Điệp viên phương Tây nói Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân

Các cơ quan tình báo phương Tây không thấy dấu hiệu nào cho thấy Iran đang làm giàu uranium để chế tạo “vật liệu cấp độ bom hạt nhân”. Đó là thông tin do tờ New York Times đưa ra, dựa theo các nguồn tin.

Mặc dù đã phát hiện được Iran đang tiến hành hoạt động tại các địa điểm hạt nhân, bao gồm cả những địa điểm bị hư hại do các cuộc tấn công trong năm 2025, bài báo cho biết không có hoạt động làm giàu cấp cao nào đang diễn ra.

Mùa hè năm 2025, Mỹ và Israel đã thực hiện các cuộc tấn công phối hợp vào các cơ sở hạt nhân của Iran, với lý do là là nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, dù Iran luôn phủ nhận tham vọng đó. Các cuộc tấn công nhắm vào các nhà máy làm giàu Fordow và Natanz và trung tâm nghiên cứu Isfahan.

Trong bài báo đăng hôm 29.1, tờ New York Times khẳng định uranium được chôn tại các địa điểm bị tấn công vẫn còn nguyên vẹn. Đây là vật liệu gần nhất với mức độ chế tạo vũ khí của Iran.

Hoạt động đang diễn ra tại các địa điểm này dường như chỉ giới hạn ở việc đào xới nhằm tạo ra các cơ sở an toàn hơn. Theo tờ báo, không có địa điểm hạt nhân mới nào được phát hiện, mặc dù cũng đã quan sát thấy có hoạt động hạn chế tại hai địa điểm chưa hoàn thiện gần Natanz và Isfahan.

Hệ thống tên lửa phòng không S-200 được trưng bày cùng với các loại vũ khí hạng nặng khác, bao gồm tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không và máy bay không người lái, tại Quảng trường Baharestan ở Tehran (Iran), vào ngày 26.9.2024 ẢNH: AFP

Ông Trump trong năm 2025 tuyên bố các cuộc tấn công của nước này đã “xóa sổ” năng lực làm giàu uranium của Iran. Nhưng theo tài liệu Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới được công bố của Mỹ, đòn tập kích của Mỹ chỉ “làm suy giảm đáng kể” chương trình này.

Các nguồn tin nói với New York Times rằng sau khi thu hồi nhiên liệu đã chôn giấu, Iran có khả năng khởi động lại các máy ly tâm trong vòng hai tháng và đạt được mức độ làm giàu cấp vũ khí hạt nhân trong vòng một năm sau đó.

Trong tuần qua, ông Trump đã gia tăng mức độ đe dọa chống lại Iran, chuyển từ việc lên án phản ứng của nước này đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ đến đưa ra một tối hậu thư hạt nhân.

Hôm 28.1, ông Trump tuyên bố một “hạm đội khổng lồ” đang tiến về Iran, sẵn sàng sử dụng “vũ lực” trừ khi Tehran đàm phán một thỏa thuận hạt nhân. Đến hôm 30.1, Tổng thống Trump tuyên bố đã đặt ra thời hạn cho các cuộc đàm phán, và cảnh báo một cách khó hiểu rằng: “Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.

Iran đã có phản ứng cứng rắn khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói Tehran “sẵn sàng cho chiến tranh” và sẽ chỉ xem xét các đề xuất đàm phán của Mỹ nếu mối đe dọa quân sự được loại bỏ.

Hôm 30.1, khi ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để tìm hiểu một sáng kiến hòa giải, ông Araghchi nói các cuộc đàm phán “không thể diễn ra dưới bóng đen của các mối đe dọa”.

Người đứng đầu an ninh Iran, ông Ali Larijani, đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm 30.1, được cho là để thảo luận về các mối đe dọa của ông Trump.

Moscow đã kêu gọi Mỹ tránh hành động quân sự ở Iran và theo đuổi đàm phán. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong tuần rồi cảnh báo rằng “bất kỳ hành động vũ lực nào cũng chỉ có thể tạo ra hỗn loạn trong khu vực”, còn Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho hay Nga sẵn sàng giúp giảm bớt căng thẳng và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.