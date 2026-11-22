Khi tình cảm dành cho thầy cô không chỉ dừng lại ở một ngày lễ

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 hằng năm là dịp để học sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô, phụ huynh gửi gắm sự trân trọng đến những người đang đồng hành cùng con em mình trên hành trình học tập và trưởng thành. Nhưng có lẽ, ý nghĩa của ngày 20.11 không chỉ nằm ở những lời chúc hay những món quà được trao tặng trong một ngày.

Điều đáng quý hơn là những tình cảm chân thành được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, từ những cử chỉ giản dị, những lời thăm hỏi ân cần đến sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành với nhà trường. Đó cũng là minh chứng cho thấy mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và học sinh không chỉ được xây dựng bằng trách nhiệm mà còn được nuôi dưỡng bằng tình cảm và sự tin tưởng.

Thầy Lại Phát Tài (giáo viên Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Nha Bích, TP.Đồng Nai) còn xúc động sau ngày lễ: "Các em giữ bí mật, sau đó mời thầy vào lớp và rồi cho thầy xem một video kỷ niệm với lời chúc mừng của từng thành viên trong lớp. Không khí thật xúc động, các học trò mở cửa, hát những ca khúc tri người thầy, chúc mừng ngày 20-11 và cắt bánh kem...".

Thầy Lại Phát Tài và các học trò trong ngày lễ 20.11 vừa qua Ảnh: NVCC

Những tấm lòng từ nhiều thế hệ học sinh đến thầy cô giáo

Dư âm 20.11 năm nay còn được tạo nên bởi sự hiện diện và tình cảm của nhiều đối tượng: phụ huynh đang có con em theo học tại trường, những học sinh đang từng ngày trưởng thành dưới mái trường và đặc biệt là các thế hệ cựu học sinh.

Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở điểm chung: sự trân trọng dành cho những người thầy, người cô và mái trường đã, đang hoặc từng gắn bó với mình.

Có những giá trị đáng trân trọng với nghề giáo. Chẳng hạn sau nhiều năm rời ghế nhà trường, cựu học sinh vẫn nhớ về thầy cô, vẫn dành sự quan tâm cho trường cũ; phụ huynh vẫn tin tưởng, đồng hành và học sinh vẫn cảm nhận được niềm vui khi đến lớp...

Cô Phạm Thị Tú Trinh (giáo viên dạy môn văn tại Trường THPT Phú Quốc, An Giang) cho biết: "Tấm lòng của học trò cũ với nhà trường thật 'bát ngát'. Năm ngoái, trường kỷ niệm 20 năm thành lập, các cựu học sinh quay trở về tham gia tổ chức để tri ân thầy cô. Có phụ huynh rất chu đáo, luôn quan tâm và hỗ trợ cho ngày lễ nhà trường".

Tập thể sư phạm Trường THPT Phú Quốc Ảnh: NVCC

Cựu học sinh Thanh Vy cài huy hiệu cho thầy Phạm Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh Ảnh: P.V.C

Ngày Nhà giáo 20.11 đã qua, những hoạt động chào mừng khép lại, nhưng tình cảm chân thành thì không có giới hạn về thời gian. Bởi sau tất cả, điều làm nên sức sống của ngôi trường không chỉ là những gì trường trao cho người học mà còn là điều người học, gia đình và các thế hệ học sinh muốn gửi lại cho nhà trường.

Tại Trường THPT Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, TP.HCM), dịp lễ kỷ niệm 20 năm vừa qua cũng để lại nhiều cảm xúc cho thầy và trò, nhất là giáo viên nhà trường. Các cựu học sinh tự lên kế hoạch tổ chức ngày trở về. Có cựu học sinh sau khi đã thành đạt đã gửi tặng mỗi thầy cô một can nước giặt lớn. Theo cô Mi Na (Trợ lý thanh niên Trường THPT Tây Thạnh), trong chương trình "Ngày trở về", có cựu nữ học sinh đã tự thiết kế và gửi tặng 600 chiếc huy hiệu 20 năm rất đẹp cho nhà trường...



