Trong sáng nay (20.11), không khí mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra rộn ràng ở nhiều trường học tại TP.HCM.

Tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, các em học sinh đã gửi tặng thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất bằng lời ca tiếng hát, tiếng đàn piano cùng tiết mục đồng diễn kèn phím melodia.

Là ngôi trường tiên phong trong giảng dạy chương trình tiếng Anh tăng cường của TP.HCM từ cách đây gần 30 năm, cũng như đang từng bước thực hiện đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, những phần chia sẻ, thông điệp của học trò gửi gắm tới thầy cô giáo đều thực hiện bằng hai ngôn ngữ - tiếng Việt và tiếng Anh.

Học trò dành tặng thầy cô giáo món quà bằng âm nhạc ẢNH: THÚY HẰNG

Những tác phẩm 'Bụi phấn', 'Em yêu trường em', được thể hiện bằng đàn piano, kèn phím melodica ẢNH: THÚY HẰNG

Phần xúc động trong buổi lễ, là hoạt cảnh trên sân khấu với sự tham gia của các thầy cô giáo, các em học sinh, tái hiện câu chuyện sắp xếp trường học.

Bằng lời dẫn chuyện, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, các thầy cô và học trò cùng kể lại quá trình sắp xếp Trường tiểu học Trần Hưng Đạo và Trường tiểu học Chương Dương, phường Cầu Ông Lãnh, thành Trường tiểu học Trần Hưng Đạo như ngày hôm nay, với nhiều cảm xúc.

Từ hai màu áo đồng phục học sinh khác nhau, những màu áo dài của giáo viên khác nhau, từ hai mái trường tên gọi khác nhau, dấu ấn khác nhau, nhưng từ năm học 2026 - 2027, tất cả đã cùng nhau, hội ngộ dưới chung một mái trường, chung một niềm tin, tình đoàn kết, chung một khát vọng đổi mới, sáng tạo, xây dựng trường học hạnh phúc.

Với mỗi nhà giáo, mái trường có thể đổi thay, nhưng nhiệt huyết, trách nhiệm, tinh thần vì học trò, tình yêu thương với hành trình trao truyền tri thức thì không bao giờ đổi thay.

Buổi lễ khép lại tràn đầy dư âm khi cô hiệu trưởng, thầy phó hiệu trưởng, tập thể các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh cùng nhảy flashmob ca khúc "Thầy cô cho em mùa xuân".

Câu chuyện 'Hai mái trường, một niềm tin' được tái hiện bằng nghệ thuật ẢNH: THÚY HẰNG

Từ hai màu áo đồng phục khác nhau, thầy và trò cùng nhau hội ngộ trong một mái trường, chung một niềm tin ẢNH: THÚY HẰNG

Nhiệt huyết, tình yêu thương trong mỗi nhà giáo là điều không thể thay thế, dù mái trường có thể đổi thay ẢNH: THÚY HẰNG

Hoạt cảnh ý nghĩa của tập thể thầy và trò trong Ngày Nhà giáo Việt Nam ẢNH: THÚY HẰNG

Câu chuyện sắp xếp trường học được kể lại với nhiều cảm xúc

Cô Lê Thanh Hương (thứ 2 từ trái qua), Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, nhảy flashmob cùng các thầy cô giáo, các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy Phạm Quang Vinh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, cùng nhảy flashmob ở sân trường ẢNH: THÚY HẰNG

Buổi lễ kỷ niệm ngày 20.11 với nhiều cảm xúc ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy cô giáo Trường tiểu học Trần Hưng Đạo cùng nhảy flashmob với các em học sinh

Nhiều hoạt động ý nghĩa mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Hôm qua (19.11), Trường THPT Bình Hưng Hòa phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM, diễn ra lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường, 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trường THPT Lương Văn Can, phường Chánh Hưng, kỷ niệm 60 năm thành lập trường cũng trong dịp ý nghĩa này. Các thế hệ thầy cô giáo, các em học sinh cùng gặp lại nhau trong xúc động.

Trường mầm non Sóc Nâu, phường An Hội Tây, tổ chức các hoạt động đồng diễn văn nghệ cho tất cả trẻ em ở mọi lớp học, mọi lứa tuổi. Mỗi lớp, các giáo viên, phụ huynh và các trẻ cùng tạo nên những tác phẩm báo tường dễ thương. Nhiều lá thư xúc động đã được các phụ huynh gửi tới các nhà giáo - người thầy đầu tiên của con...

Những lá thư xúc động phụ huynh gửi tới các cô giáo Trường mầm non Sóc Nâu ẢNH: THÚY HẰNG

Khoảnh khắc xúc động của cô giáo và học trò Trường THPT Bình Hưng Hòa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thầy cô cho em mùa xuân ẢNH: THÚY HẰNG