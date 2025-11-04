Siêu hố đen nuốt chửng ngôi sao, phát tia sáng mạnh chưa từng thấy

Mô phỏng hình ảnh siêu hố đen xé toạc một ngôi sao lớn thành từng mảnh Ảnh: AP

Hãng AFP ngày 4.11 đưa tin các nhà khoa học vừa quan sát được tia lóe sáng có năng lượng mạnh nhất từng được ghi nhận, phát ra từ một hố đen siêu khối lượng, dường như xảy ra khi "quái vật vũ trụ" này xé toạc và nuốt chửng một ngôi sao khổng lồ lạc quá gần.

Các nhà nghiên cứu cho biết tia lóe sáng này, ở thời điểm đạt cực đại sáng gấp 10.000 tỉ lần mặt trời. Nó được tạo ra bởi một hố đen có khối lượng gấp khoảng 300 triệu lần mặt trời, nằm trong một thiên hà xa xôi cách trái đất khoảng 11 tỉ năm ánh sáng.

Một năm ánh sáng là quãng đường mà ánh sáng đi được trong một năm, tương đương 9,5 tỉ km.

Hố đen là những vật thể có mật độ cực cao, có lực hấp dẫn mạnh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra. Các nhà thiên văn học cho rằng hầu hết các thiên hà đều có một hố đen ở trung tâm.

Hố đen trong nghiên cứu trên có khối lượng cực lớn, lớn hơn nhiều so với hố đen ở trung tâm dải Ngân Hà của chúng ta vốn có khối lượng gấp khoảng 4 triệu lần mặt trời.

Theo các nhà nghiên cứu, lời giải thích hợp lý nhất cho hiện tượng lóe sáng này là do một ngôi sao lớn bị hút vào hố đen. Khi vật chất từ ngôi sao xấu số rơi vào trong, nó tạo ra một tia bùng sáng năng lượng khi tiến đến "điểm không thể quay lại" của hố đen.

Các nhà nghiên cứu tin rằng ngôi sao đó có khối lượng ít nhất gấp 30 lần, và có thể tới 200 lần, so với mặt trời. Họ cho rằng ngôi sao này có thể thuộc nhóm sao quay quanh khu vực gần hố đen, và do tương tác với một vật thể khác trong vùng đó nên đã bị đẩy quá gần hố đen.

"Có vẻ hợp lý khi cho rằng ngôi sao đã va chạm với một vật thể có khối lượng lớn hơn trong quỹ đạo ban đầu quanh hố đen siêu khối lượng, và cú va chạm đó khiến nó bị hất vào trong", theo nhà thiên văn học Matthew Graham thuộc Viện Công nghệ California (Caltech), tác giả chính của nghiên cứu được công bố ngày 4.11 trên chuyên san Nature Astronomy.

Kịch tính khoảnh khắc hố đen siêu lớn nuốt chửng ngôi sao

Nghiên cứu những hố đen khổng lồ có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về môi trường sao xung quanh.

Phát hiện này cũng giúp các nhà khoa học "khám phá cách các hố đen siêu khối lượng tương tác với môi trường xung quanh chúng trong giai đoạn đầu của vũ trụ", theo AP dẫn lời nhà nghiên cứu Joseph Michail thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard - Smithsonian (Mỹ), đơn vị không tham gia vào nghiên cứu trên.