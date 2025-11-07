Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Điều bất ngờ bên trong mạng nhện lớn nhất thế giới

Khánh Huyền
Khánh Huyền
07/11/2025 16:39 GMT+7

Các nhà khoa học phát hiện mạng nhện khổng lồ với hơn 111.000 con nhện sinh sống trong bóng tối, hé lộ một hệ sinh thái ngầm kỳ bí và hiếm gặp.

Một nhóm các nhà nghiên cứu mới đây công bố đã phát hiện mạng nhện khổng lồ nằm sâu trong hang Sulfur (hang Lưu Huỳnh) ở khu vực biên giới giữa Hy Lạp và Albania, theo trang Live Science.

Mạng nhện này trải rộng khoảng hơn 106 m2, được xem là hang nhện khổng lồ và hiếm có trong tự nhiên.

Điều bất ngờ bên trong mạng nhện lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Mạng nhện lớn nhất từng được tìm thấy

Ảnh: Chụp màn hình Live Science

Ông István Urák, phó giáo sư sinh học tại Đại học Sapientia Hungary cho biết khám phá này đã chứng minh rằng “thế giới tự nhiên vẫn chứa đựng vô số điều bất ngờ.”

Theo Newsweek, mạng nhện được tạo bởi hơn 111.000 con nhện thuộc hai loài Tegenaria domestica (nhện nhà) và Prinerigone vagans. Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận hai loài nhện vốn sống đơn độc lại "hợp tác" tạo nên một hệ thống mạng chung.

Các nhà nghiên cứu nhận định phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu mới về hành vi cộng sinh giữa các loài động vật vốn có tính lãnh thổ mạnh mẽ. Việc hai loài nhện hợp tác trong điều kiện cực đoan cho thấy khả năng thích nghi phi thường của sinh vật khi đối mặt với môi trường khắc nghiệt.

Hang Sulfur là môi trường khắc nghiệt khi thiếu ánh sáng mặt trời và nồng độ khí hydro lưu huỳnh độc hại cao. Hệ sinh thái ở đây được duy trì nhờ một chuỗi thức ăn đặc biệt bao gồm vi sinh vật nuôi sống ấu trùng và muỗi vằn, rồi đến lượt chúng trở thành nguồn thức ăn cho loài nhện.

Kết quả phân tích ADN cho thấy các loài nhện trong hang đã tiến hóa khác biệt so với họ hàng sống trên mặt đất, phản ánh quá trình thích nghi lâu dài với môi trường ngầm. Các nhà khoa học cho rằng chính bóng tối tuyệt đối trong hang có thể là yếu tố giúp chúng phát triển khả năng sống chung, thay vì cạnh tranh như trong tự nhiên.

Phát hiện này đang thu hút sự chú ý của giới khoa học quốc tế. Giới chuyên gia nhận định đây có thể là “thành phố nhện” lớn nhất từng được con người biết đến.

Tin liên quan

Siêu hố đen nuốt chửng ngôi sao, phát tia sáng mạnh chưa từng thấy

Siêu hố đen nuốt chửng ngôi sao, phát tia sáng mạnh chưa từng thấy

Các nhà thiên văn học ghi nhận tia sáng mạnh gấp 10.000 tỉ lần mặt trời, được cho là từ một hố đen siêu khối lượng khi nuốt chửng một ngôi sao khổng lồ.

Vũ trụ có lẽ sinh ra bên trong một hố đen?

Toán học chứng minh vũ trụ không là mô phỏng máy tính

Khám phá thêm chủ đề

Mạng nhện mạng nhện lớn nhất thế giới Nhện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận