.

Diễn viên phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng nhận xét trước đây, con trai là người sống khép kín. Nên trong vai trò một người mẹ, cô cố gắng tạo cho bé cảm giác an toàn, không áp đặt, không phán xét. Theo Diệp Bảo Ngọc, mỗi người đều có quan điểm riêng và cô luôn tạo điều điều kiện để con nói ra những suy nghĩ của mình. Kể cả việc bé đi du học, sao nữ 9X chỉ đóng vai trò định hướng, còn con vẫn sẽ là người đưa ra quyết định.

“Vì đôi khi những cái mình muốn không phải những cái bé muốn. Cho nên tôi luôn cho con lựa chọn, còn bản thân chỉ giải thích cho bé rằng nếu đi đường này sẽ đến đâu. Tôi quan điểm dạy con phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Khi tôi dạy như vậy, bé trở thành người có lập trường, biết mình muốn gì và phải làm sao để đạt được điều đó. Có nhiều bạn ở tuổi teen bất mãn vì ba mẹ không thấu hiểu. Tôi đã đọc được điều đó nên có cách ứng xử để giữa mình và bé không có khoảng cách”, Diệp Bảo Ngọc tâm sự.