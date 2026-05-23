Diệp Lâm Anh làm rõ phát ngôn gây bàn tán

Fanpage 'Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh' (PC04) thời gian qua nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận khi liên tục cập nhật thông tin liên quan đến các chuyên án triệt phá tội phạm và chiến dịch phòng chống ma túy. Trong bối cảnh showbiz xuất hiện nhiều ồn ào liên quan đến chất cấm, mọi động thái dưới các bài đăng của fanpage này cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận.

Mới đây, dưới một bài đăng thông báo sẽ tiếp tục công bố thêm thông tin liên quan các đối tượng trong đường dây ma túy, Diệp Lâm Anh bất ngờ để lại bình luận: “Con beat số mấy đây?”. Dù không nhắc đến bất kỳ cá nhân nào, màn tương tác này nhanh chóng bị chụp lại và lan truyền trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Nhan sắc của Diệp Lâm Anh trong bộ ảnh quảng bá MV Moonlight của nhóm nhạc LUNAS ẢNH: NSX MV MOONLIGHT

Từ một câu bình luận ngắn, nhiều bài đăng bắt đầu gán ghép tên của các nhân vật khác, cho rằng nữ ca sĩ đang “ẩn ý” nhắc tới ai đó giữa thời điểm nhiều vụ việc liên quan chất cấm gây xôn xao dư luận. Chính điều này khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi.

Diệp Lâm Anh bày tỏ quan điểm

Tối 22.5, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh đăng tải tâm thư khá dài, cho biết cô cảm thấy tiếc khi “phần lớn sự tiêu cực lại bắt nguồn từ những suy diễn, cắt ghép và quy chụp thiếu kiểm chứng”.

Theo nữ ca sĩ, mạng xã hội hiện vận hành quá nhanh, chỉ từ một bình luận đơn giản nhưng qua nhiều trang đăng tải theo hướng “giật tít”, nội dung có thể bị biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác với ý nghĩa ban đầu. Cô cho rằng nhiều người chưa tìm hiểu rõ nguồn gốc sự việc nhưng vẫn tham gia công kích, chế giễu hoặc đẩy câu chuyện đi xa hơn.

Diệp Lâm Anh khẳng định việc cô tương tác với fanpage PC04 không phải chuyện mới. Nữ ca sĩ cho biết bản thân đã đồng hành, ủng hộ các hoạt động của lực lượng này trong thời gian dài và thường xuyên tương tác với fanpage nên được gắn huy hiệu “fan cứng”.

“Bình luận của tôi hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm tới chiến dịch cũng như công việc của các đồng chí công an”, cô bộc bạch.

Tuy nhiên, từ một bình luận “không nhắc tới bất kỳ cá nhân nào”, một số trang mạng lại cố tình dẫn dắt theo hướng “ẩn ý”, tạo liên tưởng thành câu chuyện mâu thuẫn hay “đá xéo” giữa người này với người khác.

Trong bài đăng, Diệp Lâm Anh cũng bày tỏ quan điểm về cách một bộ phận cư dân mạng tiếp cận thông tin liên quan các vụ việc ma túy. Theo cô, điều đáng chú ý hơn phải là tính chất nghiêm trọng của vấn nạn xã hội, thay vì chỉ chờ xem trong danh sách những người vi phạm có nghệ sĩ hay người nổi tiếng hay không.

“Có vẻ như với nhiều người, mọi chuyện chỉ trở nên thú vị khi có drama để bàn tán, chế giễu và công kích”, nữ ca sĩ viết.

Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh đưa ra ba thông điệp. Thứ nhất, cô tiếp tục ủng hộ các chiến dịch và hoạt động của lực lượng PC04 trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Thứ hai, cô khẳng định bình luận của mình không nhắm tới bất kỳ cá nhân nào, mọi suy diễn đều đến từ cách hiểu chủ quan của một bộ phận người dùng mạng xã hội. Cuối cùng, nữ ca sĩ mong các trang mạng và đơn vị truyền thông tôn trọng tên tuổi, hình ảnh cá nhân của cô, không cố tình đặt tên cô cạnh những câu chuyện không liên quan để tạo tương tác.

Ngoài ra, Diệp Lâm Anh cũng đề nghị hạn chế sử dụng lại những hình ảnh cũ của cô từ nhiều năm trước cho mục đích “câu view”.

Ở cuối bài đăng, nữ ca sĩ gửi lời kêu gọi mọi người giữ sự bình tĩnh, văn minh khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội. “Cuộc sống ngoài kia đã có quá nhiều áp lực rồi, đừng để mạng xã hội trở thành nơi khiến chúng ta thêm nặng nề mỗi ngày”, cô chia sẻ.