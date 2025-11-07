Điều bất ngờ bên trong mạng nhện lớn nhất thế giới

Một nhóm các nhà nghiên cứu mới đây công bố đã phát hiện mạng nhện khổng lồ nằm sâu trong hang Sulfur (hang Lưu Huỳnh) ở khu vực biên giới giữa Hy Lạp và Albania, theo trang Live Science.



Mạng nhện này trải rộng khoảng hơn 106 m2, được xem là hang nhện khổng lồ và hiếm có trong tự nhiên.

Mạng nhện lớn nhất từng được tìm thấy Ảnh: Chụp màn hình Live Science

Ông István Urák, phó giáo sư sinh học tại Đại học Sapientia Hungary cho biết khám phá này đã chứng minh rằng “thế giới tự nhiên vẫn chứa đựng vô số điều bất ngờ.”

Theo Newsweek, mạng nhện được tạo bởi hơn 111.000 con nhện thuộc hai loài Tegenaria domestica (nhện nhà) và Prinerigone vagans. Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận hai loài nhện vốn sống đơn độc lại "hợp tác" tạo nên một hệ thống mạng chung.

Các nhà nghiên cứu nhận định phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu mới về hành vi cộng sinh giữa các loài động vật vốn có tính lãnh thổ mạnh mẽ. Việc hai loài nhện hợp tác trong điều kiện cực đoan cho thấy khả năng thích nghi phi thường của sinh vật khi đối mặt với môi trường khắc nghiệt.

Hang Sulfur là môi trường khắc nghiệt khi thiếu ánh sáng mặt trời và nồng độ khí hydro lưu huỳnh độc hại cao. Hệ sinh thái ở đây được duy trì nhờ một chuỗi thức ăn đặc biệt bao gồm vi sinh vật nuôi sống ấu trùng và muỗi vằn, rồi đến lượt chúng trở thành nguồn thức ăn cho loài nhện.

Kết quả phân tích ADN cho thấy các loài nhện trong hang đã tiến hóa khác biệt so với họ hàng sống trên mặt đất, phản ánh quá trình thích nghi lâu dài với môi trường ngầm. Các nhà khoa học cho rằng chính bóng tối tuyệt đối trong hang có thể là yếu tố giúp chúng phát triển khả năng sống chung, thay vì cạnh tranh như trong tự nhiên.

Phát hiện này đang thu hút sự chú ý của giới khoa học quốc tế. Giới chuyên gia nhận định đây có thể là “thành phố nhện” lớn nhất từng được con người biết đến.